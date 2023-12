Samsung: Bespoke AI hướng đến kỷ nguyên mới cho ngành máy giặt

Bespoke AI cung cấp trải nghiệm giặt tự động, không cần thao tác thủ công; hướng đến phát triển bền vững khi hạn chế vi nhựa, bảo hành động cơ 20 năm; thiết kế cá nhân hóa.

Khi Bespoke AI ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay, đại diện Samsung chia sẻ kỳ vọng thiết bị này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng máy giặt. Điều này dựa trên ba yếu tố: AI tự động hóa hầu hết quy trình, nhiều tính năng hướng đến tương lai bền vững, thiết kế Bespoke nhằm cá nhân hóa theo sở thích - nhu cầu. Thiết bị hứa hẹn đem đến xu hướng mới trong tương lai: công nghệ luôn đồng hành cùng phong cách sống, đại diện hãng nhấn mạnh.

AI tạo trải nghiệm giặt giũ thông minh

Bespoke AI phiên bản 2023 nâng cấp công nghệ AI Wash với năm cảm biến. Khi khởi động, bộ 5 cảm biến này sẽ phân tích khối lượng, độ bẩn và chất liệu sợi vải từ đó tự động phân bổ chuẩn xác lượng nước giặt xả, tối ưu quy trình giặt sạch mà vẫn bảo vệ sợi vải từ màu sắc đến chất liệu. Cảm biến chất liệu sợi vải - điểm mới so với mẫu tiền nhiệm - tự động điều chỉnh thời gian, nhiệt độ và tốc độ vòng vắt phù hợp, bảo vệ sợi vải tốt hơn 45% theo thử nghiệm của hãng.

Sau khi sử dụng, chị Ngô Hồng Nhung (Điện Tử Ứng Dụng) cho biết Bespoke AI giúp cả gia đình dễ dàng phân chia việc nhà. Bảng điều khiển thông minh AI Control, tự động ghi nhớ và đề xuất chế độ phù hợp theo thói quen sử dụng của người dùng mà không cần tùy chỉnh thủ công. Vì vậy người giặt không cần nhiều thao tác căn chỉnh, chỉ cần bỏ quần áo vào và bấm nút khởi động. Máy tự đề xuất chế độ giặt quen thuộc rồi sấy khô trong khoảng 6 tiếng. Vận hành êm ái nên cứ để máy tự chạy ban đêm, đến sáng là cả nhà có đồ sạch để mặc.

Samsung mô tả hiệu quả của công nghệ AI trên Bespoke AI. Ảnh: Samsung

Việc kết hợp sấy giúp làm sạch hiệu quả, tránh việc để quần áo qua đêm dễ phát sinh ẩm mốc, không cần thêm thao tác chuyển đồ từ máy giặt sang máy sấy để làm khô, chị viết trên trang cá nhân.

Ngăn giặt xả tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn quần áo, không cần ước lượng thủ công. Người dùng chỉ cần đổ một lần dùng cho cả tháng. Nắp đậy kín bảo quản chất lượng nước giặt xả trong thời gian dài.

Bảng điều khiển AI Control với giao diện trực quan, hiển thị tiếng Việt dễ hiểu, dễ sử dụng. Công nghệ này có thể ghi nhớ và tự động đề xuất chế độ giặt theo thói quen sử dụng của người dùng, qua đó giảm thao tác điều chỉnh thủ công với từng mẻ giặt, tiết kiệm thời gian và thêm sự tiện nghi cho gia chủ.

Bảng điều khiển AI Control giúp ghi nhớ, đề xuất chế độ giặt và cài đặt yêu thích. Ảnh: Samsung

Hướng đến phát triển bền vững

Từ nhiều năm nay, Samsung liên tục nghiên cứu các tính năng và triển khai hoạt động hướng đến phát triển bền vững. Trên Bespoke AI cũng như nhiều dòng máy giặt khác, hãng phát triển chu trình Less Microfiber giúp tối ưu tốc độ quay của động cơ và cường độ, giảm đến 54% lượng vi hạt nhựa thải ra trong quá trình giặt.

Dựa trên chu trình Less Microfiber Cycle, tháng 6 năm nay, ở một số thị trường khác, Samsung ra mắt bộ lọc Less Microfiber Filter nhằm giảm thêm lượng vi nhựa thải ra và tăng tính bền vững. Bộ lọc làm từ nhựa tái chế với thiết kế cánh quạt kèm lưới rộng 65-70 micromet nhằm thu thập các hạt vi nhựa và nén lại. Theo thử nghiệm của đơn vị, khi kết hợp dùng bộ lọc Less Microfiber Filter bốn lần một tuần sẽ giúp ngăn chặn tới 98% vi nhựa thải ra đại dương trong quá trình giặt, tương đương với tám chai nhựa 500 ml mỗi năm.

Chế độ AI Energy hoạt động thông qua SmartThings giúp chủ động kiểm tra mức tiêu thụ điện năng và ước tính hóa đơn tiền điện. Theo thử nghiệm của hãng, chế độ này giảm đến 70% điện năng nhờ kết hợp công nghệ bong bóng siêu mịn Ecobubble và giặt nước lạnh. Bong bóng siêu mịn, thẩm thấu nhanh vào vải, loại bỏ vết bẩn mà không cần sử dụng nước nóng như máy giặt thông thường, tiết kiệm điện năng tối ưu.

Chế độ AI Energy kích hoạt qua SmartThings giúp tiết kiệm đến 70% điện năng theo thử nghiệm của hãng. Ảnh: Samsung

Ngoài ra, máy sử dụng động cơ Digital Inverter trang bị nam châm vĩnh cửu, giảm thiểu ma sát khi vận hành, giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái. Theo hãng công bố, độ bền động cơ đạt đến 23 năm, bảo hành 20 năm, góp phần giảm rác thải điện tử.

Thiết bị gia dụng trở thành món trang trí nội thất

Ngoài trải nghiệm thông minh, Bespoke AI là dòng máy giặt đầu tiên của Samsung ứng dụng phong cách thiết kế Bespoke. Ngoài các màu sắc đen, xám, trắng truyền thống, phiên bản mới có sắc xanh morning blue, dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian.

Hãng cho biết thời gian tới sẽ ra mắt thêm nhiều phiên bản màu sắc khác nhằm phong phú hóa dải sản phẩm gia dụng. Điều này cũng đáp ứng xu hướng đưa thiết bị điện tử trở thành món thiết kế nội thất, cá nhân hóa cho từng người dùng.

Văn Phong (Nghe Nhìn Việt Nam) cho biết chọn Bespoke AI vì nhiều tiện ích, giảm thao tác thủ công đồng thời thiết kế hài hòa không gian sống.

Bespoke AI có thiết kế tối giản và nhiều lựa chọn màu sắc. Ảnh: Văn Phong

Trước đó, Bespoke AI từng nhận Giải thưởng CES 2023, hạng mục Nhà thông minh. Sản phẩm được nhận xét có nhiều cải tiến về thiết kế với khả năng giặt thông minh, phù hợp với phong cách người dùng và đơn giản hóa thói quen giặt giũ. Website của CES viết: Thiết kế sang trọng, kết hợp hoàn hảo với mọi kiểu trang trí.

Bespoke AI hiện đại diện máy giặt Samsung tham gia Chung kết Tech Awards 2023 hạng mục Thương hiệu Máy giặt xuất sắc 2023. Sau ba tuần mở cổng bình chọn, thiết bị luôn vào top thiết bị có nhiều lượt vote nhất chương trình.

Minh Tú