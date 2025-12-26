Samsung kỷ niệm 5 năm vận hành khách sạn Shilla Monogram Danang

Shilla Monogram Danang vận hành từ năm 2020, là khách sạn 5 sao gồm 309 phòng, tích hợp lưu trú, spa, giải trí và dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển miền Trung.

Dự án do Tập đoàn Thành Công đầu tư và được vận hành bởi The Shilla Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn thuộc Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc). Công trình này là khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên của thương hiệu được triển khai ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Sự kiện kỷ niệm 5 năm hoạt động được tổ chức tại TP HCM theo hình thức triển lãm, giới thiệu chặng đường phát triển của Shilla Monogram Danang. Không gian sự kiện tái hiện các cột mốc quan trọng, từ giai đoạn ra mắt với vai trò là khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên của The Shilla Hotels & Resorts bên ngoài Hàn Quốc, đến vị thế hiện nay trên bản đồ du lịch khu vực.

Không gian sự kiện tái hiện các cột mốc quan trọng của khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Shilla Monogram Danang

Phát biểu tại sự kiện, Tổng quản lý Karim Meziane gửi lời cảm ơn đến các đối tác đã đồng hành cùng khu nghỉ dưỡng trong suốt thời gian qua. Ông cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Shilla Monogram Danang sẽ tiếp tục duy trì định hướng kết hợp tiêu chuẩn dịch vụ của The Shilla với các giá trị văn hóa địa phương, đồng thời tăng cường các hoạt động gắn kết cộng đồng tại điểm đến.

Dự án được phát triển dựa trên nền tảng kinh nghiệm lâu năm của The Shilla Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn trực thuộc Tập đoàn Samsung. Kể từ khi thành lập năm 1979, The Shilla Seoul đã đảm nhiệm vai trò đón tiếp các đoàn cấp cao, nhà ngoại giao và sự kiện quốc tế, qua đó xây dựng chuẩn mực dịch vụ cao cấp tại châu Á.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết, việc ra mắt dự án tại Quảng Nam thể hiện chiến lược mở rộng quốc tế có tính toán của thương hiệu. Quyết định này phản ánh định hướng đưa mô hình nghỉ dưỡng mang tiêu chuẩn Shilla tiếp cận các thị trường du lịch trọng điểm, đồng thời thích ứng với bối cảnh văn hóa và điểm đến địa phương.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Shilla Monogram Danang

Sự mở rộng này được định hình trong triết lý thương hiệu "Shilla Monogram, di sản Shilla giao thoa cùng sắc Việt". Theo đó, khu nghỉ dưỡng vận hành dựa trên cam kết về sự tinh tế trong dịch vụ và tính hài hòa trong trải nghiệm, từ quy trình phục vụ đến thiết kế không gian kiến trúc.

Dự án được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công nhận tiêu chuẩn 5 sao từ năm 2020, có 309 phòng nghỉ, suite và căn hộ. Khu nghỉ dưỡng kết hợp phong cách dịch vụ Hàn Quốc với các yếu tố văn hóa địa phương của Đà Nẵng và di sản được UNESCO công nhận của Phố cổ Hội An.

Sulwhasoo Spa toàn diện đầu tiên trong khách sạn tại Việt Nam, đánh dấu sự hợp tác của hai thương hiệu lớn từ Hàn Quốc là The Shilla Hotels & Resorts và Sulwhasoo. Ảnh: Shilla Monogram Danang

Hệ thống tiện ích trong khuôn viên được thiết kế phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nổi bật gồm Sulwhasoo Spa, đơn vị được World Luxury Spa Awards vinh danh là Spa chăm sóc sức khỏe sang trọng nhất Việt Nam năm 2024, cùng phòng golf 3D, hồ bơi bốn mùa và khu vườn trị liệu ngoài trời. Các tiện ích này thể hiện định hướng phát triển chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn vận hành của The Shilla Hotels & Resorts.

Sau 5 năm hoạt động, Shilla Monogram Danang nhận được nhiều giải thưởng. Cụ thể, dự án được World Travel Awards trao danh hiệu Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2025, ghi nhận khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với phong cách sống địa phương. Bên cạnh đó, Shilla Monogram Danang nhận giải Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng 2025 từ World Luxury Awards, ghi nhận thế mạnh trong tổ chức các sự kiện cưới quy mô lớn. Ngoài ra, danh hiệu Khu nghỉ dưỡng biển cho gia đình hàng đầu Việt Nam do Best Hotels & Resorts Awards trao tặng cho thấy định hướng phục vụ đa dạng nhóm khách hàng, bao gồm gia đình nhiều thế hệ.

Hoàng Đan