Samsonite ra mắt bộ sưu tập mới dịp kỷ niệm 25 năm

Thương hiệu hành lý toàn cầu Samsonite ra mắt bộ sưu tập Paralux nhân dịp kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam cùng loạt hoạt động vì cộng đồng.

Tối ngày 8/11, đơn vị tổ chức sự kiện đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển trên thị trường Việt Nam tại cửa hàng Samsonite Flagship Vincom Đồng Khởi. Đây cũng là dịp thương hiệu giới thiệu tới khách mời bộ sưu tập mới.

Sự kiện mừng 25 năm của Samsonite tại Samsonite Flagship Vincom Đồng Khởi. Ảnh: Samsonite

Paralux thừa hưởng ưu thế từ các bộ sưu tập trước và có nhiều cải tiến mới, nhờ đó, giành hai giải thưởng Red Dot 2024 về thiết kế tổng thể và bền vững. Điểm nổi bật của Paralux nằm ở cơ chế mở hai chiều (dual-access), cho phép người dùng mở vali theo kiểu truyền thống hoặc mở nhanh từ mặt trước để lấy các vật dụng cần thiết, không cần mở toàn bộ. Thiết kế này đặc biệt hữu ích trong không gian hạn chế như sân bay, khoang hành lý hay khách sạn.

Bên trong, vali được bố trí ngăn chứa thông minh gồm túi sắp xếp tháo rời, ngăn đựng laptop, túi phụ nhỏ và túi chống ẩm, giúp người dùng phân loại hành lý gọn gàng. Toàn bộ sản phẩm sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cùng hệ thống bánh xe và tay kéo có thể sửa chữa để kéo dài tuổi thọ.

Paralux ra mắt với nhiều kích cỡ, từ cabin đến đại, và bảng màu thanh lịch gồm đen, xám đá, xanh navy và xanh ô liu, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển, ưa chuộng phong cách tối giản. Với mức giá thuộc phân khúc cao cấp, Paralux không chỉ là một món hành lý tiện ích, mà còn thể hiện cam kết của Samsonite đối với thiết kế bền vững và trải nghiệm di chuyển thông minh.

Khách mời trải nghiệm vali của Samsonite. Ảnh: Samsonite

Sau 25 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Samsonite sở hữu hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom, AEON Mall, Takashimaya, SC VivoCity, Lotte... Đội ngũ tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn vali, balo và phụ kiện theo phong cách cá nhân.

"Suốt 25 năm qua, chúng tôi tự hào được đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trên mỗi chuyến đi, từ du học, công tác đến du lịch khám phá, và sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm bền vững, tiện ích hơn trong tương lai", đại diện Samsonite Việt Nam chia sẻ.

Các khách mời tham quan cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm của Samsonite. Ảnh: Samsonite

Ra đời tại Mỹ năm 1910, trong hơn 100 năm qua, Samsonite có mặt tại hơn 118 quốc gia, được xem là thương hiệu biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển ngành du lịch thế giới. Nhân dịp 25 năm hoạt động tại Việt Nam, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết mang đến giải pháp du lịch bền vững, hiện đại và khác biệt cho người tiêu dùng Việt.

Dịp này, Samsonite Việt Nam dành 250 triệu đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện mong muốn sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng. Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan cứu trợ được Nhà nước ủy quyền và công khai minh bạch trên fanpage của đơn vị.

Nhật Lệ