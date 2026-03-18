Samsung dừng bán điện thoại gập ba Z TriFold sau 3 tháng ra mắt

Galaxy Z TriFold, smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, ngừng kinh doanh tại Hàn Quốc, sau đó sẽ dần rút khỏi thị trường toàn cầu.

Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của Samsung rằng hãng bắt đầu dừng bán Z TriFold tại Hàn Quốc, sau đó đến Mỹ và những thị trường khác khi hết hàng tồn. Động thái này đã được dự báo trước: trong tháng 3, website Samsung ghi TriFold "hết hàng" nhưng không thông báo về việc bổ sung nguồn sản phẩm mới cho mẫu điện thoại có hai bản lề này.

Galaxy Z TriFold ra mắt tháng 12/2025, nhưng chỉ mở bán hạn chế tại một số thị trường như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Singapore và UAE. Giới phân tích khi đó nhận định máy sẽ có vòng đời ngắn ngủi, vì sản phẩm mang tính trình diễn công nghệ màn hình gập tiên tiến thay vì hướng tới thị trường đại trà.

Dù có giá 2.800 USD, Galaxy Z TriFold thường xuyên trong tình trạng hết hàng. Trên thị trường thứ cấp, máy từng bị thổi giá lên nhiều lần mức niêm yết. Samsung không tiết lộ lượng máy bán mỗi đợt, nhưng các trang công nghệ cho rằng con số này "rất hạn chế" do hãng vẫn phải chịu lỗ trên mỗi sản phẩm bán ra. Bên cạnh đó, giá những linh kiện then chốt như bộ nhớ DRAM, NAND flash và vi xử lý di động liên tục tăng cao càng làm giảm sút lợi nhuận của hãng.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: Samsung

Galaxy Z TriFold được đánh giá để lại dấu ấn đậm nét về mặt kỹ thuật. Đây là điện thoại đầu tiên của Samsung có màn hình gập ba, kích thước 10 inch khi mở hoàn toàn và 6,5 inch khi gập, thân máy siêu mỏng 3,9 mm.

TriFold trang bị hệ thống pin ba cell với tổng dung lượng 5.600 mAh. Máy cũng tích hợp camera cao cấp với cảm biến chính 200 megapixel và hệ thống bản lề kép đặc biệt. Samsung từng quảng bá trải nghiệm độc đáo trên máy như chạy ba ứng dụng dạng dọc song song hoặc đọc báo theo phong cách máy tính bảng.

Việc dừng bán TriFold được cho là để dọn đường cho lộ trình sản phẩm mới của Samsung. Hãng dự kiến công bố thế hệ smartphone gập đôi Galaxy Z Flip và Z Fold tiếp theo vào mùa hè. Hiện Samsung chưa quyết định liệu có phát triển phiên bản kế nhiệm cho TriFold hay không.

Huy Đức (Theo Android Authority, Apple Insider)