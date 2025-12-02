Samsung ra điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold có màn hình 10 inch khi mở và 6,5 inch khi gập lại, cân nặng 309 gram trong khi mẫu gập đôi Z Fold7 là 215 gram.

Samsung cho biết Galaxy Z TriFold bắt đầu được bán tại Hàn Quốc từ ngày 12/12, sau đó đến các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore và UAE. Máy cũng hiện diện tại Mỹ vào quý I/2026 nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Z TriFold sử dụng thiết kế gập vào trong nhằm bảo vệ màn hình chính. Nếu gập không đúng cách, thiết bị sẽ rung và hiển thị cảnh báo trên màn hình. Bên trong là màn hình 10 inch, bên ngoài có thêm màn hình 6,5 inch. Máy có điểm mỏng nhất 3,9 mm khi mở và 12,9 mm khi gập. Trong khi đó, mẫu smartphone màn hình gập đôi Samsung Galaxy Z Fold7 có màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình trong 8 inch, mỏng 8,9 mm khi gập.

Samsung Galaxy Z TriFold.

Điểm nổi bật của Z TriFold là bản lề kép bằng titan, bảo vệ màn hình chính khi không sử dụng. Khác với Mate XT của Huawei, màn hình phụ của Z TriFold nằm ở mặt sau, trong khi hai cạnh bên có thể gập vào giữa. Vỏ máy làm bằng khung nhôm cao cấp, trang bị khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP48 như Z Fold7 và Z Flip7.

Kiểu gập của Z TriFold đòi hỏi một số tinh chỉnh thiết kế khác biệt. Samsung cho biết các tấm nền khi gập có khe hở tối thiểu nhưng không chạm trực tiếp. Bản lề được thiết kế để chống mài mòn và màn hình được có một lớp phủ gia cố mới để tăng cường khả năng chịu lực.

Độ mỏng 3,9 mm khi mở hoàn toàn.

Màn hình 10 inch bên trong có độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel, tần số quét thích ứng 1-120 Hz và độ sáng tối đa 1.600 nit. Camera selfie 10 megapixel dạng "đục lỗ" ở phía trên cạnh phải và được dán sẵn lớp phim bảo vệ giống như điện thoại gập dòng Z.

Màn hình ngoài 6,5 inch, độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel, tần số quét 1-120 Hz và tỷ lệ 21:9. Màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 2.600 nit, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 2 và cũng có camera selfie 10 "chấm".

Màn hình ngoài 6,5 inch đặt chính giữa và có khung bảo vệ cho màn hình trong.

Máy chạy hệ điều hành OneUI 8 dựa trên Android 16 tối ưu cho màn hình lớn để chạy tác vụ đa nhiệm. Người dùng có thể mở ba ứng dụng kích thước đầy đủ ở chế độ dọc cạnh nhau.

Galaxy Z TriFold là điện thoại Samsung đầu tiên sở hữu công cụ DeX độc lập, tạo giao diện giống máy tính để bàn. Kết hợp với chuột và bàn phím, Z TriFold có thể hoạt động như một máy tính di động.

Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy của Qualcomm, giống Z Fold7. Tuy nhiên, chip này đã chậm một thế hệ so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất. Đi kèm là RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB.

TriFold khi gập lại.

Mặt sau TriFold thừa hưởng cụm ba camera của Z Fold7 với camera chính 200 megapixel (cảm biến Isocell HP2), ống tele 3x 10 megapixel và ống góc siêu rộng 12 megapixel. Pin ba cell bên trong dung lượng 5.600 mAh, chia đều cho ba mặt lưng. Máy hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 15W.

Z TriFold chỉ có một lựa chọn màu đen. Samsung chưa công bố giá nhưng được dự đoán cao hơn mức khởi điểm 2.000 USD của Z Fold7.

Tuấn Hưng