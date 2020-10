"Hoàng tử tình ca" Sam Smith rửa mặt bằng nước lạnh mỗi sáng.

Anh nói trên Vogue: "Nước lạnh sẽ giúp đánh thức làn da của bạn, khiến nó trở nên tốt hơn". Sau khi rửa mặt với nước, anh dùng một loại gel làm sạch sâu, nhỏ vài giọt serum chống lão hoá lên mặt rồi massage. Nam ca sĩ còn dùng thêm một lớp tinh chất phục hồi, giúp da căng mọng, bóng khỏe.

Smith cho biết mỗi lần anh dưỡng bằng serum, anh có thể cảm nhận làn da được cấp nước đầy đủ, ẩm mượt và dễ chịu. Sau khi khóa ẩm bằng kem dưỡng, thoa kem mắt, anh chải tinh chất lên lông mày và dùng son dưỡng môi.

Sam Smith chia sẻ cách dưỡng da hàng ngày Sam Smith chia sẻ cách chăm sóc da. Video: Vogue.

Ca sĩ 28 tuổi người Anh bắt đầu dưỡng da từ khi bước chân vào làng nhạc. Lịch trình làm việc dày đặc, những show diễn liên miên khiến anh nhận ra làn da bị tàn phá và cần phải chăm sóc. "Thời đi học, tôi không chăm sóc da mà chỉ trang điểm. Từ hồi 14 đến 18 tuổi, tôi đã trang điểm mỗi ngày đến trường. Tôi kẻ lông mày và gắn mi giả, kẻ eyeliner", anh nói.

Ca sĩ bộc bạch anh bắt đầu thắc mắc về giới tính của mình từ năm 10 tuổi và chọn cách trang điểm để thể hiện đúng bản thân. Anh kể về lần đi mua đồ trang điểm ở cửa hàng MAC: "Tôi chỉ nhớ cảm giác bị bỏ rơi. Lúc ấy tôi nghĩ 'Những cửa hàng như thế này không dành cho tôi, trang điểm không dành cho tôi".

Sam Smith sinh năm 1992 tại London. Anh bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Latch (2012) hát cùng nhóm nhạc điện tử Disclosure. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và thành công toàn thế giới. Một số bản hit của Sam gồm I'm Not the Only One, Stay With Mehay Writing's on the Wall (nhạc phim James Bond). Trong sự nghiệp, Sam sở hữu bốn giải Grammy, ba giải Brit, ba giải Billboard và thắng hạng mục nhạc phim tại Quả Cầu Vàng, Oscar.

Ca sĩ công khai là người đồng tính năm 2014. Ngoài trang điểm, anh rất thích đi giày cao gót. Ngôi sao từng chia sẻ: "Tôi không phải đàn ông, cũng không là phụ nữ. Tôi nghĩ mình ở lưng chừng đâu đó giữa hai giới". Hồi cuối tháng 8, anh bị bắt gặp ôm hôn người tình Francois Rossi, trước đó anh có mối tình say đắm với diễn viên Brandon Flynn.

Họa Mi (theo Vogue)