Salah càng ghi bàn, Liverpool càng đau đầu?

Là cầu thủ đầu tiên ghi bàn và kiến tạo đều 10 bàn trên mọi đấu trường ở châu Âu mùa này, Mohamed Salah khiến Liverpool thêm khó nghĩ.

Khán đài sân Anfield vừa có một băng rôn mới, in hình Salah mừng bàn bằng cách kéo cung tên bắn, kèm dòng chữ: "FSG. He fires a bow. Now give Mo his dough" (Dịch nghĩa: FSG. Salah đã bắn một mũi tên. Giờ hãy trả tiền cho anh ấy).

Băng rôn của CĐV Liverpool cho Salah. Ảnh: LFC Transfer Room

Tập đoàn sở hữu Liverpool, FSG chưa gia hạn với Salah, dù hợp đồng của anh sẽ hết hạn cuối mùa này. Trong 50 ngày nữa, ngôi sao Ai Cập sẽ đủ điều kiện ký hợp đồng trước với một CLB mới. Theo quy định, cầu thủ còn dưới sáu tháng hợp đồng với một đội bóng sẽ được quyền đàm phán với bất cứ CLB nào.

Nhưng Anfield chưa sẵn sàng chia tay tiền đạo 32 tuổi. Anh hiện hữu ở hầu hết thông số liên quan tới bàn thắng ở Ngoại hạng Anh và thậm chí cả châu Âu những năm qua.

Đầu tháng 11, Salah ấn định chiến thắng ngược 2-1 trước Brighton, để vượt qua Robbie Fowler và đứng thứ tám trong danh sách ghi bàn mọi thời Ngoại hạng Anh. Cuối tuần trước, anh tiếp tục ghi bàn trong trận thắng Aston Villa 2-0, nâng thành tích lên 165 bàn trong 274 trận tại giải.

Mohamed Salah (phải) ghi bàn vào lưới Brighton trên sân Anfield, thành phố Liverpool, vòng 10 Ngoại hạng Anh ngày 2/11/2024. Ảnh: Reuters

Salah đã ghi 10 bàn và kiến tạo 10 lần kể từ đầu mùa, thành tích chưa cầu thủ nào làm được tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Anh cũng là cầu thủ Liverpool đầu tiên chạm hai mốc này sớm đến vậy, chỉ sau 17 trận. Kỷ lục trước đó của đội thuộc về Luis Suarez, nhưng tiền đạo Uruguay cần tới 23 trận đầu mùa 2013-2014.

"Salah là cầu thủ đặc biệt", trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk nói. "Cậu ấy cố gắng cật lực qua từng ngày, và duy trì phong độ ổn định nhiều năm. Salah đã chơi hay như hiện tại nhiều mùa qua, chứ không chỉ trong năm nay".

Van Dijk không sai, khi Salah đã ghi bàn và kiến tạo (ghi dấu giày) đều trên 10 lần trong bốn mùa giải gần nhất. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, thủ quân Ai Cập ghi dấu giày vào trung bình 0,88 bàn mỗi trận - thành tích cao chỉ sau Thierry Henry (0,97 bàn).

Salah không cho thấy dấu hiệu nào của cầu thủ đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi anh vẫn tạo ra những kỷ lục. Chấn thương cũng không còn là nỗi ám ảnh của Salah, khi anh đã chơi cả 17 trận của Liverpool mùa này, trong đó đá chính tại hai đấu trường quan trọng là Ngoại hạng và Champions League.

Tuy nhiên, FSG có một chính sách thận trọng với những cầu thủ ngoài 30 tuổi, và họ không để cảm xúc chi phối các quyết định.

Một nguyên nhân khiến FSG vẫn đang toan tính là phong độ thất thường của Salah trong những tháng cuối mùa trước, đặc biệt là vụ cãi cọ HLV Jurgen Klopp ngay ngoài đường biên. Khi đó cựu tiền đạo Chelsea vừa hồi phục chấn thương đùi sau, chỉ ghi hai bàn trong chín trận cuối mùa.

FSG có lẽ muốn chờ xem Salah thể hiện như nào dưới trướng tân HLV Arne Slot mùa này, và những gì tuyển thủ Ai Cập đang làm được càng khiến giới chủ gặp áp lực. "Dù thế nào, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ghi bàn ở Anfield", Salah đăng trên mạng xã hội sau bàn quyết định vào lưới Brighton.

Salah gia nhập Liverpool hè 2017 với phí chuyển nhượng có thể lên tới 55 triệu USD, kỷ lục CLB khi đó. Anh đang nhận mức lương khoảng 450.000 USD mỗi tuần, chưa tính tiền thưởng.

Salah mừng bàn vào lưới Aston Villa trên sân Anfield, thành phố Liverpool, vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11/2024. Ảnh: AP

Không rõ Salah đang đòi mức lương bao nhiêu, còn đội bóng tính toán thế nào. Nhưng nếu tiền là yếu tố quyết định, ngôi sao 32 tuổi hoàn toàn có thể chuyển sang Arab Saudi thi đấu như Cristiano Ronaldo hay đồng đội cũ Sadio Mane. Một cầu thủ theo đạo Hồi như Salah cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn để thích nghi tại Trung Đông. Nhưng gia đình anh vẫn đang hạnh phúc ở Anh và tiền đạo này cũng muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu.

Theo Athletic, nếu Salah muốn tăng lương lên hơn 500.000 USD mỗi tuần, kèm hợp đồng hai năm, Liverpool sẽ tốn khoảng 53 triệu USD. Con số này không thể nào là một canh bạc, khi anh vẫn đang chơi ở đẳng cấp thế giới.

"Về thể lực, tôi thấy Salah vẫn đủ sức chơi đỉnh cao thêm nhiều năm nữa", Van Dijk nói thêm. "Tôi có thể thấy vài cầu thủ ngoài 30 tuổi vẫn đủ khả năng chơi lâu dài, và cậu là một trong số đó".

Do Ai Cập đã giành suất dự giải vô địch châu Phi 2025 sớm hai lượt đấu, Salah được nghỉ ngơi ở giai đoạn FIFA Days tháng 11. Đây là thời điểm hoàn hảo cho anh và FSG ngồi lại đàm phán, để người hâm mộ có thể dỡ bỏ băng-rôn "đòi tiền" tại Anfield.

Xuân Bình (theo Athletic, Analyst)