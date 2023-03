Samsung The Wall - màn hình LED cỡ lớn cho đơn vị hành chính

The Wall là màn hình LED có khả năng ghép nối nhiều module để tạo thành bức tường lớn, tối ưu hiển thị cho đơn vị hành chính.

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị thuộc khối công đối với một màn hình hiển thị kích cỡ lớn, bao gồm độ phân giải Ultra-High Definition (UHD) và 8K, độ sáng và tỷ lệ tương phản động cao. Hình ảnh hiển thị rõ ràng và sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. The Wall còn có khả năng mở rộng linh hoạt với nhiều kích thước module khác nhau, cho phép tùy chỉnh độ lớn màn hình để phù hợp với nhiều hoàn cảnh, mục đích sử dụng.

Màn hình trang bị hàng triệu đèn LED siêu nhỏ với độ sáng cao, cho chất lượng hình ảnh sắc nét, giúp người dùng nắm bắt mọi thông tin ngay cả những khung nhỏ nhất. Với đặc thù tại các cơ quan công, đặc biệt trong hệ thống giám sát an ninh, The Wall còn tích hợp AI để phân tích và điều chỉnh các nội dung ở đội phân giải thấp trong thời gian thực. Cụ thể, hệ thống sẽ điền thêm các pixel (điểm ảnh) cần thiết để tăng độ chi tiết của hình ảnh nhằm tối ưu hiển thị.

The Wall tạo nên bức tường hiển thị cỡ lớn. Ảnh: Samsung

Hai công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh khác là Black Seal và Ultra Chroma. Black Seal sử dụng một lớp vật liệu đen đặc biệt để phủ lên các pixel của màn hình, cho phép cố định các pixel lại quanh một nền đen sau, tạo ra độ tương phản ấn tượng, giảm thiểu ánh sáng phản chiếu lên màn hình.

Ultra Chroma hoạt động bằng cách tăng cường mức độ tương phản và độ sáng thông qua việc sử dụng các module LED chuyên biệt có độ phân giải cao, tương phản cực đại. Các module LED được xếp chồng lên nhau để tạo thành các điểm ảnh trên màn hình. Mỗi module có khả năng tự điều chỉnh độ sáng của chính nó để đạt mức sáng và tương phản tối ưu cho một màn hình lớn.

Hình ảnh đạt độ chính xác cao. Ảnh: Samsung

Samsung tích hợp trên sản phẩm các tính năng bảo mật cao cấp hàng đầu của mình, bao gồm hệ thống quản lý cấp độ người dùng, mã hóa thông tin: Samsung Knox và Secure Firmware. Qua đó, quản lý có thể thiết lập quyền truy cập cho từng người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, giúp giữ an toàn thông tin và bảo vệ trước mối đe dọa an ninh. Độ bảo mật của The Wall được kiểm chứng thông qua việc tuân thủ TAA - Tuân thủ Thỏa thuận Thương mại của Mỹ.

Thiết bị hỗ trợ mã hóa tất cả dữ liệu đầu vào và đầu ra, bao gồm cả âm thanh, video cũng như tín hiệu điều khiển, đảm bảo thông tin truyền tải một cách an toàn. The Wall cũng hỗ trợ kết nối đến các mạng riêng ảo để người dùng có thể truy cập và quản lý dữ liệu một cách an toàn từ xa. Trường hợp có các truy cập khả nghi, tính năng khóa màn hình sẽ ngay lập tức kích hoạt để ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho dữ liệu. Hệ thống xác thực yêu cầu người dùng phải cung cấp nhiều dạng thông tin từ mật khẩu, chứng thực hai yếu tố hay nhận diện khuôn mặt để có thể đăng nhập hệ thống, sử dụng màn hình.

Các tính năng bảo mật đáp ứng yêu cầu khắt khe của khối hành chính. Ảnh: Samsung

Khả năng tương thích với nhiều thiết bị đầu vào cùng với tính năng ghép nối linh hoạt giúp The Wall dễ dàng tích hợp với hệ thống hiện có của cơ quan, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng sử dụng hiệu quả. Màn hình có thể tùy chỉnh cho bất kỳ kích thước và hình dạng nào, thậm chí là xoắn quanh các góc cạnh, giúp cho việc thiết kế và lắp đặt trở nên đơn giản, giảm thiểu chi phí.

Cổng kết nối đa dạng, gồm HDMI, DisplayPort, USB và RS232. Đi cùng là hệ điều hành hỗ trợ nhiều giao thức kết nối, từ Wi-Fi cho tới Ethernet. Nhờ vậy sản phẩm có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi hay truy cập vào nội dung mạng, điều khiển từ xa, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, tăng mức độ linh hoạt trong xử lý công việc.

Đặc thù trong cơ quan công đòi hỏi các thiết bị hiển thị có khả năng vận hành 24/7 để nhanh chóng ứng phó trước mọi sự cố. The Wall trang bị nhiều công nghệ mới nhất từ Samsung giúp tăng độ bền, chống va đập tốt hơn nhờ cấu trúc vật liệu đặc biệt. Mỗi module được sản xuất để chịu được lực va đập mạnh và chống rung, bảo vệ màn hình khỏi tổn thương do va chạm hoặc rơi rớt. Trên khung LED của mỗi module cũng được phủ lớp bảo vệ chống ẩm để ngăn chặn sự thâm nhập của độ ẩm từ bên ngoài, giảm các vấn đề như oxy hóa, gỉ sét, và phân hủy khung LED.

Mỗi module LED được bọc trong lớp màng chống ẩm để giữ bộ phận bên trong khô ráo và không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm từ bên ngoài. Đường nối giữa các module cũng được thiết kế với bộ phận chống thấm nước để ngăn chặn xâm nhập vào bên trong màn hình. Thiết kế này giúp tăng độ bền, giảm tác động do va đập hay môi trường ẩm thấp, cho phép hoạt động liền mạch trong nhiều điều kiện. Bộ vi xử lý thông minh và công nghệ chống nhiễu tín hiệu giảm thiểu tác động của tĩnh điện đến màn hình. Phần cứng cũng có khả năng chống nhiễu tín hiệu để đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy của màn hình.

Màn hình xây dựng từ các module nhỏ nên trong trường hợp có sự cố hay hỏng hóng, việc thay thế, sửa chữa chỉ cần thực hiện trực tiếp trên module có sự cố thay vì phải tháo rời toàn bộ màn hình. Từ đó, đơn vị có thể hạn chế gián đoạn công việc, tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Mặt hiệu quả sử dụng điện năng của thiết bị cũng được đánh giá cao. The Wall có công nghệ Direct View LED giúp chất lượng hình ảnh cao và độ sáng lớn, bộ xử lý hình ảnh tối ưu bởi AI tăng độ phân giải mà không cần trang bị thêm công nghệ sử dụng điện năng nào khác. Tính năng điều chỉnh tự động độ sáng của màn hình cũng giúp tiết kiệm năng lượng, giảm ảnh hưởng đến môi trường.

The Wall được sử dụng tại nhiều đơn vị hành chính, trung tâm giám sát trên thế giới. Ảnh: Samsung

Minh Huy