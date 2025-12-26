Samsung giới thiệu bản nâng cấp AI Vision tích hợp Google Gemini tại CES

Samsung sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp AI Vision tích hợp Google Gemini, mở rộng khả năng nhận diện thực phẩm, bảo quản rượu, hướng đến căn bếp cá nhân hóa, tại CES 2026.

Hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ giới thiệu danh mục thiết bị nhà bếp mới tại CES 2026, gồm các phiên bản nâng cấp của tủ lạnh Bespoke AI, lò vi sóng âm tủ trên bếp (Over-the-Range - OTR) và bếp liền lò dạng slide-in. Ngoài thiết kế hoàn toàn mới, hãng tập trung vào việc nâng cấp tính năng AI dựa trên thị giác, được tăng cường bởi Google Gemini và Google Cloud, giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày và nâng tầm trải nghiệm trong không gian bếp.

Ông Jeong Seung Moon, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc R&D ngành hàng Thiết bị gia dụng kỹ thuật số (DA) của Samsung Electronics, cho biết với vai trò tiên phong trong ứng dụng AI dựa trên thị giác, đơn vị tiếp tục đổi mới trải nghiệm nhà bếp. "Hợp tác với Google Cloud giúp chúng tôi mở rộng khả năng sáng tạo, mang đến những giá trị thiết thực hơn cho người tiêu dùng", đại diện Samsung nói.

Hệ sinh thái các thiết bị nhà bếp của Samsung. Ảnh: Samsung

Tủ lạnh Samsung tích hợp AI Vision thế hệ mới

Dòng tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub mới được trang bị AI Vision nâng cấp, là thiết bị đầu tiên của Samsung tích hợp công nghệ Google Gemini. Nếu trước đây hệ thống chỉ nhận diện được 37 loại thực phẩm tươi và 50 loại thực phẩm chế biến đã đăng ký sẵn, phiên bản mới mở rộng khả năng này, giúp nhận diện linh hoạt và chính xác hơn.

AI Vision mới có thể tự động nhận diện thực phẩm chế biến mà không cần đăng ký riêng, đồng thời ghi nhận tên gọi thông minh để tối ưu trải nghiệm người dùng. Samsung cũng hướng tới việc bổ sung tính năng nhận diện các vật phẩm do người dùng tự dán nhãn, cho phép quản lý thực phẩm bảo quản trong hộp cá nhân.

Nhờ nhận diện chính xác hơn, danh sách thực phẩm được cập nhật rõ ràng và trực quan, hỗ trợ người dùng quản lý và lên kế hoạch nấu nướng hiệu quả. Tại CES, Samsung sẽ trình diễn khả năng của AI Vision qua nhiều tình huống thực tế, thể hiện tầm nhìn về căn bếp AI cá nhân hóa.

Tủ rượu thông minh Bespoke AI Wine Cellar

Bên cạnh tủ lạnh, Samsung cũng ra mắt tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar mới, tích hợp công nghệ AI Vision trên nền tảng Google Gemini. Camera gắn phía trên có thể nhận diện nhãn rượu khi người dùng cất hoặc lấy chai ra, đồng thời cập nhật thông tin vào hệ thống SmartThings AI Wine Manager.

Tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar. Ảnh: Samsung

Tính năng này giúp theo dõi vị trí, số lượng và loại rượu chính xác, người dùng có thể tra cứu thông tin, nhận gợi ý món ăn phù hợp với từng loại rượu có trong bộ sưu tập. Nhờ đó, việc quản lý và thưởng thức rượu vang trở nên trực quan và cá nhân hóa hơn.

Thiết kế bếp với diện mạo thép không gỉ mới

Samsung mở rộng hệ sinh thái thiết bị bếp với các mẫu tủ lạnh French Door, bếp slide-in và lò vi sóng OTR, mang phong cách hiện đại với tùy chọn hoàn thiện thép không gỉ, giúp không gian bếp trở nên hài hòa, nhất quán.

Tủ lạnh Bespoke AI 3 Cửa French Door mới có thiết kế lắp đặt sát tường, giảm khoảng hở hai bên còn khoảng 4 mm và tinh giản độ dày cửa thêm 50 mm so với thế hệ trước. Nhờ đó, người dùng có thể mở ngăn kéo dễ dàng và quan sát bên trong thông qua cửa trong suốt AutoView.

Bếp slide-in phiên bản mới được hoàn thiện bằng thép không gỉ ở bảng điều khiển, núm xoay và cửa lò, sử dụng tay cầm dạng thanh và núm Precision Knob giúp tăng độ an toàn khi sử dụng. Hai mẫu lò vi sóng OTR mới - Air-Fry OTR và DualVent OTR, được cải tiến hệ thống hút mùi. Ở mẫu DualVent OTR, Samsung bổ sung thêm cánh thông gió phía trước, kết hợp hệ thống hút phía dưới, giúp thu gom khói và mùi hiệu quả hơn, khắc phục hạn chế thường thấy của lò OTR đặt trên bếp sâu.

Khách tham quan CES 2026 sẽ là những người đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm những đổi mới công nghệ này tại khu trưng bày của Samsung.

Thái Anh