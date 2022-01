Salah tranh giải The Best cùng Messi, Lewandowski

Tiền đạo Mohamed Salah bất ngờ xuất hiện trong ba đề cử rút gọn cho giải "Cầu thủ nam hay nhất" của FIFA The Best 2021.

Tối 7/1, FIFA công bố ba đề cử cầu thủ nam xuất sắc gồm Salah, Lionel Messi và Robert Lewandowski. Trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2021, Salah chỉ đứng thứ bảy. Vì thế, việc tiền đạo Liverpool xuất hiện trong top ba FIFA The Best là bất ngờ. Còn sự hiện diện của Messi và Lewandowski đã được đoán trước, khi họ lần lượt đoạt Quả Bóng Vàng và Bạc 2021.

Salah (phải) đứng chung hàng ngũ với Lewandowski (trái) và Messi ở đề cử chung kết của FIFA The Best 2021. Ảnh: FIFA

Hôm 15/12, Salah cũng không có tên trong Đội hình hay nhất thế giới năm 2021 do FIFA và FIFPro lựa chọn. Đội hình này có 23 cầu thủ, với tám tiền đạo gồm Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Romelu Lukaku và Neymar.

Giải "Cầu thủ nam hay nhất năm" FIFA The Best do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn. Mỗi liên đoàn chọn ra HLV trưởng, đội trưởng đội tuyển và một nhà báo vào hội đồng này. Dựa trên 11 đề cử, hội đồng sẽ chọn ra cầu thủ hay nhất. Màn trình diễn của các cầu thủ cho giải năm 2021 được xét từ 8/10/2020 đến 7/8/2021.

Ở mùa 2020-2021, Salah không đoạt giải thưởng cá nhân nào quan trọng ở Ngoại hạng Anh. Giải "Cầu thủ hay nhất mùa" của ban tổ chức và Hiệp hội ký giả Anh (FWA) thuộc về trung vệ Man City Ruben Dias. Còn giải thưởng tương tự của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao cho một thành viên Man City khác - Kevin de Bruyne. Liverpool cũng không đoạt danh hiệu nào mùa trước.

Giải "Cầu thủ nam hay nhất" được FIFA trao từ năm 2016. Ronaldo đang giữ kỷ lục hai lần đoạt The Best năm 2016 và 2017. Lewandowski, Luka Modric và Messi mỗi người một lần được vinh danh. Năm 2020, Lewandowski ẵm giải này khi Quả Bóng Vàng bị huỷ.

Danh tính người thắng giải sẽ được công bố ngày 17/1 tại Zurich, Thuỵ Sĩ.

Hoàng An