Samsung: AI mở rộng khả năng sáng tạo với camera Galaxy S26

AI giúp Galaxy S26 vượt qua giới hạn phần cứng, cho giai đoạn hậu kỳ thông minh hơn, cải thiện chất lượng ảnh zoom cao, từ đó nâng cấp trải nghiệm nhiếp ảnh, theo ông Joshua Cho.

Ngày 26/2, Galaxy S26 series chính thức ra mắt trong sự kiện Galaxy Unpacked 2026, đánh dấu thế hệ thứ ba trong hành trình phát triển điện thoại Galaxy tích hợp AI của ông lớn Hàn Quốc. Trong các trải nghiệm AI nổi bật, khả năng nhiếp ảnh sáng tạo hút chú ý với nhiều tín đồ công nghệ. Phân tích sâu hơn về những bước tiến trên camera của Galaxy S26 series, ông Joshua Cho, Phó chủ tịch điều hành (EVP) phụ trách phát triển camera Galaxy và toàn bộ hệ thống xử lý hình ảnh, có buổi chia sẻ cùng VnExpress, làm rõ về những thay đổi phần cứng camera, vai trò của AI trong nhiếp ảnh.

Ông Joshua Cho trong buổi gặp gỡ báo chí, bên lề sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ảnh: Samsung

- Camera là một trong những yếu tố cốt lõi trên dòng Galaxy S, trên thế hệ mới nhất, trải nghiệm camera được phát triển dựa trên triết lý gì?

- Triết lý phát triển camera của Samsung được xây dựng trong suốt hơn 40 năm, bao gồm cả giai đoạn phát triển máy ảnh DSLR trước đây. Với chúng tôi, camera không chỉ là công cụ ghi hình, mà là một "ngôn ngữ của cảm xúc", cho phép người dùng lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc trong mọi điều kiện - từ ngày sang đêm, từ chuyển động đến tĩnh vật.

Trên Galaxy S26, triết lý này được cụ thể hóa thông qua 5 trụ cột: ánh sáng, yếu tố con người, khả năng chụp mọi lúc, sáng tạo cho tất cả và AI vượt qua giới hạn phần cứng. Trong đó, AI đóng vai trò ngày càng lớn, đặc biệt khi Samsung chuyển sang hệ thống xử lý hình ảnh dựa trên AI (AI ISP), đồng thời mở rộng các công cụ chỉnh sửa như Photo Assist hay Creative Studio.

- Nhiều ý kiến cho rằng camera trên Galaxy S26 không có nhiều thay đổi, ông có thể giải thích mức độ thay đổi phần cứng của thế hệ này?

- Đối với thay đổi về khẩu độ, cảm biến không thay đổi, nhưng toàn bộ hệ thống ống kính và module đã được thiết kế lại để hỗ trợ khẩu độ mới. Khi khẩu độ lớn hơn, độ sâu trường ảnh sẽ nông hơn, điều này khiến độ phức tạp của hệ thống lấy nét tự động (AF) tăng lên đáng kể. Vì vậy, chúng tôi đã phải tái cấu trúc toàn bộ hệ thống để đảm bảo hiệu năng, và đây là một thay đổi lớn chứ không đơn thuần là điều chỉnh nhỏ.

- Trước đây Samsung từng giới thiệu khẩu độ biến thiên trên Galaxy S9, vì sao công nghệ này không quay trở lại trên các thế hệ gần đây?

- Khẩu độ biến thiên từng giới thiệu trên Galaxy S9, đến nay công nghệ này vẫn đang được nghiên cứu và theo dõi liên tục. Chúng tôi luôn đánh giá xem liệu tính năng này có mang lại giá trị thực sự cho người dùng hay không và khi nào là thời điểm phù hợp để đưa trở lại. Câu trả lời cụ thể sẽ đến từ các sản phẩm trong tương lai.

- Các tính năng như Photo Assist và Creative Studio có được mang xuống các thiết bị cũ như S24 hoặc S25 không? Nếu có thì lợi thế của Galaxy S26 là gì?

- Việc mở rộng các tính năng như Photo Assist và Creative Studio xuống các thiết bị cũ sẽ tuân theo lộ trình chung của Galaxy AI. Samsung có kế hoạch mở rộng, nhưng sẽ theo từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Galaxy S26, lợi thế nằm ở việc các tính năng này được triển khai sớm nhất, đồng thời hiệu năng xử lý on device (ngay trên thiết bị), bao gồm tiền xử lý và hậu xử lý, sẽ nhanh hơn và mạnh hơn so với các thiết bị cũ.

Về codec APV, Samsung đang hướng đến tiêu chuẩn mở. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất khác cũng có thể sử dụng và codec này tương thích với hệ sinh thái hiện tại, bao gồm các công cụ như DaVinci Resolve.

- Trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng phát triển, có thể tạo ảnh và video chỉ từ prompt, vậy tương lai của camera smartphone sẽ ra sao?

- AI đang phát triển rất nhanh, đến mức rất khó để dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hiện tại, công nghệ AI tạo sinh vẫn chưa hoàn thiện, vì vậy trên Galaxy S26, chúng tôi không áp dụng AI tạo sinh ở giai đoạn chụp ảnh.

Thay vào đó, AI được sử dụng trong giai đoạn hậu kỳ, ví dụ như trong Gallery (Thư viện ảnh) hoặc khi cải thiện chất lượng ảnh zoom cao. Trong tương lai, có khả năng AI sẽ thay thế một phần phần cứng camera và đây cũng là câu hỏi chung của toàn ngành. Tuy nhiên, ở hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển cả phần cứng và AI song song. Những thay đổi lớn sẽ được thể hiện thông qua các sản phẩm trong tương lai.

- Chụp concert là một trong những nhu cầu phổ biến của người dùng Galaxy S Ultra. Một số hãng đã bổ sung "stage mode", Samsung có kế hoạch thế nào?

- Chúng tôi tin rằng với hệ thống hiện tại, Galaxy có thể mang lại chất lượng quay chụp concert rất tốt. Tuy nhiên, đúng là có nhiều người mong muốn các chế độ chuyên biệt hơn và chúng tôi đang cân nhắc cách đáp ứng những nhu cầu này trong tương lai.

Hiện tại, Samsung không áp dụng AI tạo sinh trong quá trình chụp ảnh. Lý do là công nghệ này vẫn có hạn chế, đặc biệt là hiện tượng "hallucination" (ảo giác), có thể tạo ra chi tiết không mong muốn. Thay vào đó, AI zoom được áp dụng ở giai đoạn hậu kỳ trong Gallery, nơi người dùng có thể cải thiện chất lượng ảnh sau khi chụp.

Các thiết bị Galaxy S26 series. Ảnh: Samsung

- Nhiều hãng đang sử dụng camera periscope 200 megapixel, thậm chí là cảm biến do Samsung sản xuất. Các dòng flagship của Samsung có kế hoạch thay đổi cấu hình ra sao?

- Thực tế, chất lượng hình ảnh tốt nhất không chỉ phụ thuộc vào cảm biến, mà là sự kết hợp tối ưu giữa cảm biến và bộ xử lý (AP). Hiện tại, cấu hình trên Galaxy S26 là sự kết hợp tối ưu cho nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang thử nghiệm các cấu hình khác. Khi có một tổ hợp mới mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng, chúng tôi sẽ cân nhắc áp dụng.

Hoài Phương