Sam Bankman-Fried quay lại nhà tù

Thẩm phán Mỹ ra phán quyết thu hồi tiền bảo lãnh của Sam Bankman-Fried với lý do ông gửi các bài viết riêng tư của bạn gái cũ cho báo chí.

Ông chủ FTX hiện sống tại nhà của bố mẹ ở Palo Alto, California trong lúc chờ phiên xét xử ngày 2/10 nhờ chi số tiền bảo lãnh khổng lồ 250 triệu USD. Tuy nhiên, rạng sáng nay, thẩm phán Lewis Kaplan đã yêu cầu Sam Bankman-Fried (SBF) quay lại nhà tù sau khi các công tố viên cho biết người này đã "vượt quá giới hạn" và chia sẻ các bài viết riêng tư của tình cũ Caroline Ellison với một phóng viên của New York Times.

Sam Bankman-Fried ra khỏi tòa án liên bang ở New York ngày 26/7. Ảnh:Reuters

Việc Bankman-Fried tiếp tục giao dịch, trao đổi với báo chí được Bộ Tư pháp Mỹ xếp vào hành vi giả mạo nhân chứng, vi phạm điều kiện để được tại ngoại. Trước đó vào tháng 7, thẩm phán Kaplan cũng đã cảnh báo trực tiếp SBF một cách nghiêm khắc về những cuộc trao đổi với truyền thông.

Trong khi đó, New York Times và Ủy ban phóng viên về quyền tự do báo chí đã gửi thư phản đối việc giam giữ SBF do lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Các luật sư bào chữa của cũng cho rằng Bankman-Fried không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều kiện tại ngoại khi nói chuyện với nhà báo. Ngoài ra, nếu bị bỏ tù, nhà sáng lập FTX sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa sắp tới của mình vì phần lớn lớn tài liệu chỉ có thể truy cập qua máy tính kết nối Internet.

Trước đó, trong kiến nghị yêu cầu giam Bankman-Fried, các công tố viên cho biết vài tháng qua, người này gửi hơn 100 email, thực hiện hơn 1.000 cuộc điện thoại với giới truyền thông. SBF thậm chí tiết lộ một số bài viết nhật ký riêng tư của bạn gái cũ Caroline Ellison. Ellison, cựu CEO của quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research, đã quyết định hợp tác với chính phủ vào tháng 12/2022 và được coi là nhân chứng chính cho vụ truy tố Bankman-Fried. Công tố viên cho rằng hành động của Bankman-Fried là nỗ lực nhằm làm mất uy tín của Ellison và là hành vi đe dọa nhân chứng một cách gián tiếp thông qua báo chí.

Ngày 11/11/2022, FTX tuyên bố phá sản sau những báo cáo về lỗ hổng tài chính được công bố. Trước khi sụp đổ, FTX từng được định giá 32 tỷ USD, là sàn tiền số lớn thứ ba thế giới và có hơn một triệu người dùng. Sam Bankman-Fried hiện đối mặt 8 tội danh, chủ yếu liên quan đến gian lận và các âm mưu tài chính, với mức án cao nhất là tù chung thân và sẽ ra tòa hình sự vào 2/10.

Huy Đức