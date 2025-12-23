Samsung đổi cấu trúc, dùng AI kiểm định máy giặt sấy

Samsung thiết kế lại hệ thống luồng khí, tích hợp bơm nhiệt và dùng AI kiểm soát rung lắc nhằm giải quyết vấn đề sấy lâu, tốn điện trên các dòng máy giặt sấy tích hợp.

Trong nhiều năm, máy giặt sấy kết hợp thường bị xem là giải pháp tình thế cho các căn hộ diện tích nhỏ. Người dùng phải đánh đổi sự tiện lợi về không gian lấy hiệu suất, khi thiết bị thường sấy lâu, quần áo dễ nhăn và tiêu thụ điện năng cao. Thế hệ thứ hai của dòng máy Bespoke AI Laundry Combo được kỳ vọng khắc phục các nhược điểm này.

Thiết kế lồng giặt và bộ trao đổi nhiệt của máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo. Ảnh: Samsung

Máy giặt sấy được tạo ra để phục vụ người dùng không có đủ không gian cho hai thiết bị và muốn loại bỏ hoàn toàn bước chuyển đồ ướt sang máy sấy. Nhưng khi hợp nhất, rào cản lớn nhất nằm ở không gian vật lý. Các kỹ sư phải tìm cách tăng sức chứa cho lồng giặt và tăng diện tích bộ trao đổi nhiệt để sấy nhanh hơn, trong khi vẫn phải giữ kích thước tiêu chuẩn chiều ngang 60 cm.

Để giải quyết, thay vì mở rộng kích thước hay thay bảng điều khiển như cách làm phổ biến, Samsung chọn phương án tổ chức lại toàn bộ cấu trúc cơ khí bên trong. Đội ngũ kỹ sư đã phát triển hệ thống ống dẫn khí siêu mỏng đặt phía sau lồng giặt, giúp giải phóng không gian cho các linh kiện quan trọng mà không làm giảm dung tích lồng. Đây là bước đi ít hãng lựa chọn vì chi phí lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Thách thức còn nằm ở nhiệt động lực học. Máy sấy truyền thống thổi khí từ sau ra trước, khiến xơ vải dễ tích tụ ở gioăng cửa sau thời gian dài sử dụng. Thiết kế mới đảo ngược luồng khí từ trước ra sau, buộc hãng phải thay đổi cấu trúc đường dẫn, vị trí quạt và bộ lọc. Cách làm này giúp khu vực cửa luôn sạch sẽ, ngăn xơ vải tích tụ trong đường dẫn khí, nhưng đòi hỏi tính toán tinh vi để tránh quá nhiệt hay sấy không đều.

Một thay đổi quan trọng khác là việc tích hợp hệ thống bơm nhiệt (heat pump) vào máy giặt. Kỹ thuật này được đánh giá phức tạp vì cụm bơm nhiệt gồm máy nén, dàn bay hơi, dàn ngưng và ống đồng chứa môi chất lạnh đòi hỏi độ ổn định cao. Khi đặt trên khung máy giặt vốn rung mạnh trong quá trình vắt, sai lệch nhỏ có thể gây nứt mối hàn hoặc rò rỉ gas. Theo các kỹ sư Samsung, rủi ro này khiến nhiều hãng vẫn trung thành với công nghệ thanh nhiệt truyền thống dù tiêu hao điện lớn hơn.

Máy giặt sấy Samsung được kiểm thử hiệu suất giặt với nhiều loại nước khác nhau. Ảnh: Samsung

Những thay đổi này tạo nền tảng cho thế hệ sản phẩm đầu tiên ra mắt năm 2024. Máy sử dụng bơm nhiệt để tái sử dụng nhiệt lượng, kết hợp bộ trao đổi nhiệt lớn và hệ thống ống dẫn khí tối ưu để giảm mức tiêu thụ điện. Công nghệ AI Wash với các cảm biến nhận diện loại vải, tải trọng, độ bẩn giúp tự động điều chỉnh chu trình.

Sang năm 2025, thế hệ thứ hai được giới thiệu với các tối ưu về phần cứng. Samsung tăng mật độ lá tản nhiệt trong bộ trao đổi nhiệt, giảm khoảng cách giữa các lá từ 2,3 mm xuống 2,1 mm. Thay đổi nhỏ này giúp diện tích bề mặt trao đổi nhiệt tăng hơn 8%, nâng dung tích sấy từ 15 lên 18 kg và rút ngắn thời gian sấy từ 99 phút xuống 79 phút dù kích thước máy giữ nguyên.

Đằng sau những cải tiến này là hệ thống kiểm thử nghiêm ngặt. Tại trụ sở Samsung ở Suwon (Hàn Quốc) hôm 29/10, hãng trình diễn công nghệ AI VRT+ giúp kiểm soát rung động theo thời gian thực. Trong thử nghiệm, một ly nước được đặt trên nắp máy để minh họa độ ổn định khi vắt ở tốc độ cao. Dù mặt sàn bên dưới thay đổi từ gạch, gỗ đến thảm, thuật toán tự động điều chỉnh tốc độ quay lồng giặt để triệt tiêu rung lắc ngay khi phát hiện dao động vượt mức cho phép.

Ở phòng thử nghiệm chống nước, máy được đặt trong buồng phun tia nước từ nhiều phía để mô phỏng môi trường lắp đặt ngoài ban công hoặc khu vực ẩm ướt. Thử nghiệm này nhằm đạt chuẩn IPX4, yêu cầu thiết bị chịu được nước bắn liên tục mà không ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Kỹ sư Samsung làm việc với robot để kiểm định độ bền cửa máy giặt sấy Samsung. Ảnh: Samsung

Các kỹ sư cũng mô phỏng đặc tính nước của nhiều thị trường, từ độ cứng đến hàm lượng khoáng chất, để đảm bảo hiệu suất giặt. Phòng vải lưu trữ hàng trăm mẫu chất liệu được dùng để huấn luyện thuật toán AI theo phương pháp dựa trên dữ liệu (data-driven), giúp hệ thống phân biệt chính xác loại vải.

Bên cạnh đó, máy trải qua bài kiểm tra đóng mở cửa liên tục để đánh giá độ bền của bản lề, gioăng và khóa, mô phỏng mức sử dụng trong nhiều năm. Ngoài ra, màn hình cảm ứng 7 inch trải qua kiểm tra độ nhạy ở âm 15 độ C để đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện lạnh sâu. Thiết bị cũng phải đáp ứng các bài kiểm tra về mức tiêu thụ điện, lượng nước và tiêu chuẩn an toàn trước khi ra thị trường toàn cầu.

Samsung còn mở rộng khái niệm độ bền sang phần mềm. Từ năm 2024, các thiết bị gia dụng có wifi, bao gồm Bespoke AI Laundry Combo, được bảo đảm cập nhật phần mềm trong bảy năm. Nền tảng Knox Matrix bổ sung các lớp bảo vệ như đồng bộ danh tính được mã hóa và Passkey, tạo chuỗi tin cậy giữa các thiết bị và giảm nguy cơ truy cập trái phép. Với một thiết bị vận hành bằng AI, những lớp bảo vệ này giúp quá trình thu thập và xử lý dữ liệu an toàn hơn.

Tại Hàn Quốc, dòng máy này bán được hơn 100.000 chiếc trong năm đầu, nhận hơn 20 giải thưởng về thiết kế và công nghệ xanh. Hướng tiếp cận kết hợp phần cứng, phần mềm và an toàn dữ liệu này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng ngày càng tăng và các tiêu chuẩn tiết kiệm điện trên thế giới đang được siết chặt.

Quang Huy