Samsung tích hợp nền tảng bảo mật trực tiếp vào thiết bị gia dụng

Các giải pháp bảo mật độc quyền như Knox Matrix và Knox Vault được Samsung đưa vào thiết bị gia dụng, tăng độ an toàn khi an toàn dữ liệu được người dùng quan tâm.

Theo Samsung, khi các tính năng AI ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống hằng ngày, những "cánh cửa vô hình" cho mối đe dọa xâm nhập cũng xuất hiện nhiều hơn. Do đó, việc xây dựng nền tảng bảo mật và tạo ra các hệ thống có khả năng cảnh báo người dùng về mọi thay đổi trở nên quan trọng.

Theo công bố tại IFA 2025, hãng đang hiện thực hóa tầm nhìn về "ngôi nhà AI" (AI Home) với bảo mật là trụ cột trọng tâm với nhiều giải pháp được tích hợp trực tiếp trên thiết bị gia dụng.

Ưu tiên hơn một thập kỷ

Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên Samsung chính thức giới thiệu nền tảng bảo mật Samsung Knox dành cho thiết bị gia dụng. Trên thực tế, hãng đã nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo mật tích hợp trong hơn một thập kỷ. Ngay từ năm 2011, khi thương hiệu bắt đầu phát triển ý tưởng thiết bị gia dụng có thể hoạt động như một trung tâm điều khiển trong nhà thông minh, các nghiên cứu nội bộ về giải pháp ngăn chặn rò rỉ và đánh cắp dữ liệu đã được khởi động.

Theo ông Changhoon Lee, Giám đốc Phòng thí nghiệm An ninh của bộ phận kinh doanh Thiết bị gia dụng tại Samsung Electronics, bước ngoặt thực sự bắt đầu khi đơn vị ra mắt dòng tủ lạnh Family Hub. Dòng sản phẩm này tích hợp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân như lịch trình, mà còn kết nối với tài khoản Samsung. Đặc biệt, người dùng có thể kết nối và điều khiển tủ lạnh từ xa thông qua SmartThings.

"Thời điểm đó, khái niệm IoT vẫn còn khá mới mẻ, và nhận thức về các thách thức bảo mật liên quan đến thiết bị IoT còn rất hạn chế" ông Lee hồi tưởng. "Việc bắt đầu không hề dễ dàng. Chúng tôi phải cân nhắc những tiêu chuẩn và mô hình bảo mật nào phù hợp cho thiết bị gia dụng, và điều đó đòi hỏi khoản đầu tư công nghệ đáng kể".

Cũng trong giai đoạn này, các loại phần mềm độc hại (malware) nhắm vào thiết bị IoT bắt đầu xuất hiện. Việc những mã độc này tấn công các thiết bị kết nối, gần như song song với thời điểm Samsung ra mắt tủ lạnh IoT, đã đánh dấu bước ngoặt, thúc đẩy ông và đội ngũ tăng tốc nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật toàn diện hơn.

Phạm vi yêu cầu bảo mật ngày càng mở rộng

Sự ra mắt của Family Hub giúp nâng cao nhận thức về nhu cầu bảo mật thiết bị gia dụng, thì sự phát triển của nền tảng SmartThings lại đặt ra những yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.

"Có quá nhiều yếu tố cần xem xét", ông Lee cho biết. Với SmartThings, một số tính năng chỉ yêu cầu trao đổi dữ liệu cơ bản, nhưng cũng có những tính năng xử lý thông tin mang tính cá nhân hơn. Chẳng hạn, tính năng Map View cho phép người dùng xem tổng quan các thiết bị được kết nối trong nhà chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các thiết bị phải chia sẻ dữ liệu với nhau, khiến số lượng và mức độ phức tạp của các trường hợp sử dụng tiềm năng tăng lên đáng kể.

Các thiết bị gia dụng thông minh của Samsung. Ảnh: Samsung

Theo ông Lee, trọng tâm bảo mật thời điểm này đã chuyển dịch, từ việc bảo mật từng thiết bị riêng lẻ sang việc đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị kết nối. Trong tương lai, khi các công nghệ tích hợp AI tiếp tục phát triển, thậm chí sẽ có nhiều trường hợp sử dụng và mối đe dọa hơn cần phải lường trước. Do đó, ông nhấn mạnh việc thiết lập các tiêu chí bảo mật rõ ràng, quy định cách thức được áp dụng và phản ánh trong thiết kế sản phẩm ngay từ ban đầu, đang trở nên ngày càng quan trọng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các tính năng sản phẩm cũng đã thúc đẩy tiến trình áp dụng các công nghệ bảo mật mới. Khi các thiết bị trở nên tiên tiến hơn và khả năng ngày càng được mở rộng, các biện pháp bảo mật cũng phải phát triển để đáp ứng những yêu cầu mới.

"Lấy ví dụ robot hút bụi. Trước đây, camera chỉ được dùng để điều hướng. Các mẫu mới hiện nay đã được tích hợp thêm tính năng giám sát, đồng nghĩa với việc bảo mật video phải được tăng cường", ông Lee nêu ví dụ.

Người dùng theo dõi nhà thông minh thông qua ứng dụng. Ảnh: Samsung

Theo thời gian, Samsung đã tạo được nền tảng công nghệ bảo mật và tích lũy những bí quyết chuyên sâu thông qua hàng loạt trải nghiệm thực tiễn. Hơn nữa, đơn vị đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực bảo mật thông qua mảng kinh doanh di động, vốn là một trong những danh mục sản phẩm nhạy cảm nhất về thông tin cá nhân và bảo mật. Tận dụng những công nghệ này, và với danh mục sản phẩm rộng lớn trải dài từ TV đến thiết bị di động, hãng đã mở rộng các sáng kiến bảo mật sang nhiều mảng kinh doanh.

Năng lực bảo mật được kiểm chứng

"Sức hấp dẫn của ngôi nhà thông minh nằm ở khả năng các thiết bị có thể thích ứng linh hoạt với người dùng và dễ dàng điều khiển", ông Lee nói. "Tuy nhiên, nếu dữ liệu cá nhân của bạn có nguy cơ bị rò rỉ, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm. Chính vì vậy, chúng tôi đã không ngừng đầu tư vào lĩnh vực này suốt hơn một thập kỷ".

Trên thực tế, sức mạnh của hệ thống bảo mật Samsung đã được kiểm chứng qua nhiều chứng nhận độc lập từ bên thứ ba. Tiêu biểu, nhiều sản phẩm của hãng đã đạt cấp độ "Kim cương" trong Chương trình Đánh giá Xếp hạng Bảo mật IoT của UL Solutions Marketing Claim Verification. Để đạt được chứng nhận này – cấp độ cao nhất - mỗi sản phẩm phải đáp ứng tới 56 tiêu chí chi tiết, bao gồm 33 hạng mục đánh giá trong sáu lĩnh vực cốt lõi.

Các tiêu chí này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như cập nhật phần mềm, mã hóa dữ liệu và quản lý hệ thống. Quy trình đánh giá được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo khả năng tương thích với các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Các thiết bị như robot hút bụi có nền tảng bảo mật về video. Ảnh: Samsung

Một lĩnh vực khác thể hiện thế mạnh của Samsung là bảo vệ quyền riêng tư. Robot hút bụi lau nhà Bespoke Jet Bot Combo AI đã trở thành thiết bị đầu tiên trong phân khúc đạt chứng nhận "Privacy by Design" do Cơ quan Internet và An ninh Hàn Quốc (KISA - Korea Internet & Security Agency) cấp.

Chứng nhận này yêu cầu việc bảo mật dữ liệu cá nhân phải được xem xét trong suốt toàn bộ vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ - bao gồm các giai đoạn lập kế hoạch, sản xuất đến thải bỏ, đồng thời yêu cầu vượt qua 71 tiêu chí đánh giá chi tiết thuộc bốn lĩnh vực trọng yếu.

Theo ông Lee, với hàng loạt tiêu chí và mỗi chứng nhận lại có những yêu cầu khác nhau, việc sản phẩm đạt đồng thời nhiều tiêu chuẩn là "không hề dễ dàng". "May mắn là các mẫu robot hút bụi của Samsung đã tuân thủ nhiều tiêu chuẩn IoT khác nhau, nhờ đó có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo mật, đảm bảo quyền riêng tư", vị đại diện nói.

Samsung gần đây đã giới thiệu công nghệ Mã hóa hậu lượng tử Post-Quantum Cryptography (PQC: Post-Quantum Cryptography) - một phương pháp mã hóa dữ liệu mới và còn ít được biết đến. Hình thức bảo mật này ngày càng trở nên cần thiết khi công nghệ điện toán lượng tử phát triển, bởi các thuật toán mã hóa hiện nay có thể dần trở nên dễ bị giải mã. Để đón đầu mối đe dọa tiềm tàng này, Samsung đang tích hợp PQC vào hệ thống Knox Matrix dành cho các thiết bị gia dụng.

Với đặc thù thiết bị gia dụng có vòng đời sử dụng trung bình khoảng 10 năm, hãng tin rằng việc hành động từ sớm là nền tảng để đảm bảo an toàn trong tương lai. "Nếu chờ đến khi dữ liệu bắt đầu bị rò rỉ thì đã quá muộn. Sứ mệnh của chúng tôi là không ngừng nâng cao các công nghệ bảo mật để người dùng luôn cảm thấy an toàn và yên tâm khi sử dụng sản phẩm", ông Lee nói.

Hoài Phương