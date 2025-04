Tại CES 2025, Samsung công bố tầm nhìn "AI for All", tập trung vào trải nghiệm liền mạch trên mọi thiết bị gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, TV, điều hòa, tạo hệ sinh thái nhà thông minh. Tầm nhìn này tiếp tục được nhấn mạnh tại sự kiện "Welcome to Bespoke AI" tổ chức tại Seoul hôm 30/3, mở ra những hướng đi khác biệt cho thương hiệu để cạnh tranh trên thị trường.

Với hơn 20 năm gắn bó Samsung, bà Hyesoon Yang, Phó chủ tịch Điều hành, kiêm Giám đốc Bộ phận Chiến lược Trải nghiệm đa thiết bị, Ngành hàng Thiết bị gia dụng có những chia sẻ cụ thể về tầm nhìn và cách hãng xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh dựa trên AI.