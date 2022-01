Samsung mở hội xuân phong cách công nghệ cho nhân viên

TP HCMHội xuân có nhiều trò chơi dân gian kết hợp thiết bị công nghệ như viết câu đối, rút xăm... tạo nên các hoạt động thú vị trong ngày 21/1.

Đại diện Samsung cho biết sự kiện mang ý nghĩa tổng kết một năm làm việc và gắn kết các thế hệ. Đây cũng là không gian để thành viên Samsung thể hiện và hiểu hơn về các ngành hàng của tập đoàn.

Với chủ đề "Mở chuyện chưa kể - Tết hết chỗ chê", chương trình gồm loạt hoạt động lan toả giá trị Tết thông qua ngôn ngữ GenZ. Khách tham gia trải nghiệm những trò chơi dân gian theo cách sáng tạo nhờ kết hợp sản phẩm công nghệ Samsung.

Đơn cử, thay vì câu đối viết trên trên giấy đỏ, Samsung dùng máy tính bảng hiệu năng cao Galaxy Tab S7+ để các thầy đồ gửi lời chúc đến khách tham dự. Từng lời chúc cá nhân hóa từng người, tên gọi viết tay bằng bút S Pen, tạo đường nét uyển chuyển, đẹp mắt.

Lời chúc gắn với các từ may mắn: an, trí, tài, lộc, đức; nền xanh mang không khí xuân. Đặc biệt, từng câu đối sẽ được in ra thành tấm thiệp đẹp mắt.

Câu đối Tết viết trên máy tính bảng. Ảnh: Samsung

Một hoạt động Gen Z yêu thích khác là dự đoán về năm mới. Cũng trên chiếc điện thoại Galaxy, người dùng có thể thử chọn những tấm thiệp viết lời dự đoán mang phong cách hài hước, những lời nhắn nhủ mang ý nghĩa khích lệ cho tương lai.

Hieuthuhai mang đến tiết mục sôi động cho hội xuân. Ảnh nhân vật cung cấp

Rời khu vực trò chơi, thành viên Samsung có thể đến với sân khấu và trải nghiệm không gian âm nhạc sôi động cùng các nghệ sĩ trẻ Jsol, Wren Evans, Hieuthuhai, Gerdnang... Các ca sĩ trình diễn những bài hát mang không khí xuân, truyền tải tinh thần loạt sản phẩm Samsung như Galaxy S21 FE vừa ra rắt.

Khu vực chụp hình. Ảnh: Samsung

Không gian thiết kế với phong cách trẻ trung, thiết kế mở, phù hợp sở thích Gen Z. Khu vực chụp ảnh kết hợp các gam màu hiện đại, đặc trưng của Samsung như xanh, tím, hồng, trắng...

Cùng với hội xuân, hãng triển khai nhiều chương trình hướng tới khách hàng trẻ như ưu đãi khi mua flagship Galaxy Z Flip3 5G, dòng máy hướng tới Gen Z A52s, máy tính bảng hiệu năng cao Galaxy Tab S7, đồng hồ thông minh Galaxy Watch4... Samfan cũng có thể tham gia cuộc thi "Chế meme chưa kể - Tết hết cửa chê" - không gian chia sẻ những câu chuyện năm theo góc nhìn của bản thân, đồng thời có cơ hội trúng thưởng là chiếc Galaxy Z Flip3 5G trị giá 25 triệu đồng.

Minh Huy