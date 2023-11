Sắm xe tải chở thuê ma túy từ Campuchia về TP HCM

Nguyễn Thanh Cường, 26 tuổi, bị cáo buộc mua xe tải để vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Long An, giấu trong túi trà, kẹo rồi đặt dịch vụ giao hàng công nghệ chuyển vào TP HCM.

Ngày 29/11, Cường, Bùi Thúy Vy, 30 tuổi, và 4 người khác bị Công an quận Tân Phú bắt tạm giam để điều tra các hành vi Tàng trữ, Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cường và Vy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau hơn một tháng đeo bám, nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào nhà Cường, Vy cùng những đại lý ở quận Tân Phú, TP Thủ Đức khám xét; thu giữ hơn 35 kg ma túy tổng hợp, hàng đá, heroin, nước vui... được ngụy trang trong các gói trà, bánh kẹo.

Một số ma tuý cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Cường quen người đàn ông không rõ lai lịch có nguồn ma túy đem từ Campuchia về Việt Nam. Hồi tháng 9, Cường đầu tư xe tải, nhận vận chuyển thuê cho ông này các chuyến hàng trà, kẹo... có giấu ma tuý bên trong đưa về kho tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Khi các đầu mối cần hàng, theo lệnh của ông chủ, Cường đặt ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho Vy và những người khác. Nhóm này tiếp tục bán cho đại lý cấp dưới ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

Cường khai mỗi kg ma túy được trả 5 triệu đồng tiền công.

Ma túy được giấu trong các thùng hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, quá trình khám xét nhà Vy, cảnh sát phát hiện người tình của cô này là Nguyễn Quốc Việt, 35 tuổi, tàng trữ khẩu súng K54 và 8 viên đạn. Việt đã bị Công an quận Tân Phú bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM xử lý.

Quốc Thắng