Samsung phổ cập giáo dục STEM cho 10.000 học sinh Việt

"Xe buýt Solve for Tomorrow" của Samsung đưa giáo dục STEM đến các trường học ở ba miền, tiếp cận khoảng 10.000 học sinh trên khắp Việt Nam.

STEM là thuật ngữ viết tắt từ bốn lĩnh vực Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), và Maths (Toán học). Tại Việt Nam, Samsung là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy giáo dục STEM khi phát động cuộc thi Solve for Tomorrow từ năm 2019. Đây là cuộc thi dành cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT), khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Học sinh tại TP HCM tham gia mini game trong lễ phát động cuộc thi Solve for Tomorrow khu vực miền Nam ngày 21/5. Ảnh: Thanh Huyền

Trong lễ phát động cuộc thi ở khu vực miền Nam ngày 21/5, Samsung cho biết đây là năm đầu tiên họ triển khai hành trình "Xe buýt Solve for Tomorrow" để phổ cập kiến thức STEM đến học sinh tại Việt Nam. Điểm xuất phát tại trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước. Hành trình dự kiến vượt chặng đường hơn 8.000 km và dừng chân tại các trường học ở ba miền, tiếp cận trực tiếp hơn 10.000 học sinh, nhất là ở các địa phương vùng sâu vùng xa.

Ngoài lĩnh vực môi trường và sức khỏe, Solve for Tomorrow 2024 mở rộng đề tài, khuyến khích các dự án về giải pháp hỗ trợ cuộc sống cho nhóm người yếu thế.

Ông Kim Yong Sup, Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam, nói: "Nhân tài và công nghệ là hai giá trị cốt lõi cho hoạt động kinh doanh của Samsung. Công ty luôn lấy con người và công nghệ là sức mạnh cạnh tranh nền tảng. Đây cũng là những tài sản quan trọng của một quốc gia trong xã hội hiện đại".

Ông Kim Yong Sup, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam trong sự kiện sáng 21/5, tại TP HCM. Ảnh: Thanh Huyền

Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức từ năm 2019. Đến nay Solve for Tomorrow đã trở thành sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh lứa tuổi 12-18. Tính đến hết 2023, chương trình thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký với gần 5.200 bài dự thi. Tổng giải thưởng của Solve for Tomorrow 2024 là 8 tỷ đồng. Trường có đội thi giành giải nhất được tài trợ xây dựng Không gian sáng tạo STEM trị giá 70.000 USD.

