Samsung tạo không gian thể hiện cá tính cho người trẻ

Galaxy Z Flip5 cùng Ươm Art Hub thiết kế mẫu ốp điện thoại thông minh, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, khuyến khích người trẻ "Nhập hội linh hoạt".

Ươm Art Hub thành lập tại TP HCM vào năm 2021, gồm studio, tiệm sách, tiệm xăm, trường thiết kế, khu triển lãm nghệ thuật... Không gian được ví như khu vườn sáng tạo của những cộng đồng tiểu văn hóa với bản sắc riêng.

Tại đây có các nhóm subculture (cộng đồng tiểu văn hóa) hay còn gọi là Flip Thinkers (những bạn trẻ có tư duy sáng tạo, nghĩ ngược và thích khám phá). Những khái niệm này không quá xa lạ với Gen Z. Xuất phát từ những đặc điểm của một thế hệ không muốn bó buộc bản thân trong các khuôn mẫu, ngày càng nhiều subculture có cơ hội đưa tác phẩm đến số đông. Trong cộng đồng Flip Thinkers "nghĩ ngược, làm được", các bạn trẻ sẵn sàng bước qua mọi rào cản để trải nghiệm cuộc sống đa góc độ, thể hiện đa sắc thái cá nhân một cách linh hoạt.

Rapper Anh Phan là người điều hành Ươm Art Hub. Anh yêu thích câu nói "thinking out of the box" (suy nghĩ vượt ra khỏi chiếc hộp), kỳ vọng cùng cộng đồng người trẻ sáng tạo chứng minh cá tính, nhân rộng trào lưu sáng tạo.

Nhiều người trẻ tham gia vào các cộng đồng tiểu văn hóa để khẳng định bản thân. Ảnh: Ươm

CEO cho biết tại Ươm, tất cả đều có sân khấu để tỏa sáng theo cách riêng. "Chúng tôi tự nhận mình là phản phong cách, không bao giờ muốn đặt bản thân vào một chiếc hộp, một ranh giới hay một hình ảnh cố định", Anh Phan nói.

Trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đa góc độ, những người trẻ thuộc cộng đồng subculture cần sự đồng hành từ những thiết bị công nghệ tiên tiến - phương tiện để phô diễn khả năng cũng như tính sáng tạo của mình. Một trong những thiết bị được các người trẻ yêu thích là Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 - bộ đôi smartphone gập thế hệ mới nhất của Samsung. Cả hai sản phẩm mang thiết kế gập mở linh hoạt, khởi nguồn cho nhiều trào lưu sáng tạo mới của giới trẻ.

Sự tương đồng giữa cộng đồng subculture và Galaxy Z series đã khởi nguồn cho trào lưu sáng tạo mới của giới trẻ. Ảnh: Samsung

Nhận thấy sự đồng điệu với tinh thần "nghĩ ngược - làm được" của người trẻ, Samsung cùng Ươm tạo nên bộ sưu tập phụ kiện ốp lưng thông minh Flip Suit, hòa trộn giữa văn hóa địa phương và sự đa dạng cá tính.

Bộ sưu tập Flip Suit với thẻ phụ kiện "The Flying Kids" (những đứa trẻ bay bổng) đại diện cho các cộng đồng tiểu văn hóa tại Ươm Art Hub. Theo Anh Phan, khi hợp tác cùng Samsung, art work (tác phẩm sáng tạo nghệ thuật) hay những nghề vốn không được công nhận như một lần "bước ra ánh sáng".

"Tôi rất vui và tự hào. Tôi mong mọi người sẽ có một góc nhìn khác đối với những cộng đồng tiểu văn hóa. Quan trọng hơn, tôi hy vọng các bạn trẻ hãy luôn tin vào bản thân và làm những gì mình cho là đúng", rapper nói.

Bộ ốp lưng thông minh gắn chip tạo hiệu ứng động từ màn hình đến thân máy trên Galaxy Z Flip5. Ảnh: Samsung

Việt Nam là một trong những quốc gia tập trung nhiều cộng đồng tiểu văn hóa trẻ, vì vậy Samsung lựa chọn nơi đây để đưa họ lên "sân khấu lớn" nhằm tỏa sáng và tạo tiếng vang tới công chúng. Hãng cũng đưa những tác phẩm sáng tạo nghệ thuật mang đậm bản sắc của những cộng đồng tiểu văn hóa lên làm hình ảnh đại diện cho thiết bị mới, phủ sóng trên khắp tuyến đường. Những hành động này thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc phát triển và kết nối với cộng đồng subculture.

Sau sự kiện Galaxy Unpacked, bên cạnh giới thiệu hai sản phẩm smartphone gập, Samsung cũng trình làng Galaxy Flip Town - mô hình trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới. Trong đó có chuỗi Galaxy Flip Café - nơi kết nối những Flip Thinkers. Tất cả nhằm mang sự kết hợp giữa công nghệ và giá trị nghệ thuật, văn hóa bản địa đến rộng rãi hơn với công chúng.

Galaxy Z Flip5 có màn hình phụ Flex Window có kích thước 3,4 inch hỗ trợ người trẻ quay chụp sáng tạo dễ dàng hơn. Ảnh: Samsung

Galaxy Z Flip5 có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng công nghệ bản lề Flex gập không kẽ hở. Máy đa dạng màu sắc, phù hợp với người trẻ, giúp họ thể hiện bản sắc cá nhân và phong cách khác biệt.

Phù hợp cộng đồng sáng tạo nghệ thuật, Flex Window trên Galaxy Z Flip5 cho phép người dùng sử dụng hơn 12 widgets cùng đa tiện ích. Người dùng dễ dàng truy cập và tận dụng các nguồn tài nguyên nghệ thuật, từ việc xem các tác phẩm trực tuyến đến theo dõi thông tin, xu hướng mới trên màn hình ngoài.

Với Flex Cam, các thao tác như selfie không cần mở máy, chụp ảnh không chạm cũng đơn giản hơn, giúp người trẻ khám phá và thể hiện bản thân. Người dùng cũng tự tin hơn khi chụp góc ảnh độc đáo, tạo ra tác phẩm nghệ thuật ngay trên bức ảnh.

Đại diện Samsung nhấn mạnh, ngoài việc ủng hộ về mặt tinh thần, Hội Linh Hoạt còn mang đến những sân chơi để người trẻ có thể trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm, lan tỏa cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng, thể hiện cá tính. Cùng với sự đồng hành và hỗ trợ của bộ đôi Galaxy Z5 Series, người trẻ có thêm cơ hội tạo ra sự kết hợp giữa công nghệ và tinh thần sáng tạo, lập nên những dấu ấn mới.

Minh Huy