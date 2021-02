Salma Hayek: 'Tôi bị đàm tiếu khi lấy chồng tỷ phú'

"Bom sex Mexico" Salma Hayek nói lấy tỷ phú Francois-Henri Pinault vì ông quyến rũ và có nhiều tính tốt chứ không phải vì tiền.

Trong chương trình Armchair Expert hôm 15/2, diễn viên 55 tuổi cho biết chồng tử tế, ấm áp, hào phóng và quyến rũ. Những năm qua, cô nhận nhiều xì xào, đàm tiếu "hám tiền" thậm chí bị xúc phạm danh dự khi kết hôn với người giàu có. Song thực sự, cô bị hấp dẫn bởi ngoại hình đẹp trai, lịch lãm và sự tự tin của chồng. Người ngoài không hiểu những điều kỳ diệu mà chồng mang đến cho cô. "Anh ấy làm tôi trở thành con người tốt hơn, trưởng thành và chín chắn hơn. Khi tôi cưới, người ta bảo 'cô ta lấy anh ta vì tiền'. Nhưng chúng tôi đã ở bên nhau 15 năm và tình yêu vẫn bền chặt", Salma Hayek nói.

Salma Hayek đăng ảnh bên chồng ngày lễ Tình nhân. Ảnh: Instagram/Salma Hayek.

Nữ diễn viên cho rằng những đàm tiếu bắt nguồn từ sự phân biệt giới tính. Bản thân cô gặt hái thành công nhất định, có tài sản riêng song nhiều người không nhìn nhận điều đó. Francois-Henri Pinault cũng chịu định kiến, phân biệt đối xử khi không ít bình luận cho rằng người giàu có như ông sẽ không có được tình yêu chân thành.

Salma Hayek nói chồng cô không phải mẫu người thích kiểm soát người khác, chỉ biết công việc. "Khi hoàn thành công việc, dù mệt thế nào, anh ấy vẫn về nhà với nụ cười tươi. Anh ấy vui vẻ khi nhìn thấy tôi và con, anh ấy pha trò cười cho chúng tôi", Salma Hayek kể. Khi đi nghỉ, Francois-Henri Pinault hoàn toàn từ bỏ công việc, tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình.

Cuối năm ngoái, Salma Hayek đăng ảnh bên chồng con và viết: "Chưa bao giờ trong những giấc mơ tuyệt vời nhất, em có thể tưởng tượng mình được chia sẻ cuộc đời với người đàn ông tuyệt vời và phi thường như anh. Anh là sức mạnh, là động lực, là mái nhà của hai mẹ con". Ảnh: Instagram/Salma Hayek.

Vợ chồng kỷ niệm ngày cưới hôm 14/2, nữ diễn viên đăng trên trang cá nhân bức ảnh hôn chồng. Ông Francois-Henri Pinault, 59 tuổi, là chủ tịch của Keng - tập đoàn quản lý và kinh doanh những thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, Yves Saint-Laurent. Theo Forbes, gia đình doanh nhân sở hữu khối tài sản hơn 45 tỷ USD.

Có chồng thuộc tầng lớp siêu giàu, Salma Hayek miệt mài làm việc để không phụ thuộc kinh tế. Từ khi sinh con gái năm 2007, cô tham gia khoảng 30 dự án điện ảnh, truyền hình. Năm ngoái, cô ra mắt các phim Like a Boss, The Roads Not Taken. Trên Allure, Salma từng tiết lộ chồng muốn cô đi làm thay vì suốt ngày quanh quẩn ở nhà. "Anh muốn xem phim em đóng. Thế giới chưa thấy hết tài năng của em. Vì vậy em không thể bỏ dở giữa chừng trừ khi tất cả quay lưng với em", Francois-Henri Pinault từng nói với vợ.

Salma Hayek ở Oscar 2018 Salma Hayek và chồng trên thảm đỏ năm 2018. Video: ScreenSlam.

Salma Hayek sinh năm 1966, là người mẫu trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất ở Hollywood. Với nét đẹp Latin cùng thân hình bốc lửa, cô được xem là biểu tượng sex và nhiều lần lọt vào danh sách mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới. Năm 2007, cô đứng đầu danh sách các ngôi sao nóng bỏng nhất thế giới trong cuộc bình chọn của Hollywood Reporter. Salma Hayek từng nhận đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng và Emmy.

Như Anh (theo Yahoo)