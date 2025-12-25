Samsung mở rộng dòng TV Micro RGB năm 2026

Samsung dự kiến mở rộng dải sản phẩm TV Micro RGB với kích thước tối đa 115 inch, tập trung vào độ chính xác màu, xử lý AI và kiến trúc hiển thị mới.

Trong năm 2026, Samsung Electronics dự kiến mở rộng dòng TV Micro RGB với nhiều kích thước, gồm 55, 65, 75, 85, 100 và 115 inch. Động thái này cho thấy hãng tiếp tục đầu tư vào các công nghệ hiển thị cao cấp, trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi độ trung thực màu sắc, khả năng xử lý thông minh và trải nghiệm xem tiệm cận điện ảnh tại gia.

Sản phẩm TV Micro RGB sắp được Samsung giới thiệu. Ảnh: Samsung

Khác với các công nghệ đèn nền truyền thống, Micro RGB sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước dưới 100 micromet. Mỗi điểm ảnh phát sáng độc lập, cho phép kiểm soát ánh sáng chính xác ở cấp độ vi mô. Cách tiếp cận này giúp giảm hiện tượng sai lệch màu, tăng độ tương phản và cải thiện khả năng tái tạo chi tiết ở những vùng sáng - tối phức tạp.

Trên nền tảng phần cứng đó, Samsung tích hợp Micro RGB AI Engine Pro, bộ xử lý hình ảnh ứng dụng AI thế hệ mới. Hệ thống này phân tích từng khung hình theo thời gian thực, kết hợp các thuật toán như 4K AI Upscaling Pro và AI Motion Enhancer Pro nhằm tối ưu độ nét, giảm nhòe chuyển động và cân bằng độ sáng theo nội dung hiển thị.

Một điểm nhấn kỹ thuật của dòng TV Micro RGB mới là Micro RGB Precision Color 100. Công nghệ này tinh chỉnh khả năng làm mờ màu RGB, nâng cao độ chính xác trong tái tạo sắc độ. Theo công bố của hãng, màn hình đạt 100% dải màu BT.2020 - tiêu chuẩn màu rộng đang được sử dụng trong các hệ thống điện ảnh và nội dung HDR cao cấp, đã được tổ chức VDE chứng nhận.

Bên cạnh đó, Micro RGB HDR Pro giúp tăng cường độ tương phản động, cho phép hiển thị chi tiết tốt hơn ở các vùng sáng mạnh hoặc bóng tối sâu, yếu tố quan trọng với phim ảnh và thể thao độ phân giải cao.

Song song với công nghệ hiển thị, Samsung tiếp tục mở rộng vai trò của AI trên TV thông qua nền tảng Vision AI Companion. Hệ thống này kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với trợ lý Bixby, hỗ trợ tìm kiếm bằng hội thoại, gợi ý nội dung theo ngữ cảnh và truy cập các tính năng AI như Live Translate hay Generative Wallpaper. Cách tiếp cận đa tác nhân cho phép TV không chỉ là thiết bị hiển thị mà trở thành trung tâm tương tác thông minh trong không gian sống.

Về âm thanh, dòng Micro RGB 2026 được trang bị Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro và Q-Symphony, cho phép đồng bộ loa TV với hệ thống âm thanh Samsung tương thích. Đáng chú ý, Samsung cho biết toàn bộ TV 2026 sẽ hỗ trợ Eclipsa Audio, công nghệ âm thanh không gian 3D mới nhằm tăng cảm giác đắm chìm.

Ở khía cạnh môi trường sử dụng, công nghệ Glare Free tiếp tục được áp dụng để giảm phản xạ ánh sáng, giúp duy trì độ tương phản và màu sắc ổn định trong nhiều điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Samsung dự kiến giới thiệu toàn bộ dòng TV Micro RGB mới tại CES 2026, diễn ra tại Las Vegas từ ngày 6 đến 9/1/2026. Việc mở rộng dải kích thước cho thấy chiến lược đưa công nghệ hiển thị siêu cao cấp tiếp cận nhiều không gian sống hơn, từ phòng giải trí gia đình đến các thiết lập rạp chiếu tại gia.

Trong bối cảnh thị trường TV cao cấp cạnh tranh mạnh về thông số, Micro RGB được xem là hướng đi nhấn mạnh vào kiến trúc hiển thị, độ chính xác màu và AI xử lý hình ảnh - những yếu tố cốt lõi quyết định trải nghiệm xem trong dài hạn.

Hoài Phương