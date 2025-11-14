Samsung Odyssey - màn hình tối ưu phản xạ cho game thủ

Sở hữu tần số quét tối đa 500 Hz, tốc độ phản hồi gần như tức thì và công nghệ hiển thị QD-OLED, dòng Samsung Odyssey hướng đến người chơi những game đòi hỏi tốc độ, phản xạ cao.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), Samsung giữ vị trí số một thế giới trong lĩnh vực màn hình gaming suốt 6 năm liên tiếp, chiếm 21% doanh thu toàn cầu và 34,6% thị phần màn hình OLED chuyên game năm 2024. Thành công này đến từ việc hãng không ngừng tối ưu công nghệ hiển thị và thiết kế sản phẩm theo tiêu chuẩn eSports.

Trong đó, Odyssey được xem là dòng màn hình gaming nổi bật của hãng. Màn hình này xuất hiện tại nhiều giải đấu quy mô toàn cầu và song hành với nhiều ngôi sao eSport hàng đầu như đội tuyển T1.

T1 sử dụng màn hình Samsung Odyssey. Ảnh: Samsung

Các dòng Odyssey mới sử dụng tấm nền QD-OLED cho độ sáng cao, dải màu rộng và khả năng tái tạo hình ảnh chính xác. Màn hình đạt chứng nhận Pantone Validated, tái tạo hơn 2.100 màu và 110 tông màu da, giúp hình ảnh trong game hiển thị trung thực và chi tiết.

Tạp chí công nghệ Digital Citizen nhấn mạnh: "Màn hình được hiệu chuẩn Pantone sẽ đảm bảo màu sắc bạn nhìn thấy trên màn hình cũng chính là màu sắc nguyên gốc và đảm bảo tính xác cho cả những người làm việc cùng".

Samsung cũng là một trong số ít nhà sản xuất trang bị công nghệ chống chói Glare Free, được kiểm định bởi UL (Underwriters Laboratory). Giải pháp này giúp giảm phản xạ ánh sáng tới 54% so với lớp phủ chống chói truyền thống, hạn chế hiện tượng lóa khi chơi game trong môi trường sáng, đồng thời duy trì độ sâu màu đen đặc trưng của OLED.

Màn hình Odyssey tái tạo màu sắc chân thực. Ảnh: Samsung

Bên cạnh đó, công nghệ Samsung OLED Safeguard+ với hệ thống Dynamic Cooling chủ động tản nhiệt, giảm nguy cơ lưu ảnh (burn-in) và kéo dài tuổi thọ màn hình. Thiết kế mỏng 5,7 cm giúp sản phẩm giữ được tính thẩm mỹ cao, phù hợp không gian hiện đại.

Ở phân khúc trung - cao cấp, Samsung Odyssey OLED G5 (G50SF) sử dụng tấm nền QD-OLED, độ phân giải QHD, tần số quét 180 Hz và thời gian phản hồi 0,03 ms (GTG). Màn hình hỗ trợ Nvidia G-Sync và AMD FreeSync Premium Pro, giúp đồng bộ GPU - panel, giảm giật hình và độ trễ.

Phiên bản Odyssey G5 (G53F) dùng tấm nền IPS, độ phân giải QHD, tốc độ quét 200 Hz và thời gian phản hồi 1 ms (MPRT), mang lại khả năng hiển thị ổn định với góc nhìn 178 độ. Dòng G50F cũng đạt hiệu suất tương tự với công nghệ Fast IPS, phù hợp cho game hành động tốc độ cao.

Ở phân khúc cao hơn, Odyssey G7 (G70F) cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ: 180 Hz ở độ phân giải 4K UHD và 360 Hz ở Full HD. Màn hình Fast IPS 1 ms (GTG) giúp người chơi tùy chỉnh giữa chất lượng hình ảnh và tốc độ phản xạ, phục vụ cả nhu cầu giải trí lẫn thi đấu chuyên nghiệp.

Màn hình Odyssey G7. Ảnh: Samsung

Samsung cũng mở rộng danh mục với bộ đôi Odyssey OLED G8 (G81SF) - độ phân giải 4K, tần số 240 Hz và Odyssey OLED G6, màn hình 27 inch QHD có tần số quét 500 Hz, tốc độ phản hồi 0,03 ms. G6 là một trong những màn hình OLED nhanh nhất thế giới, được thiết kế cho các tựa game eSports như CS2, Valorant hay Apex Legends, nơi từng mili-giây phản ứng có thể quyết định kết quả trận đấu.

Theo Samsung, nhờ kết hợp công nghệ hiển thị QD-OLED, thiết kế chống chói và tốc độ quét cao, dòng Odyssey đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho màn hình gaming hiện đại. Các sản phẩm cho hình ảnh trung thực, phản xạ nhanh và trải nghiệm thị giác ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng.

Với những cải tiến này, Samsung kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực màn hình chơi game, đồng thời mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ OLED trong các thiết bị hiển thị cao cấp.

Hoài Phương