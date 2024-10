Samsung Electronics xin lỗi vì 'dự báo lợi nhuận gây thất vọng'

Phó chủ tịch Samsung Electronics Jun Young-hyun vừa ra thông báo xin lỗi khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên tập đoàn vì lợi nhuận dự báo quý III.

Hôm 8/10, đại gia điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết lợi nhuận hoạt động quý III của hãng này có thể quanh 9.100 tỷ won (6,78 tỷ USD), tăng 274% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu này thấp hơn dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của hãng dịch vụ tài chính LSEG (10.300 tỷ won) và thấp hơn quý II (10.440 tỷ won).

Giới phân tích tỏ ra kém lạc quan với các thông tin này. "Hãy nhìn vào các số liệu, rất đáng thất vọng. Samsung không chiếm thị phần nhanh như trước đây. Đó là vấn đề lớn", Daniel Yoo - Giám đốc phân phối tài sản toàn cầu tại Yuanta Securities Korea nhận định trên CNBC.

"Số liệu lợi nhuận là một cú sốc với những gì thị trường kỳ vọng", Lee Min-hee - nhà phân tích tại BNK Investment & Securities nói với Reuters.

Ngay sau đó, Phó chủ tịch phụ trách Giải pháp Thiết bị tại Samsung Electronics Jun Young-hyun đã đưa ra lời xin lỗi "các khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên". Giới truyền thông nhận định đây là động thái hiếm hoi.

Phó chủ tịch Samsung Electronics Jun Young-hyun (trái) tại nhà máy Samsung SDI ở Hungary tháng 4/2024. Ảnh: Samsung SDI

"Chúng tôi đã gây ra lo ngại về khả năng cạnh tranh công nghệ và tương lai của công ty, do hiệu quả hoạt động không đạt kỳ vọng của thị trường. Rất nhiều người đang nói về cuộc khủng hoảng tại Samsung. Chúng tôi - những người đang lãnh đạo doanh nghiệp - xin chịu trách nhiệm về tất cả những điều này", ông viết.

Dù vậy, ông khẳng định "Samsung luôn biến khủng hoảng thành cơ hội" và đã vượt qua nhiều thách thức tương tự. Lãnh đạo Samsung cam kết sẽ khôi phục sự cạnh tranh về công nghệ, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và xem xét lại văn hóa tổ chức cùng quy trình hoạt động để sửa chữa kịp thời. Ông kêu gọi mọi người "ủng hộ và cổ vũ để Samsung Electronics một lần nữa chứng minh được sức mạnh của mình".

Samsung lý giải hoạt động của mảng chip nhớ đi xuống do "các chi phí một lần và một số ảnh hưởng tiêu cực", như điều chỉnh tồn kho và nguồn cung chip công nghệ cũ từ các công ty Trung Quốc tăng lên. Việc giao chip nhớ băng thông rộng HBM3E cho các khách hàng lớn cũng sẽ bị trì hoãn.

Samsung Electronics hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, và là hãng smartphone lớn thứ hai toàn cầu. Cuối tháng này, công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh chính thức.

Giới phân tích dự báo mảng gia công chip của Samsung có thể lỗ trong quý III, do cạnh tranh từ TSMC - công ty hiện sản xuất chip cho Apple và Nvidia. Các nhà phân tích tại Macquarie Equity Research thì cho rằng Samsung cần "linh hoạt về kiểm soát nguồn cung chip nhớ, do nhu cầu bộ nhớ DRAM truyền thống đi xuống sẽ ảnh hưởng đến hãng này nhiều hơn so với các đối thủ nhỏ".

Tháng trước, Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết Samsung đã chỉ đạo các chi nhánh trên toàn cầu giảm 30% nhân viên tại một số bộ phận. Cổ phiếu Samsung Electronics năm nay đã giảm 24%.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)