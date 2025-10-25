Salah bộc lộ cái tôi và bài kiểm tra dành cho Slot

Phong độ sa sút và động thái nổi loạn của Mohamed Salah là bài kiểm tra khó nhằn cho tài dụng nhân của HLV Arne Slot ở Liverpool.

Arne Slot vừa bước vào giai đoạn thử thách lớn nhất kể từ khi kế nhiệm Jurgen Klopp. Sáu trận liên tiếp Mohamed Salah tịt ngòi, phong độ sa sút kéo dài từ cuối mùa trước, và việc anh bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở hai trận Champions League liên tiếp khiến nội bộ Liverpool bắt đầu dậy sóng.

Từ vị thế của người không thể thay thế, Salah đang đối diện nguy cơ mất chỗ đứng. Slot được ban lãnh đạo chọn vì khả năng xử lý cuộc chuyển giao của đội bóng. Vì thế, thử thách đặc biệt với ông là cân bằng giữa hiệu quả chiến thuật và quyền lực biểu tượng trong phòng thay đồ.

HLV Arne Slot và tiền đạo Mohamed Salah. Ảnh: PA

Mùa trước, Salah là nhân tố quan trọng giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận. Bởi vậy, chuỗi sáu trận không ghi bàn gần đây trở thành điều lạ lẫm với anh lẫn người hâm mộ.

Salah mới chỉ ghi hai bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, đều từ những vòng đầu tiên. Tệ hơn, anh đã bỏ lỡ hai cơ hội tốt trong trận thua 1-2 trước Man Utd trên sân Anfield. Sự thất vọng thể hiện rõ qua ánh mắt, và càng lớn hơn khi anh bị thay ra ở phút 85.

Ở trận thắng Frankfurt 5-1 giữa tuần, Liverpool thi đấu thăng hoa dù Salah ngồi dự bị, khiến mọi thứ thêm phức tạp. Ngay sau trận, người hâm mộ phát hiện Salah xóa dòng "Cầu thủ Liverpool" khỏi phần mô tả trên mạng xã hội X (Twitter).

Trong cuộc họp báo ngày 24/10, Arne Slot tỏ ra bình tĩnh về động thái của ngôi sao Ai Cập. Trước câu hỏi về phong độ đi xuống của học trò, ông nói: "Trong bóng đá, cầu thủ nào cũng có lúc bỏ lỡ cơ hội. Salah cũng là con người như bao người khác".

HLV người Hà Lan thừa nhận không biết lý do khiến Salah mất cảm giác ghi bàn, nhưng ông không lo lắng về vấn đề này. "Điều cuối cùng tôi lo là chuyện Salah ghi bàn trở lại. Cậu ấy đã làm điều đó suốt sự nghiệp, và tôi tin vài tuần hay vài tháng tới, cậu sẽ lại tỏa sáng cùng Liverpool".

Salah bỏ lỡ một cơ hội tốt trong trận gặp Brighton trên sân AmEx, thành phố Brighton, Vương quốc Anh tối 19/5/2025. Ảnh: Reuters

Hè qua, Liverpool chia tay hậu vệ Trent Alexander-Arnold, mắt xích quan trọng trong lối chơi của Salah. Chấn thương và xáo trộn nhân sự buộc Slot phải thử nghiệm ba cầu thủ khác nhau ở vị trí hậu vệ phải, thậm chí có lúc là tiền vệ Dominik Szoboszlai.

"Salah vẫn có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng có thể với Trent, sự kết nối tốt hơn", Slot giải thích. "Khi một đội thay đổi quá nhiều trong mùa hè, mọi người đều cần thời gian để tìm lại mối liên kết cũ. Salah cũng không ngoại lệ".

Từ thời Klopp, Salah từng nổi nóng ngay trên sân khi bị thay ra. Câu chuyện cãi vã ở trận gặp West Ham 2024 cho thấy ngôi sao 33 tuổi không ngại phản kháng khi bị động chạm đến cái tôi. Thậm chí sau sự cố này, anh còn nói: "Nếu tôi kể ra mọi chuyện, sẽ có hỏa hoạn".

Salah không ngần ngại đương đầu với HLV được coi là huyền thoại như Klopp. Vì thế, Slot phải bước đi trên lằn ranh mong manh. Ông cần giữ uy quyền của một HLV trưởng, nhưng cũng không thể để mất thiện cảm từ cầu thủ quan trọng bậc nhất.

Sau ba trận thua liên tiếp khi gặp Crystal Palace, Chelsea và Man Utd, Liverpool rơi xuống thứ ba. Cuộc chạm trán Brentford cuối tuần này sẽ là phép thử cho tài dụng nhân của HLV người Hà Lan. Liệu Salah sẽ trở lại đội hình chính, hay tiếp tục ngồi dự bị như tại Frankfurt?

Tuy vậy, việc xử lý Salah đòi hỏi sự khéo léo. Một mặt, ông cần giúp tiền đạo Ai Cập lấy lại phong độ. Mặt khác, ông phải tạo cảm giác rằng đội bóng có thể vận hành hiệu quả ngay cả khi không có anh. Điều sẽ rất cần khi Salah dự giải vô địch châu Phi tháng 12 và tháng 1 tới.

Slot chưa từng phải "thuần phục" một ngôi sao mang tầm biểu tượng toàn cầu. Salah là bài kiểm tra đầu tiên, và cũng là lớn nhất.

Nếu Slot xử lý khéo, ông sẽ khẳng định quyền uy tại Anfield và đặt nền móng cho chu kỳ mới. Nhưng nếu để ngòi nổ mang tên Salah bùng phát, Liverpool có thể lại rơi vào vòng xoáy bất ổn như những tháng cuối cùng của Klopp.

Hoàng An (theo Athletic)