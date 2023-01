Samsung, Apple chung mối lo về điện thoại 'Plus'

Trong khi Apple không vui với doanh số thấp của iPhone 14 Plus, Samsung nhiều khả năng cũng loại phiên bản Plus khỏi dòng Galaxy S.

Theo PhoneArena, Galaxy S23 Plus ra mắt đầu tháng 2 tới sẽ là mẫu flagship S Plus cuối cùng từ Samsung. Lý do là sản phẩm ngày càng ít tính cạnh tranh và không được người dùng đón nhận như trước. Năm ngoái, hãng bán tổng cộng 30 triệu máy dòng S22, thấp hơn đáng kể con số 33 triệu của S21. Trong đó có 14 triệu bản thường, 11 triệu bản cao cấp S22 Ultra và 8 triệu bản Plus.

iPhone 14 Plus và Galaxy S22+. Ảnh: PhoneArena

Điện thoại đầu tiên có "Plus" trong tên gọi của Samsung là Galaxy S6 edge+ ra mắt năm 2015 với đầy đủ yếu tố công nghệ hàng đầu như màn hình cong tràn hai cạnh, camera đầu bảng và kích thước lớn. Sau đó, các dòng Galaxy S8+, S9+ và S10+ đều là các điện thoại tốt nhất của hãng trong dòng S. Tuy nhiên, từ S20, hãng cho ra mắt thêm phiên bản S20 Ultra - thiết bị có kiểu dáng, tính năng như bản sao của dòng Galaxy Note.

Thay đổi trong chiến lược sản phẩm khiến S20+ đơn thuần là bản phóng to của S20. Ngoài dung lượng pin và cỡ màn hình, mọi thông số khác của hai máy đều giống hệt. Trong khi đó, S20 Ultra trở thành tâm điểm mới về sản phẩm cao cấp của Samsung.

Vấn đề tương tự cũng đang khiến Apple "đau đầu". iPhone 14 Plus có doanh số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng khi chỉ đơn thuần là bản phóng lớn của iPhone 14 thường. "Người dùng không mặn mà với những smartphone cỡ lớn nhưng thiếu tính năng bổ sung, sự bóng bẩy và tinh tế mà họ mong chờ từ các mẫu flagship", PhoneArena bình luận.

Dòng Galaxy S23 sẽ được công bố ngày 1/2 trong sự kiện Galaxy Unpacked. Galaxy S23 và S23+ sẽ loại bỏ khung bảo vệ camera liền khung viền trên thế hệ trước. Các ống kính sẽ nằm tách riêng giống S23 Ultra. Model cao cấp nhất S23 Ultra vẫn giữ thiết kế như thế hệ trước, nhưng màn hình có thể ít bo cong hơn. Cả ba phiên bản sẽ có các màu đen, xanh, trắng và hồng.

Hoài Anh