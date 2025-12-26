Samsung Galaxy Tab A11+ mở rộng trải nghiệm giải trí với AI

Galaxy Tab A11+ trang bị AI Gemini, màn hình 90Hz, pin 7.040 mAh, hỗ trợ Samsung DeX và 5G, giúp trải nghiệm giải trí mượt mà, đa nhiệm và học tập hiệu quả cho người dùng trẻ.

Máy hướng tới người dùng trẻ yêu thích sự linh hoạt, vừa phục vụ học tập, vừa giải trí đa phương tiện. Với AI Gemini, Samsung trang bị khả năng tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin trực quan ngay trên màn hình lớn, mang lại trải nghiệm tương tác gần như máy tính.

AI dẫn dắt trải nghiệm

Galaxy Tab A11+ mang đến trải nghiệm máy tính bảng trực quan, nhờ tích hợp công nghệ AI cùng nhiều công cụ như Gemini và tính năng "Khoanh tròn để tìm kiếm" trên Google. Người dùng có thể trò chuyện với Gemini để tìm công thức nấu ăn, cách sửa đồ gia dụng hay tóm tắt nội dung sách...

Mô tả trải nghiệm thông minh và trực quan trên Galaxy Tab A11+ được dẫn dắt bởi AI. Ảnh: Samsung

Theo Samsung, đây cũng là mẫu máy tính bảng hiếm hoi trong tầm giá sở hữu trải nghiệm máy tính Samsung DeX. Samsung DeX cho phép người dùng kết nối Galaxy Tab A11+ với màn hình ngoài hoặc làm việc đa cửa sổ, dễ dàng nghiên cứu tài liệu, gửi email, xem Youtube cùng lúc. Kết hợp khả năng hỗ trợ mạng 5G biến mẫu máy tính bảng mới của Samsung trở thành lựa chọn phù hợp cho cả học sinh, sinh viên, người làm văn phòng lẫn các freelancer yêu thích nhỏ gọn, cơ động.

Hiệu năng mạnh mẽ

Galaxy Tab A11+ có nhiều tùy chọn cấu hình, lên đến 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà và chơi game ổn định. Người dùng có thể mở rộng lưu trữ tối đa 2TB qua thẻ microSD, đáp ứng nhu cầu tải phim 4K, video hay tài liệu học tập.

Người dùng Trang Nhi (TP HCM) nhận xét máy có dung lượng RAM lớn, bộ nhớ trong khủng, có thể mở rộng thêm 2TB, nên Nhi tải tài liệu học tập, phim 4K thoải mái mà không lo hết dung lượng.

Mô tả hiệu năng trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Tín đồ giải trí sẽ tìm thấy cho mình thiết bị ưng ý khi Galaxy Tab A11+ sở hữu gần như mọi yếu tố mà họ đang tìm kiếm. Màn hình 90Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét, nhất là khi xem phim hay lướt web. Viên pin khủng 7.040mAh giúp người dùng luôn duy trì kết nối và giải trí xuyên suốt cả ngày dài.

Để hạn chế gián đoạn, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 25W, rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc để người dùng có thêm thời gian tận hưởng các hoạt động yêu thích. Bên cạnh đó, hệ thống 4 loa chuẩn Dolby Atmos mang lại âm thanh sống động và đầy đặn, là bí quyết để thưởng thức nội dung theo cách sống động hơn.

Người dùng Hoàng Nguyễn (21 tuổi, TP HCM) cho biết có ra tận cửa hàng để test loa của nhiều dòng máy tính bảng và khá ưng ý với chất âm trên Galaxy Tab A11+. "Loa trên máy rõ ràng, âm thanh nổi, giúp tăng trải nghiệm xem phim, nghe nhạc và kể cả chơi game", Hoàng Nguyễn nói.

Thiết kế hiện đại

Máy sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S Series, kết hợp cùng phần cứng bền bỉ và hệ sinh thái hỗ trợ đáng tin cậy từ Samsung. Người dùng trẻ cho biết họ thích cách cụm camera được làm nổi, hệ thống phím bấm cạnh bên hay thiết kế loa giúp khuếch tán âm thanh hiệu quả hơn trên Galaxy Tab A11+. Tất cả đều mang đến cảm giác sử dụng thoải mái cũng như vẻ ngoài tinh tế cho thiết bị.

Thiết kế thanh lịch của Galaxy Tab A11+. Ảnh: Samsung

Được cam kết cập nhật phần mềm đến 7 thế hệ, Galaxy Tab A11+ mang đến sự yên tâm xuyên suốt quá trình sử dụng về cả hiệu năng lẫn bảo mật Samsung Knox chuẩn doanh nghiệp.

Theo Samsung, Galaxy Tab A11+ là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu học tập, làm việc nhẹ nhàng và giải trí đa phương tiện. Với mức giá dễ tiếp cận, dòng sản phẩm này hứa hẹn sẽ có độ phủ rộng, chinh phục nhiều đối tượng người dùng khác nhau trong thời gian tới.

Thái Anh