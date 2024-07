Samsung ra loạt sản phẩm mới

Hai smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, nhẫn thông minh Galaxy Ring cùng tai nghe và đồng hồ sẽ trình làng tại Samsung Galaxy Unpacked.

*Tiếp tục cập nhật

So với năm ngoái, Galaxy Unpacked diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần. Đây cũng là lần đầu Samsung tổ chức lễ công bố sản phẩm tại Paris. Sự kiện diễn ra từ 20h, có chủ đề Galaxy AI Is Here, cho thấy hãng tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm có yếu tố trí tuệ nhân tạo.

Thư mời sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung.

Tâm điểm của kiện Galaxy Unpacked là bộ đôi Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 được trang bị tính năng Galaxy AI tương tự dòng Galaxy S24. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ nâng cấp để AI chạy cục bộ tốt hơn, cũng như bổ sung các chức năng mới.

Bên cạnh cặp đôi smartphone gập, Samsung có thể sẽ giới thiệu loạt sản phẩm mới gồm đồng hồ thông minh Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, nhẫn thông minh Galaxy Ring và tai nghe True Wireless Galaxy Buds 3 Pro.

Ngoài phần cứng, công ty Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu hệ sinh thái Galaxy với các bản cập nhật hoặc bổ sung mới cho bộ phần mềm và dịch vụ, gồm cải tiến trợ lý ảo Bixby, ứng dụng Samsung Health, SmartThings.

Lưu Quý