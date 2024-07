Sam Smith kể hậu quả của tai nạn trượt tuyết

Ca sĩ Mỹ Sam Smith, 32 tuổi, cho biết bị đứt dây chằng vì sự cố trượt tuyết, không thể đi đứng bình thường và phải trị liệu tâm lý.

Trong podcast Sidetrack của BBC phát sóng ngày 18/7, Sam Smith lần đầu nói về tai nạn đầu năm. Anh tự trách bản thân ngu ngốc khi cố thử sức trên một con dốc cao, dẫn đến đứt dây chằng. Ca sĩ nói khi đó người đầy máu khi được nhấc lên. "Đó là việc tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi. Điều này để lại tổn thương vĩnh viễn", Sam Smith hồi tưởng.

Sam Smith chống gậy trên phố New York hồi tháng 1. Ảnh: GC Images

Ca sĩ chọn cách chữa không phẫu thuật nhưng không thể di chuyển bằng chân đau trong một tháng. "Lần đầu tiên tôi không thể cử động mà cơ thể còn dư cân. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, lấy khó khăn làm động lực chấn chỉnh bản thân", Smith nói thêm. Suốt bảy tháng qua, giọng ca Unholy tập trung cải thiện cái vấn đề tâm lý, ổn định tâm trạng.

Bất chấp chấn thương, Sam Smith có kế hoạch trở lại sân khấu vào tháng 8 tại sự kiện âm nhạc BBC Concert Orchestra, theo Daily Mail. Trước đó, Sam Smith từng bị chỉ trích do có màn trình diễn bị nhận xét là "tục tĩu" tại BRIT's 2023.

Ca sĩ Sam Smith. Ảnh: Instagram nhân vật

Sam Smith, 32 tuổi, sinh tại London, Anh. Nghệ sĩ bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Latch (2012) hát cùng nhóm nhạc điện tử Disclosure. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và thành công toàn thế giới. Một số bản hit của Sam gồm I'm Not the Only One, Stay With Me hay Writing's on the Wall (nhạc phim James Bond). Trong sự nghiệp, Sam giành bốn giải Grammy, ba giải BRIT, ba giải Billboard và thắng hạng mục nhạc phim tại Quả Cầu Vàng, Oscar.

'Writing's on the Wall' - Sam Smith MV "Writting's on the Wall". Video: YouTube Sam Smith

Phương Thảo (theo Daily Mail)