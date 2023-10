Salman Rushdie viết hồi ký về vụ bị đâm dao

Salman Rushdie xuất bản hồi ký, kể việc sống sót sau khi bị đâm ở buổi diễn thuyết năm ngoái.

Theo The Guardian hôm 11/10, nhà văn xuất bản sách vào ngày 16/4/2024. Tác phẩm có tên Knife: Meditations After an Attempted Murder (Con dao: Suy ngẫm sau một vụ cố ý giết người), do Penguin Random House phát hành. Salman Rushdie cho biết cuốn sách là lời "đáp lại bạo lực bằng nghệ thuật".

Hồi tháng 6, ông từng nói sách tương đối ngắn, dày khoảng vài trăm trang. Việc viết hồi ký là cách Salman Rushdie tự chữa lành, vượt qua biến cố bị tấn công.

Nihar Malaviya, Giám đốc điều hành của Penguin Random House, nói tác phẩm là "một cuốn sách nhức nhối", "lời nhắc nhở về sức mạnh của ngôn từ trong việc thấu hiểu những điều không thể tưởng tượng được". Nhà xuất bản đánh giá cao nỗ lực của Salman Rushdie khi quyết tâm trở lại viết lách, sau khi sức khỏe suy giảm.

Salman Rushdie hiện hỏng một mắt sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Ngày 12/8 năm ngoái, trong lúc chuẩn bị bài diễn thuyết ở Học viện giáo dục Chautauqua, Rushdie bất ngờ bị đâm vào cổ, bụng, ngực và mắt phải. Ông được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu. Tuy đã hồi phục sức khỏe, nhà văn mù một bên mắt, mất cảm giác ở sáu đầu ngón tay. Tại phiên tòa ngày 18/8, thủ phạm Hadi Matar (24 tuổi) bác các cáo buộc tấn công và cố ý giết người, đồng thời cho biết đã đọc những gì Rushdie viết và cảm thấy tác giả "không phải là người tốt".

Sau vụ tấn công, Rushdie được hai con trai - Zafar và Milan - cùng vợ là nhà thơ Rachel Eliza Griffins hỗ trợ hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Theo New Yorker, bà Griffins tích cực làm việc với các luật sư nhằm khiến kẻ tấn công chồng chịu hình phạt từ công lý. Tại lễ trao giải Sách Anh ở London hôm 16/5, Rushdie xuất hiện trong một video và truyền đi thông điệp: "Chúng ta không hoảng sợ trước chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta không để bạo lực lấn áp. Các cuộc đấu tranh hãy còn tiếp diễn".

Salman Rushdie sinh ngày 19/6/1947 tại Mumbai (Ấn Độ), có mẹ là giáo viên và cha là luật sư - người từng học tại Đại học Cambridge (Anh). Về sau, nhà văn cũng theo học chuyên ngành lịch sử tại ngôi trường này. Suốt sự nghiệp, ông từng đoạt các giải thưởng văn chương như Booker, Whitbread hay James Tait Black.

Năm 1981, tiểu thuyết Midnight’s Children kể về Ấn Độ thời hiện đại của Rushdie gây tiếng vang trên thế giới và giúp nhà văn đoạt giải Booker ở tuổi 34. Bảy năm sau, ông ra mắt Những vần thơ của quỷ Satan (The Satanic Verses) - cuốn tiểu thuyết bị nhiều người Hồi giáo cho là báng bổ nhà tiên tri Mohammed. Giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran ban sắc lệnh Fatwa cho tín đồ đạo Hồi toàn thế giới truy nã tử hình ông.

Nhà văn sống lẩn trốn trong nhiều năm và được lực lượng cảnh sát Anh bảo vệ. Tháng 9/1998, chính quyền Iran hủy bỏ lệnh tử hình. Tuy vậy, vào năm 2019, lãnh tụ tối cao đương nhiệm của Iran là Ali Khamenei cho rằng giáo lệnh của giáo chủ Khomeini là "không thể thay đổi".

Trước tai nạn, nhà văn hoàn thành quyển Victory City, ra mắt đầu năm nay. Rushdie muốn độc giả đón cuốn nhận tiểu thuyết thông qua những giá trị nó mang lại, thay vì bị thu hút bởi việc ông sống sót sau cuộc tấn công. Trong bài phỏng vấn với New Yorker vào tháng 2, Rushdie nói: "Tôi đối mặt với mọi thứ bằng cách nhìn về phía trước. Những gì xảy ra trong tương lai quan trọng hơn ngày hôm qua".

Hà Thu (theo The Guardian)