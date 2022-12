Salma Hayek: 'Phụ nữ mạnh mẽ nhất khi dám chịu tổn thương'

Trả lời VnExpress, minh tinh Salma Hayek cho biết điều cô thích nhất về nhân vật Kitty trong "Puss in Boots 2" là sự dũng cảm, liều lĩnh.

Puss in Boots: The Last Wish là phần phim thứ hai về nhân vật Mèo đi hia - từng xuất hiện trong các phần phim của thương hiệu Shrek. Nhân dịp phim ra mắt toàn cầu cuối tháng 12, minh tinh Salma Hayek (lồng tiếng Kitty Softpaws) và đạo diễn Joel Crawford nói về trải nghiệm với bộ phim.

Phỏng vấn Salma Hayek

Kịch bản Puss in Boots: The Last Wish tiếp tục theo chân Mèo đi hia (Antonio Banderas lồng tiếng) trên những chuyến phiêu lưu riêng của anh. Sau khi trải qua hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm và những lần nghịch ngợm không giống ai, chú mèo phát hiện mình đã sử dụng hết chín mạng. Chỉ chết thêm một lần nữa, anh sẽ vĩnh viễn ra đi.

Không chấp nhận số phận, Puss bắt đầu hành trình đến Rừng Đen - nơi có huyền thoại về điều ước cuối cùng nhằm khôi phục lại chín mạng sống. Trên đường, anh gặp lại cô mèo Kitty (Salma Hayek) và làm quen người bạn mới - chú chó Perrito (Harvey Guillén).

Đạt Phan