Samsung: Công nghệ tạo những lớp học xuyên biên giới

AI giúp các buổi học thêm trực quan, tạo cách tương tác mới mẻ, thậm chí xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa các quốc gia, theo lãnh đạo Samsung Electronics.

Theo góc nhìn của ông Grégoire Thomas - Giám đốc Khu vực mảng Integrated B2B, Samsung Electronics Đông Nam Á và châu Đại Dương, công nghệ số có thể thay đổi môi trường giáo dục. Chẳng hạn, lớp học nơi học sinh Indonesia có thể cùng bạn bè ở Singapore hay Thái Lan thuyết trình chung một đề tài khoa học, với máy tính bảng hỗ trợ dịch ngôn ngữ theo thời gian thực và màn hình thông minh hiển thị bài làm tương tác. Trước đây, những điều trên là viễn tưởng nhưng dần trở thành hiện thực.

Từng tiếp cận học sinh tại nhiều quốc gia, ông Grégoire Thomas cho rằng thế hệ hiện nay sinh ra trong kỷ nguyên số, tiếp cận công nghệ tự nhiên như một phần của cuộc sống. Các em học theo cách mới, tương tác theo cách mới và kỳ vọng môi trường học tập phù hợp với thế giới kết nối toàn cầu.

"Vấn đề không còn là liệu công nghệ có nên xuất hiện trong giáo dục hay không, mà là chúng ta có đủ táo bạo để hình dung lại cách công nghệ có thể giúp giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông nói.

Lớp học vận hành bởi AI

Tại triển lãm quốc tế Bett 2025, Samsung giới thiệu màn hình tương tác tích hợp AI, trang bị các công cụ hỗ trợ giáo viên soạn giảng và tổ chức lớp học hiệu quả hơn.

Chẳng hạn, công nghệ AI Summary giúp tự động tạo bản tóm tắt nội dung bài giảng, hỗ trợ giáo viên lên kế hoạch và học sinh ôn tập. Tính năng Live Transcript ghi lại toàn bộ hội thoại trong lớp theo thời gian thực, để học sinh có thể xem lại nội dung và củng cố kiến thức.

Samsung AI Assistant trên màn hình tương tác trang bị các công cụ thông minh, trực quan để tổ chức bài giảng và hỗ trợ học tập cộng tác. Ảnh: Samsung

Nhờ các công cụ này, bài học trở nên sinh động và trực quan hơn. "Giáo viên có thể biến các bài học tĩnh thành trải nghiệm tương tác, giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức", đại diện Samsung cho biết.

Tại Indonesia, tập đoàn cũng triển khai chương trình Samsung Digital Lighthouse School, bước đầu tại hai trường Al Muslim Bekasi và Salman Al Farisi Bandung, mang đến thiết bị tích hợp AI và giải pháp bảo mật toàn diện cho hơn 2.500 học sinh.

Theo ông Thomas, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi truyền cảm hứng cho cả thầy và trò cùng khám phá, hợp tác, chứ không thay thế kết nối giữa con người.

Học sinh tại trường Al Muslim Bekasi (Indonesia) sử dụng ứng dụng Samsung Notes tích hợp sẵn các tính năng Galaxy AI. Ảnh: Samsung

Đổi mới đi đôi với công bằng

Đại diện Samsung cho biết một trong những trăn trở lớn của giới giáo dục là làm sao để công nghệ không tạo thêm khoảng cách. Nếu được ứng dụng đúng cách, công nghệ có thể giúp dân chủ hóa giáo dục - đưa cơ hội học tập đến gần hơn với mọi học sinh.

Ông dẫn câu chuyện cách đây một thập niên, internet tốc độ cao chỉ dành cho số ít người có khả năng chi trả. Ngày nay, những công nghệ này đã đến gần hơn với đại đa số học sinh trong khu vực. Từ khóa được lãnh đạo Samsung nhấn mạnh là "đúng cách", phải xây dựng hệ sinh thái mang lại lợi ích cho mọi người.

"Công bằng trong tiếp cận công nghệ đồng nghĩa với việc học sinh nông thôn có thể sử dụng thiết bị học tập thông minh như học sinh thành thị, rào cản ngôn ngữ được xóa bỏ nhờ dịch thuật theo thời gian thực và tiến độ học có thể được cá nhân hóa cho từng người", ông nói.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Samsung hợp tác các doanh nghiệp edutech địa phương phát triển hệ sinh thái công nghệ phục vụ giáo dục. Hệ sinh thái bao gồm quản lý thiết bị, hỗ trợ đổi mới quy trình dạy học và nâng cao hiệu quả cho đội ngũ giảng dạy.

Học sinh tương tác với bảng thông minh của Samsung. Ảnh: Samsung

Đại diện Samsung nhấn mạnh, đổi mới trong giáo dục không dừng ở thiết bị, phần mềm hay dịch vụ, mà cần gắn chặt với chiến lược và chương trình học quốc gia. Khi hợp tác với các Bộ Giáo dục trong khu vực, tập đoàn luôn hướng đến việc tích hợp công nghệ vào khung chương trình hiện hành thay vì thay thế.

Nền tảng Samsung Learning Hub, ra mắt đầu năm 2025, là ví dụ điển hình. Kho tài nguyên số này cung cấp khóa đào tạo, tài liệu giảng dạy và chứng chỉ cho giáo viên, giúp nâng cao chất lượng dạy và học. "Các sáng kiến học tập số chỉ thành công khi bổ sung, chứ không loại bỏ phương pháp truyền thống", ông Thomas cho biết.

Theo ông, tương lai của giáo dục không thể là nỗ lực đơn lẻ, mà là kết quả của sự hợp tác giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp công nghệ. "Học sinh hôm nay sẽ lớn lên trong thế giới được định hình bởi AI và biến đổi khí hậu. Các em cần một nền giáo dục giúp thích ứng, dẫn dắt sự thay đổi đó", ông nói thêm.

Ông kêu gọi cộng đồng giáo dục cùng thử nghiệm, khám phá và cải tiến không ngừng để xây dựng lớp học của tương lai, bắt đầu ngay từ hôm nay.

Hoài Phương