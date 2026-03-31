Salah được khuyên học theo Ronaldo thay vì Messi

Theo Giám đốc ĐTQG Ai Cập Ibrahim Hassan, nếu rời châu Âu, tiền đạo Mohamed Salah không nên sang Mỹ như Lionel Messi, mà cần tới Arab Saudi để tiếp tục sự nghiệp.

"Tôi muốn Salah tiếp tục ở lại châu Âu", ông Hassan nói hôm 30/3 trên kênh truyền hình Ai Cập On Sport. "Tôi đã nghe về những lời đề nghị từ PSG, Bayern và một số CLB tại Serie A. Còn chuyển đến MLS ư? Ở đó, cậu ấy sẽ hoàn toàn rời xa ánh hào quang đỉnh cao. Bạn sẽ chẳng còn nhớ về Salah, cũng giống như tôi đã lãng quên Lionel Messi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn xem Messi thi đấu".

Hiện tại, ngôi sao của Liverpool vẫn chưa chính thức công bố bến đỗ tiếp theo sau hành trình 9 năm đầy rẫy vinh quang tại Anfield. Trong màu áo đội bóng vùng Merseyside, Salah đã thâu tóm mọi chức vô địch cấp CLB, trong đó có hai Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Salah dứt điểm trong trận Liverpool thắng Man City 2-0 trên sân Etihad, Manchester ở vòng 26 Ngoại hạng Anh ngày 23/2/2025. Ảnh: AFP

Ủy viên MLS Don Garber từng công khai bày tỏ mong muốn đưa tiền đạo người Ai Cập sang giải nhà nghề Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu có đội MLS nào đã gửi đề nghị chính thức tới tiền đạo 33 tuổi.

Động thái của ông Garber cho thấy giải MLS muốn lặp lại nước đi như từng áp dụng với Messi. Sau những năm tháng rực rỡ tại Barca và PSG, siêu sao người Argentina đã gia nhập Inter Miami năm 2023, không lâu sau khi vô địch World Cup 2022. Tại Mỹ, Messi nhanh chóng trở thành tiền đạo hay lịch sử CLB mới.

Tuy nhiên, ông Hassan - anh em song sinh của HLV trưởng tuyển Ai Cập Hossam Hassan - cho rằng Saudi Pro League sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nếu Salah quyết định rời khỏi lục địa già. "Nếu không nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ châu Âu, việc chuyển đến giải VĐQG Arab Saudi sẽ là một phương án tốt, đặc biệt là khi giải này đang sở hữu những cái tên lẫy lừng như Cristiano Ronaldo", ông Hassan nhận định.

Salah hiện phải dưỡng thương và vắng mặt trong đợt tập trung của tuyển Ai Cập chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Theo lịch trình, đội tuyển từng 7 lần vô địch châu Phi sẽ đá giao hữu với Tây Ban Nha tại Barcelona ngày 1/4 tới, sau khi vừa vùi dập Arab Saudi 4-0 tại Jeddah hôm 28/3.

Tại kỳ World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, Ai Cập nằm ở bảng G cùng với các đối thủ Bỉ, New Zealand và Iran.

Hà Phương (theo Guardian & L'Équipe)