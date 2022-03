Sắm căn hộ The Marq, bốc thăm xe sang gần 7 tỷ

Chương trình áp dụng với tất cả khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê dài hạn (đối với người nước ngoài) tại dự án The Marq.

Công ty cổ phần NDC An Khang vừa tung ra chương trình bốc thăm trúng thưởng "nhà mới - may mắn mới" tại dự án căn hộ The Marq với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ đồng. Theo đó, tất cả khách hàng khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê dài hạn (đối với người nước ngoài) sẽ được tham dự sự kiện hội nghị khách hàng The Marq 2022 diễn ra vào ngày 12/3 tại khuôn viên khu căn hộ The Marq, 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Khao, quận 1, TP HCM.

Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu chiếc xe sang hiệu BMW – X7-xDrive40i trị giá 6,8 tỷ đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác như vàng miếng SJC tại sự kiện này.

Cơ hội bốc thăm trúng thưởng 7 tỷ đồng tại dự án The Marq. Ảnh: An Khang

The Marq là dự án căn hộ hạng sang được phát triển bởi Hongkong Land và An Khang ở vị trí trung tâm quận 1, TP HCM. Dự án bao gồm 515 căn hộ có diện tích đa dạng bố trí từ một đến 4 phòng ngủ. Đại diện đơn vị phát triển cho biết dự án được thiết kế trần cao và tầm nhìn ôm trọn khung cảnh thành phố.

Hình ảnh thiết kế căn hộ tại dự án The Marq. Ảnh: An Khang

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại trung tâm TP HCM đang khan hiếm, The Marq là một trong số ít dự án hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi mở bán và bàn giao đúng thời hạn. Đại diện đơn vị phát triển cũng cho hay dự án được áp dụng chính sách bàn giao hoàn thiện với trang thiết bị thông minh, hiện đại đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như bếp điện từ Kuppersbusch, thiết bị nhà tắm Duravit, Hansgrohe, Axor...

Trước đó, The Marq đã được vinh danh với ba giải thưởng danh giá bao gồm Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất (Mixed Use Interior), Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất (Residential High-Rise Architecture), Tòa căn hộ có nhà mẫu tốt nhất (Residential Show House) tại Giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) diễn ra vào tháng 9/2020 ở TP York (Anh).

Ngọc Diễm