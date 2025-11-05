Samsonite kỷ niệm 25 năm ra mắt thị trường Việt

Thương hiệu Samsonite kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam với chuỗi sự kiện tri ân, ưu đãi đến 50% và ra mắt nhiều mẫu vali mới.

Nhân dịp đặc biệt, thương hiệu tung hàng nghìn ưu đãi đến 50% cho toàn bộ sản phẩm vali, balo, túi xách, kèm nhiều quà tặng du lịch cao cấp. Chương trình áp dụng ở website và hơn 100 cửa hàng từ Bắc vào Nam.

Cửa hàng flagship tại Vincom Đồng Khởi, TP HCM. Ảnh: Samsonite

Ngày 8/11, cửa hàng Samsonite Flagship Vincom Đồng Khởi (TP HCM) diễn ra sự kiện mừng 25 năm thương hiệu đến Việt Nam, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng lẫn đối tác đồng hành, khách hàng thân thiết...

"Đây là cột mốc đáng nhớ của Samsonite Việt Nam, sự kiện là dịp mọi người đến trải nghiệm, tìm hiểu thêm những chiếc vali được thiết kế để truyền cảm hứng", người đại diện nói.

Cửa hàng trưng bày đa dạng sản phẩm mới. Ảnh: Samsonite

Ra đời tại Mỹ năm 1910, Samsonite là một trong những thương hiệu tiên phong và biểu tượng gắn liền lịch sử phát triển của ngành du lịch toàn cầu. Với đa dạng sản phẩm như vali kéo, balo doanh nhân, cặp laptop, túi xách thời trang đến phụ kiện, nhãn hàng đề cao các tiêu chí sang trọng, bền nhẹ, tối ưu hóa không gian và khả năng chịu va đập, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng hiện đại.

Hơn một thế kỷ qua, thương hiệu liên tục đổi mới, tích hợp công nghệ mới nhất vào sản phẩm, nổi bật là vật liệu Curv - có đặc tính siêu nhẹ, đàn hồi, chống trầy xước và bể vỡ vượt trội. Tương tự, chất liệu Roxkin có khả năng phục hồi hình dáng sau mọi va đập. Nhiều bộ sưu tập nhận Red Dot Award - giải thưởng toàn cầu về thiết kế sản phẩm.

Thông điệp kỷ niệm 25 năm tại trung tâm cửa hàng. Ảnh: Samsonite

Hiện diện tại hơn 118 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Samsonite triển khai chính sách bảo hành tại tất cả cửa hàng, trung tâm dịch vụ ủy quyền chính hãng trên toàn cầu.

(Nguồn: Samsonite)