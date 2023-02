Sam Smith lập dị trên thảm đỏ

AnhCa sĩ Sam Smith diện bộ đồ cao su bơm hơi ở lễ trao giải Brit 2023, bị khán giả chê "lập dị".

Tối 11/2, nghệ sĩ 30 tuổi dự sự kiện âm nhạc thường niên Brit lần thứ 43 trong bộ đồ thời trang của nhà thiết kế Harri, kết hợp găng tay và giày cao gót đồng điệu. Theo Pagesix, nhiều khán giả không đồng tình với cách chọn trang phục của anh.

Sam Smith ở BRIT 2023 (video: Hautelemode) Sam Smith gây chú ý trên thảm đỏ Brit Awards 2023. Video: Hautelemode

Mọi người viết trên Twitter: "Cảm giác Sam Smith đang nỗ lực trong tuyệt vọng để được chú ý", "Tôi không ghét Smith, nhưng anh ta mặc cái quái dị gì vậy", "Anh ấy thường xuyên tìm kiếm sự chú ý trên thảm đỏ nhưng mọi thứ đang ngày càng nhàm chán"...

Thiết kế bóng cao su cùng giày platform của Sam Smith ở BRIT Awards 2023. Ảnh: AFP

Kể từ khi công khai đồng tính năm 2014, Sam Smith luôn xuất hiện cùng những bộ cánh lạ mắt. Trước BRIT, anh từng mặc đồ quá khổ của Valentino lên thảm đỏ Grammy. Trong MV I'm Not Here to Make Friends, anh cũng vấp phải phản ứng khác nhau của khán giả khi mặc corset cùng váy xuyên thấu. Năm 2020, ca sĩ gây chú ý khi diện váy khổng lồ che gần hết sân khấu trong show tại Australia.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times hồi tháng 1, Sam nói anh đã mất nhiều năm để chấp nhận về bản thân và vẻ ngoài sau cuộc đấu tranh với chứng dị dạng cơ thể. "Tôi cảm thấy được giải phóng, thoát khỏi những áp lực tôi cảm thấy khi còn trẻ. Mẹ tôi nói rằng khi tôi lớn hơn, tôi sẽ không còn quan tâm đến những gì mọi người nghĩ nhiều nữa. Và mẹ có vẻ đúng".

Sam Smith sinh năm 1992 tại London, Anh. Anh bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Latch (2012) hát cùng nhóm nhạc điện tử Disclosure. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và thành công toàn thế giới. Một số bản hit của Sam gồm I'm Not the Only One, Stay With Me hay Writing's on the Wall (nhạc phim James Bond). Trong sự nghiệp, Sam giành bốn giải Grammy, ba giải BRIT, ba giải Billboard và thắng hạng mục nhạc phim tại Quả Cầu Vàng, Oscar.

Họa Mi (theo Pagesix)