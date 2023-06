Sẳm Minh Phát sắp so găng võ sĩ số một Trung Quốc

Bà Rịa - Vũng TàuVõ sĩ của lò Cocky Buffalo Sẳm Minh Phát thượng đài với tay đấm số một Trung Quốc Dian Xing Zhu tại sự kiện boxing chuyên nghiệp WBO Global Prelude ngày 15/7.

Đây là sự kiện do Cocky Buffalo phối hợp cùng Tổ chức quyền Anh thế giới (WBO) tổ chức tại The Grand Ho Tram Strip. Màn so tài giữa "ốc tiêu" Minh Phát và Zhu thuộc hạng minimumweight (48kg) là một trong những trận thư hùng tâm điểm của sự kiện. Người thắng trận này sẽ lấy suất tranh đai WBO toàn cầu.

Minh Phát trong trận thắng Lý Diệu Phước ở giải WBO IBF 4 Titles Match tại The Grand Hồ Tràm ngày 23/4. Ảnh: Cocky Buffalo

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai võ sĩ đều sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng. Minh Phát hiện có chín trận thắng, trong đó có bảy bằng knock-out, qua 13 lần thượng đài. Anh được trang BoxRec xếp hạng 1 sao cùng vị trí thứ 73 thế giới ở hạng minimumweight.

Zhu được đánh giá cao hơn nhờ tỷ lệ knock-out ấn tượng. Võ sĩ Trung Quốc thắng tám, trong đó có bảy bằng knock-out, qua chín trận chuyên nghiệp. Anh hiện là võ sĩ số một Trung Quốc ở hạng cân minimumweight.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Zhu xếp trên Minh Phát 24 bậc và được trang BoxRec đánh giá ở cấp độ 2 sao. Zhu từng giành đai vô địch WBC châu Á vào năm 2019. Với bảng thành tích ấn tượng, Zhu chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn cho tay đấm chủ nhà.

Zhu (phải) trong nghi thức chạm mặt đối thủ Indonesia Forlando Calderon trước trận đấu thuộc giải WBC Asia Youth 2019 tại Trung Quốc. Ảnh: WBC Asia

Võ sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam là Nguyễn Văn Hải cũng góp mặt tại sự kiện WBO Global Prelude sắp tới ở hạng cân Super Featherweight 58,97 kg. Tay đấm sinh năm 1988, từng bảy lần vô địch quốc gia sẽ so găng Abdul Motalib - đối thủ Bangladesh có biệt danh "Sát thủ Thầm lặng" với chuỗi 5 trận toàn thắng.

WBO Global Prelude còn có một số trận khác hứa hẹn hấp dẫn. Võ sĩ 17 tuổi mang hai dòng máu Việt - Hàn Lee Juyeong sẽ so tài đối thủ Indonesia Dedy Imprax. Võ sĩ Philippines từng đánh gần 50 trận nhà nghề Mark John Yap thượng đài với Mohon Ali (Bangladesh). Và võ sĩ kỳ cựu người Papua New Guinea - Junior Kauko Raka so găng cùng Xiao Tao Su, tay đấm Trung Quốc 26 tuổi đang có 11 chiến thắng, trong đó có sáu bằng knock-out, sau 14 lần thượng đài.

Đông Huyền