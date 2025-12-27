Salah ghi bàn quyết định hai trận liên tiếp ở Cup châu Phi

MoroccoTiền đạo Mohamed Salah ghi bàn giúp 10 cầu thủ Ai Cập hạ Nam Phi 1-0 ở lượt trận hai bảng B ngày 26/12, giành vé vào vòng 1/8 giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN).

Tại trận mở màn, Salah cũng ghi bàn quyết định ở phút bù đầu tiên, mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà trước Zimbabwe. Cả hai trận, tiền đạo Liverpool đều được chọn là Cầu thủ hay nhất.

Salah (thứ hai từ trái sang) giúp Ai Cập thắng trận thứ hai bảng B cup châu Phi, trên sân Stade Adrar, Agadir, Morocco ngày 26/12. Ảnh: Vanguard

Cuộc đọ sức với Nam Phi khó khăn hơn khi đôi bên hiểu một thắng lợi sẽ đưa họ sớm vượt qua vòng bảng. Điều đó khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, dẫn đến gần nửa đầu trận khán giả không được theo dõi bất cứ cú dứt điểm nào. Phải đến phút 22, Omar Marmoush phía Ai Cập mới có cơ hội đầu tiên, từ pha đá phạt rìa vòng cấm.

Cuối hiệp một, đội tuyển xứ Pharaoh được hưởng quả penalty do lỗi của Khuliso Mudau. Salah không bỏ lỡ thời cơ để mở tỷ số. Đây là bàn thứ 9 của ngôi sao 33 tuổi tại CAN. Kể từ lần đầu xuất hiện ở giải đấu năm 2017, không ai chọc thủng lưới đối phương nhiều hơn Salah trong quãng thời gian này.

Trước giờ nghỉ, Ai Cập chỉ còn 10 người trên sân vì Mohamed Hany nhận thẻ vàng thứ hai. Bước sang hiệp hai, Ai Cập chủ động nhường sân cho đối phương, lùi về sâu bảo toàn thành quả. Phía đối diện, Nam Phi cầm nhiều bóng hơn nhưng không thể ghi bàn.

Chung cuộc, Ai Cập thắng trong trận đấu mà họ chỉ đạt 36% thời lượng kiểm soát bóng, đồng thời đối mặt tới 18 pha dứt điểm từ Nam Phi, trong đó có 6 tình huống trúng hướng cầu môn. Kết quả này đảm bảo cho Salah cùng đồng đội vị trí đầu bảng B do giải đấu xét thành tích đối đầu khi xếp thứ bậc. Ai Cập còn một trận đấu nữa gặp Angola, đội hòa Zimbabwe 1-1 ở lượt hai.

Với Salah, anh vẫn chứng tỏ vai trò và tầm ảnh hưởng cực lớn khi lên tuyển bất chấp thực tại u ám ở CLB. Tại Liverpool, Salah từng gây sốc khi tuyên bố công khai mối quan hệ giữa anh và HLV Arne Slot đã đổ vỡ sau khi phải ngồi dự bị liên tục.

Vy Anh