Samsung ra màn hình thông minh 32 inch tích hợp camera

Phiên bản M8 của màn hình thông minh Samsung có thể check mail, sửa tập tin mà không cần kết nối máy tính, có webcam hỗ trợ họp online, kết nối thiết bị IoT...

Theo Samsung, Smart Monitor (màn hình thông minh) đóng vai trò như máy tính lẫn TV. Dòng sản phẩm này có các phiên bản: M3, M5, M7 và mới nhất là M8 với nhiều cải tiến từ hãng điện tử Hàn Quốc.

Người dùng có thể thỏa mãn nhu cầu giải trí, học hành, làm việc chỉ với một màn hình. Ảnh: Samsung

Các kỹ sư Samsung cho biết, ý tưởng thiết kế M8 xuất phát từ tâm lý của người tiêu dùng: muốn tiếp cận những tiến bộ công nghệ mới và lạ. Điểm đặc biệt của M8 là màn hình UHD 4K, kích thước 32 inch, kết nối tốt với thiết bị công nghệ khác.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Adaptive Picture, HDR10+ độc quyền của Samsung cho phép metadata (siêu dữ liệu) liên tục điều chỉnh cài đặt hiển thị để người dùng có thể nhìn thấy màu sắc với chất lượng tốt nhất dưới nhiều điều kiện sáng. Với tính di động cao, người dùng có thể đặt màn hình tại nhiều không gian tùy theo nhu cầu: xem phim tại phòng khách, tìm công thức khi đang làm bếp...

Trang bị giao diện Smart Hub, màn hình tích hợp các ứng dụng như Netflix, Vieon, AppleTV và trợ lý Bixby, Amazon Alexa để người dùng dễ dàng điều khiển bằng giọng nói. Hỗ trợ tùy chỉnh rảnh tay là micro Far Field Voice có độ nhạy cao. Chức năng Always On Voice hiển thị thông tin hội thoại khi Bixby được kích hoạt ngay cả khi màn hình điều khiển bị tắt.

Người dùng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ OTT mà không cần kết nối máy tính hay TV. Ảnh: Samsung

Thiết bị giúp linh hoạt chuyển đổi từ công việc sang giải trí hoặc ngược lại khi kết nối laptop qua cổng USB-C, kết nối không dây. Điểm này mang đến ưu điểm là bàn làm việc gọn gàng, không rối mắt với nhiều dây cắm.

Một cải tiến nổi trội so với thế hệ trước là sự xuất hiện camera SlimFit hoạt động như webcam, đáp ứng nhu cầu học online, họp từ xa, thuyết trình hoặc livestream.

Khi cần sửa file nhanh hoặc check mail, M8 đóng vai trò như chiếc máy tính cơ động với bộ công cụ Workspace, thao tác nhanh trên màn hình mà không cần kết nối máy tính.

Camera trên M8 với chất lượng rõ nét, ổn định. Ảnh: Samsung

Nền tảng SmartThings Hub hỗ trợ kết nối không dây tất cả thiết bị IoT, tạo nên hệ sinh thái Samsung đa năng, hữu ích. Ứng dụng SmartThings độc quyền từ hãng cho phép người dùng theo dõi các thiết bị IoT trên chính màn hình này. Khi cần tìm kiếm các thiết bị đã kết nối, chức năng SmartThings Find giúp định vị chính xác, tiết kiệm thời gian, giúp quản lý các thiết bị dễ dàng hơn.

Chức năng SmartThings trên thiết bị này cũng được tín đồ công nghệ đánh giá khá cao khi sở hữu ưu điểm như dùng trên điện thoại thông minh hay Galaxy Tab nhưng lại vượt trội hơn nhờ không gian hiển thị lớn hơn.

Ngoài giải trí, làm việc, người dùng còn có thể kết nối không dây tất cả thiết bị IoT tại gia. Ảnh: Samsung

Đại diện Samsung cho biết, hãng ra mắt M8 kèm thông điệp: luôn cải tiến công nghệ đều nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Thiết bị này như một đại diện của sự sáng tạo, truyền cảm hứng cho người tiêu dùng trong việc ứng dụng thiết bị công nghệ theo những cách mới mẻ.

Minh Huy