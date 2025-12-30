Samsung biến smartphone thành trung tâm điều khiển nhà thông minh

Smartphone Samsung đóng vai trò trung tâm điều phối trải nghiệm, tạo nên sự liền mạch cho hệ sinh thái nhà thông minh, tăng trải nghiệm người dùng.

Thay vì tập trung phát triển các thiết bị riêng lẻ, Samsung thể hiện tham vọng tạo dựng một hệ sinh thái thiết bị nhà thông minh liền mạch. Trong hệ sinh thái đó, điện thoại Galaxy không chỉ là công cụ liên lạc hay giải trí cá nhân, mà trở thành điểm chạm chính để người dùng tương tác với TV, thiết bị gia dụng, đồng hồ thông minh và các dịch vụ số. Smartphone theo sát người dùng suốt ngày, thu thập ngữ cảnh sử dụng, từ đó kích hoạt các kịch bản vận hành trong không gian sống.

Nền tảng đứng sau chiến lược này là SmartThings - hệ thống kết nối được Samsung phát triển nhiều năm qua. SmartThings hiện liên kết hàng trăm triệu thiết bị trên toàn cầu, bao gồm sản phẩm của Samsung và nhiều đối tác bên thứ ba. Khi quy mô hệ sinh thái đủ lớn, nền tảng trở thành lớp nền cho trải nghiệm nhà thông minh.

Màn hình lớn của Galaxy Z Fold7 giúp trải nghiệm hệ sinh thái nhà thông minh tối ưu hơn. Ảnh: Samsung

Một bước chuyển quan trọng trong chiến lược của Samsung là kết nối hai mảng từng tách rời: thiết bị di động - thiết bị đeo và TV - gia dụng. Trước đây, TV chủ yếu phục vụ giải trí tại gia, còn smartphone là trung tâm của thế giới di động cá nhân. Giờ đây, điện thoại Galaxy đóng vai trò "chìa khóa nhận diện", nơi thiết lập thói quen, lịch sinh hoạt và trạng thái người dùng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Các thiết bị như Samsung Galaxy Z Fold7, đồng hồ thông minh hay tai nghe có thể thu thập dữ liệu về hoạt động, thời gian sử dụng và ngữ cảnh trong ngày. Thông tin này được dùng để kích hoạt các kịch bản SmartThings trong không gian sống. TV, điều hòa, tủ lạnh hay robot hút bụi trở thành các điểm tiếp xúc cố định, phản hồi theo ngữ cảnh được thiết lập từ smartphone.

TV thông minh của Samsung. Ảnh: Samsung

Khi mọi thiết bị vận hành trên cùng một nền tảng, trải nghiệm sử dụng có xu hướng liền mạch hơn. TV có thể gợi ý nội dung theo thời điểm trong ngày, điều hòa tự điều chỉnh theo lịch sinh hoạt, trong khi smartphone trở thành bảng điều khiển trung tâm, nơi người dùng theo dõi và tinh chỉnh toàn bộ trạng thái ngôi nhà. Với các thiết bị có màn hình lớn như Galaxy Z Fold7, việc quản lý hệ sinh thái SmartThings trở nên trực quan hơn nhờ khả năng hiển thị nhiều thông tin cùng lúc.

Tuy nhiên, kết nối nhiều thiết bị mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để hệ sinh thái thực sự vận hành ổn định là sự nhất quán về phần mềm và cảm giác tin cậy trong sử dụng dài hạn. Samsung giải quyết bài toán này bằng One UI - lớp giao diện được mở rộng từ smartphone sang TV và các thiết bị thông minh khác. Cách bố trí, biểu tượng và logic điều khiển có sự đồng nhất, giúp người dùng không phải làm quen lại khi chuyển giữa các thiết bị.

Song song đó, Samsung cam kết cập nhật phần mềm dài hạn cho nhiều dòng sản phẩm, bao gồm cả thiết bị gia dụng thông minh. Với người dùng, yếu tố này mang ý nghĩa lớn khi đầu tư vào hệ sinh thái. Thay vì cảm giác sở hữu những thiết bị có vòng đời ngắn, họ có xu hướng nhìn nhận đây là một hệ thống có khả năng phát triển và thích nghi theo thời gian.

Chiến lược hệ sinh thái chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh qua kết quả thị trường. Samsung nhiều năm liền giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu ở mảng TV, đặc biệt trong các phân khúc cao cấp như QLED và Neo QLED. Ở mảng di động, các dòng Galaxy S và thiết bị gập duy trì được nhóm người dùng trung thành, đóng vai trò cánh cửa đưa người dùng tiếp cận hệ sinh thái. Mảng gia dụng thông minh cũng ghi nhận số lượng thiết bị kết nối ngày càng tăng, cho thấy người dùng không chỉ mua sản phẩm đơn lẻ mà mở rộng dần mạng lưới thiết bị trong nhà.

Bảng điều khiển nhà thông minh trên Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Khi đặt các mảnh ghép này cạnh nhau, thương hiệu sở hữu đồng thời ba yếu tố quan trọng: thị phần phần cứng lớn, nền tảng kết nối quy mô toàn cầu và khả năng tích hợp trải nghiệm xuyên thiết bị. Đây là nền tảng để smartphone trở thành trung tâm điều khiển, thay vì chỉ là một thiết bị trong hệ sinh thái.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cách người dùng cảm nhận công nghệ. Smartphone, TV hay máy giặt không còn được nhìn nhận như những thiết bị độc lập, mà là các thành phần của một không gian sống số thống nhất. Trong đó, điện thoại Galaxy giữ vai trò kết nối, liên tục truyền ngữ cảnh để hệ sinh thái vận hành trơn tru.

Với smartphone trong tay, người dùng có thể bắt đầu xem một nội dung trên TV, tiếp tục trên điện thoại khi rời phòng khách, kiểm tra trạng thái ngôi nhà từ xa và quay lại không gian quen thuộc mà không bị gián đoạn. Smartphone vì thế trở thành trung tâm cá nhân hóa trải nghiệm - nơi giao thoa giữa thế giới di động và không gian sống cố định.

Hoài Phương