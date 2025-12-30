Samsung sẽ công bố tầm nhìn về AI xuyên suốt hệ sinh thái, từ TV, thiết bị gia dụng đến các dịch vụ số, đồng thời giới thiệu loạt công nghệ và thiết bị mới tại CES, đầu tháng 1/2026.

Trước thềm Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, Samsung đăng tải video hé lộ chủ đề cho sự kiện The First Look 2026 là "Your Companion to AI Living" - tạm dịch "Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI". Theo hãng, AI không còn được đặt như một tính năng riêng lẻ, mà trở thành lớp nền xuyên suốt, hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hằng ngày theo cách tự nhiên và liền mạch hơn.

Samsung hé lộ tầm nhìn 'bạn đồng hành AI' tại CES 2026 Video về sự kiện The First Look 2026. Nguồn: Samsung

Video sử dụng hiệu ứng ánh sáng và các đường nét chuyển động, gợi mở ý tưởng về một hệ sinh thái kết nối, nơi AI hiện diện trên nhiều thiết bị và dịch vụ khác nhau, từ màn hình hiển thị đến không gian sống trong gia đình.

Tầm nhìn "AI như người bạn đồng hành" được xem là bước tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Samsung. Hãng chuyển trọng tâm từ việc tích hợp AI ở từng sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng trải nghiệm tổng thể, có khả năng thích ứng với bối cảnh và nhu cầu của người dùng.

Ngoài tầm nhìn về AI, Samsung dự kiến mang nhiều công nghệ mới đến CES 2026. Nổi bật là ở mảng hiển thị, cách đây 50 năm, vào năm 1975, Samsung giới thiệu chiếc Econo TV - sản phẩm đặt nền móng cho hành trình phát triển TV của hãng. Từ TV màu, LCD, LED đến QLED và các công nghệ hiển thị cao cấp, Samsung liên tục mở rộng giới hạn trải nghiệm hình ảnh, đồng thời duy trì vị trí nhà sản xuất TV số một thế giới trong 20 năm liên tiếp.

Tại The First Look 2026, Samsung dự kiến tiếp tục giới thiệu những bước tiến mới trong công nghệ hiển thị. Một trong những hướng đi được giới công nghệ quan tâm là Micro RGB - công nghệ sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước dưới 100 micromet. Nhờ khả năng điều khiển ánh sáng ở cấp độ siêu vi, Micro RGB được kỳ vọng cải thiện độ chính xác màu sắc, tăng độ tương phản và tái tạo hình ảnh sát với thực tế hơn.

TV Micro RGB của Samsung sắp ra mắt tại CES 2026. Ảnh: Samsung

Theo Samsung, đây là nỗ lực tiếp theo trong hành trình hướng đến "màu sắc hoàn hảo" - mục tiêu mà hãng theo đuổi trong nhiều thập kỷ. Quan trọng hơn, công nghệ hiển thị không còn đứng độc lập, mà được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái AI, nơi TV trở thành trung tâm tương tác trong không gian sống số.

Song song với TV, mảng thiết bị gia dụng của Samsung cũng đang chuyển mình theo hướng lấy AI làm trọng tâm. Ngay từ thập niên 1980, hãng đã giới thiệu những sản phẩm mang tính thử nghiệm cao như tủ lạnh có khả năng "giao tiếp", điều hòa tích hợp vi mạch hay lò vi sóng kết hợp TV.

Bốn thập kỷ sau, tinh thần này được tiếp nối trong dòng thiết bị Bespoke AI. Theo Samsung, các thiết bị gia dụng thế hệ mới có khả năng phân tích thói quen sử dụng, bối cảnh sinh hoạt để đưa ra phản hồi phù hợp hơn. AI được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu vận hành và giảm bớt thao tác thủ công trong sinh hoạt hằng ngày.

Hãng cho biết giai đoạn tiếp theo của AI Home sẽ vượt ra khỏi khái niệm "kết nối", hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa hơn, khi thiết bị chủ động hỗ trợ người dùng một cách tự nhiên, không gây gián đoạn. Những định hướng này dự kiến được làm rõ hơn tại CES 2026.

The First Look 2026 sẽ diễn ra lúc 19h (giờ PST) ngày 4/1/2026 tại Wynn Las Vegas (10h ngày 5/1/2026 theo giờ Hà Nội), sớm hơn hai ngày so với thời điểm khai mạc chính thức của CES 2026. Sự kiện dành riêng cho truyền thông này thường được Samsung sử dụng để công bố các chiến lược và công nghệ cốt lõi trước khi giới thiệu sản phẩm tại triển lãm.

Hoài Phương