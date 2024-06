Samsung bắt tay Revive tăng trải nghiệm cho người yêu thể thao

Samsung và Revive kết hợp với nhau tạo nên phiên bản giới hạn Galaxy Fit3 x Revive, mang thêm nhiều tiện ích cho người sử dụng hơn trong khi giá không đổi so với Samsung Galaxy Fit3 gốc.

Cụ thể, bên cạnh đồng hồ thể thao Samsung Galaxy Fit3 đen ánh kim, Galaxy Fit3 x Revive còn kèm thêm một dây đồng hồ phiên bản Revive. Như vậy, phiên bản này cung cấp cho người dùng 2 dây đeo đồng hồ để tiện thay đổi. Dây đeo phiên bản giới hạn Galaxy Fit3 x Revive có gam màu tươi sáng, được làm bằng silicone với đầu khóa plastic và chấu gắn đồng hồ bằng kim loại.

Một thành phần không thể thiếu của Galaxy Fit3 x Revive là chiếc bình nhôm thiết kế màu xanh trời chủ đạo cùng dòng chữ trắng Revive Zero Calo, nhắc người sử dụng nhớ đến nguồn nước điện giải để bù nước, bù khoáng trong và sau quá trình tập luyện.

Trọn bộ phiên bản giới hạn Galaxy Fit3 x Revive. Ảnh: Samsung

Chia sẻ về lý do bắt tay nhau để ra combo này, đại diện hai thương hiệu cho biết, họ có tầm nhìn chung: cùng là những người đồng hành trên hành trình sống năng động của giới trẻ. Samsung Galaxy Fit3 giúp đo lường cường độ còn Revive bù nước hiệu quả giúp mỗi bài tập được hoàn thành xuất sắc.

Với pin "trâu", chỉ cần sạc sau 13 ngày sử dụng liên tục, đồng hồ thể thao đeo tay Galaxy Fit3 của tập đoàn Samsung giúp người dùng theo dõi hơn 100 chế độ tập luyện, trong đó có các bài tập luyện phổ biến như chạy bộ, chèo thuyền máy và cả bơi lội. Đồng hồ cũng giúp theo dõi các hoạt động thường ngày, từ số bước đi, thời gian hoạt động, lượng calo tiêu hao, đến theo dõi giấc ngủ (thu thập chi tiết về các giai đoạn ngủ, tiếng ngáy), và cả nồng độ oxy trong máu. Bên cạnh đó, đồng hồ còn có tính năng phát nhạc, kiểm tra cuộc gọi, gửi tin nhắn...

Thiết kế gọn nhẹ, phần khung hợp kim nhôm chỉ 18,5g, Galaxy Fit3 có thể đồng hành cùng người dùng trong suốt lịch trình luyện tập, không cản trở quá trình thực hiện bài tập. Không chỉ thế, khả năng kháng nước và bụi của Galaxy Fit3 đạt chuẩn 5ATM và IP68.

Thiết bị này còn tích hợp cảnh báo té ngã. Khi phát hiện một cú ngã thông qua hệ thống cảm biến tích hợp, bao gồm áp kế, Galaxy Fit3 sẽ hỏi xem người dùng có cần trợ giúp hay không. Trong những trường hợp nguy cấp khác, người dùng có thể nhấn nút Home 5 lần để thông báo ngay cho những số liên lạc khẩn cấp. Thông tin y tế đã đăng ký trước của người dùng sẽ hiện trên màn hình khóa khi đơn vị trợ giúp đến nơi.

Hai thương hiệu Samsung và Revive bắt tay để tăng trải nghiệm cho người yêu thể thao. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, nước bù khoáng Revive là sản phẩm thuộc thương hiệu Revive có xuất xứ Mỹ. Tại Việt Nam, nước bù khoáng Revive được sản xuất và phân phối bởi công ty Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB) - liên minh chiến lược nước giải khát thành lập năm 2013 với sự kết hợp của 2 tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và Pepsico (Mỹ).

Revive chứa các thành phần nước bão hòa, chất điều chỉnh độ axit, chất điện giải, muối khoáng (Na+,K+) chất nhũ hóa, chất bảo quản, vitamin nhóm B (B3, B6, B12) giúp người dùng tránh mất sức và mất nước khi hoạt động, chơi thể thao hay do nắng nóng. Sản phẩm không chỉ giải khát, bù nước, bù khoáng mà còn đem lại sảng khoái cho người dùng. Tùy mỗi dòng (Revive Chanh Muối, Revive Zero Calo, Revive nguyên bản) sẽ có những đặc trưng riêng như thêm hương vị chanh, không đường để đa dạng lựa chọn cho người sử dụng. Đặc biệt, nước uống điện giải Revive Zero không đường, không ga, không calo phù hợp cho những người cần kiểm soát calo.

Mùa hè chính là thời điểm để trải nghiệm những hoạt động thể thao, khám phá giới hạn của bản thân và chinh phục những thử thách mới. Nắm bắt tinh thần ấy, phiên bản giới hạn Galaxy Fit3 x Revive - trợ thủ sức trẻ giúp người dùng có thêm động lực bứt phá đón hè. Với chiếc bình đựng nước, các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư dễ dàng bù nước, bù khoáng mọi lúc mọi nơi khi tập luyện, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường khi sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần.

Phiên bản giới hạn Samsung Galaxy Fit3 x Revive mở bán từ ngày 6/6 đến 30/6 với giá bán lẻ đề nghị 1,39 triệu đồng.

Diệp Chi