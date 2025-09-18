Samsung đưa điều hòa âm trần vào không gian sống cao cấp

Nhiều dự án bất động sản cao cấp chọn điều hòa âm trần Cassette 1 hướng WindFree của Samsung để cân bằng tính thẩm mỹ, hiệu quả làm lạnh, chăm sóc sức khỏe cư dân.

Ngoài cạnh tranh về vị trí hay chất lượng xây dựng, các dự án bất động sản cao cấp còn thể hiện sức hút qua phong cách thiết kế và trải nghiệm sống. Những xu hướng như không gian xanh, vườn trị liệu, thể thao, hay hệ sinh thái thiết bị thông minh đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong môi trường đô thị. Trong đó, thiết kế điều hòa không khí và vị trí lắp đặt cũng được các chủ đầu tư tính toán nhằm tối ưu chiều cao trần và đảm bảo hiệu suất làm mát.

Thiết kế mỏng gọn cùng cách lắp đặt âm trần mang đến nhiều lợi thế cho điều hòa Cassette WindFree 1 hướng. Ảnh: Samsung

Trường hợp điển hình là dự án Sunshine Green Iconic - dự án có chiều cao trần giới hạn do nằm gần khu quân sự. Chủ đầu tư lựa chọn điều hòa âm trần Cassette WindFree 1 hướng để tối ưu không gian. Việc lắp đặt âm trần giúp giải phóng diện tích tường, tạo sự liền mạch cho nội thất và đảm bảo hiệu quả làm lạnh.

Tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương trong năm vừa qua, số lượng bán ra của điều hòa này ghi nhận mức tăng trưởng hơn 35%. Xu hướng sử dụng điều hòa âm trần trong không gian sống đô thị là điều mà Samsung đang hướng tới thông qua chiến dịch MoveUp (nâng tầm sống, mát không gian). Chiến dịch này được triển khai nhằm khuyến khích người dùng giải phóng không gian tường, đưa vị trí lắp đặt điều hòa lên trần thông qua việc sử dụng sản phẩm. Từ đó, cư dân đô thị có thể tận hưởng những lợi ích về tính thẩm mỹ, sự tiện lợi, làm mát, tiết kiệm điện.

Bên cạnh Sunshine Green Iconic, nhiều dự án như The Fillmore Đà Nẵng hay Metropole Thủ Thiêm cũng sử dụng Cassette WindFree 1 hướng. Theo đại diện thương hiệu, dòng điều hòa hệ thống này đáp ứng nhiều xu hướng đô thị hiện đại mà các nhà phát triển dự án đang hướng đến. Đơn cử, xu hướng nhà thông minh (smarthome) mà Việt Nam được dự báo là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khối ASEAN với tốc độ 16,8% trong giai đoạn từ 2025 đến 2030.

Dự án Metropole Thủ Thiêm. Ảnh: SonKim Land

Sản phẩm này tích hợp nhiều công nghệ phục vụ cho công trình đô thị như VRF (điều hòa trung tâm kết nối một dàn nóng với nhiều dàn lạnh) hay Samsung b.IoT (giải pháp điều khiển tích hợp cho tòa nhà). Tại Metropole Thủ Thiêm, hơn 2.300 HP công suất làm lạnh được kết nối qua Samsung Wifi Kit, cho phép cư dân điều khiển điều hòa linh hoạt từ xa.

Xu hướng hạ tầng chuẩn xanh cũng góp phần thúc đẩy lựa chọn này. Cassette WindFree 1 hướng có khả năng tiết kiệm tới 55% điện năng khi hoạt động ở chế độ WindFree. Thiết bị sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện hơn với môi trường, cùng công nghệ Samsung Durafin Ultra chống ăn mòn, bảo vệ dàn trao đổi nhiệt. Nhiều dự án lớn đã lắp đặt hàng nghìn dàn lạnh kết hợp hệ thống Samsung DVM Eco để tối ưu hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm.

Không gian sống dùng điều hòa âm trần. Ảnh: Samsung

Song song với các dự án triệu USD, thương hiệu đang đẩy mạnh phân phối Cassette WindFree 1 hướng qua kênh bán lẻ để người dùng có thể ứng dụng giải pháp này trong gia đình. Sản phẩm tích hợp sẵn wifi, cho phép kết nối với SmartThings để điều khiển từ xa, bật, tắt thiết bị, kích hoạt chế độ WindFree hoặc AI Energy nhằm tối ưu điện năng theo thói quen sử dụng. Người dùng cũng có thể điều khiển bằng trợ lý giọng nói Bixby hoặc qua bảng điều khiển Wired Touched Remote Controller.

Chế độ WindFree với hơn 10.000 lỗ khí siêu nhỏ cho phép làm mát nhẹ nhàng, hạn chế gió buốt thổi trực tiếp, giảm nguy cơ sốc nhiệt. Công nghệ này từng được dùng cho các dự án cao cấp nay đã hiện diện trong không gian sống đô thị, giúp người dùng tận hưởng không khí mát lành và nâng tầm trải nghiệm sống hằng ngày.

Thông qua chiến dịch MoveUp, thương hiệu cho biết muốn truyền cảm hứng để người dùng đưa điều hòa lên trần, giải phóng không gian tường và mang chuẩn sống 5 sao vào từng căn hộ.

Hoài Phương