Samsung làm nhẫn thông minh

Samsung được cho là đang phát triển Galaxy Ring - nhẫn thông minh với nhiều cảm biến thu thập dữ liệu sức khỏe người dùng và gửi tới smartphone.

Theo The Elec, Samsung đã bắt đầu phát triển thiết bị thông minh có hình dạng chiếc nhẫn, sử dụng bảng mạch do Meiko của Nhật Bản sản xuất. Bằng sáng chế về nhẫn thông minh của Samsung đã được cấp từ năm 2022, trong khi tên gọi Galaxy Ring cũng đã được đăng ký bảo hộ.

Ảnh mô phỏng Galaxy Ring của Samsung. Ảnh: Samnews24

Theo hồ sơ sáng chế, Galaxy Ring trang bị cảm biến ECG và PPG cho phép đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra, nhẫn còn tích hợp SmartThings để điều khiển các thiết bị thông minh khác trong gia đình như TV. Thiết bị đeo ngón tay của Samsung cũng có thể kết hợp với kính thực tế ảo để định vị bàn tay, giúp kính nhận biết chính xác cử chỉ người dùng, hỗ trợ cho việc điều khiển.

Nhẫn thông minh được cho là có thể đo thông số sức khỏe chính xác hơn so với smartwatch do tiếp xúc với ngón tay chặt hơn. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của sản phẩm, nếu kích thước nhẫn nhỏ quá sẽ làm máu khó luân chuyển hơn và có thể gây sai số.

Hiện chỉ có công ty Oura của Phần Lan đã bán nhẫn thông minh với cảm biến đo sức khỏe và hỗ trợ kết nối Bluetooth. Nhẫn này nặng 4-6 gram và có thời lượng pin một tuần.

Samsung chưa xác định thời gian công bố sản phẩm và đang xem xét liệu sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt hay không sau khi kiểm tra nguyên mẫu do hãng và Meiko cùng chế tạo.

Trong khi đó, Samsung đã lên kế hoạch ra mắt kính thực tế ảo vào năm sau. Ban đầu, hãng dự định giới thiệu kính năm nay, nhưng hoãn lại do màn hình của thiết bị có chất lượng kém hơn so với màn hình OLED trên Vision Pro của Apple. Bên cạnh đó, việc thiếu ứng dụng và nội dung cho thiết bị cũng là một trong những lý do khiến sản phẩm chưa thể trình làng.

Huy Đức