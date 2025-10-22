Salacia Villas đón cơ hội đầu tư từ quy hoạch đô thị cảng

Salacia Villas tọa lạc tại Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), khu vực gắn với định hướng phát triển đô thị cảng, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và quy hoạch vùng đang hoàn thiện.

Dự án do VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital) phát triển có quy mô 7,2 ha với 333 căn biệt thự giới hạn, được quy hoạch theo mô hình bán compound (biệt lập) khép kín, theo mô hình Tropical Resort Lifestyle - phong cách sống nghỉ dưỡng nhiệt đới. Vị trí dự án kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông chiến lược: chỉ 5-10 phút đến nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Võ Văn Kiệt (cao tốc Long Thành - Hồ Tràm). Cư dân di chuyển 15 phút đến cảng Cái Mép - Thị Vải, 35 phút tới sân bay quốc tế Long Thành và khoảng một giờ di chuyển đến trung tâm TP HCM.

VinaLiving nhận định, hệ thống hạ tầng liên hoàn giúp Salacia Villas hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thương công nghiệp - logistics. Vị trí này cũng mở ra tiềm năng tăng trưởng giá trị, trong giai đoạn Phú Mỹ được định hướng trở thành trung tâm logistics và công nghiệp của TP HCM mở rộng. Cùng với pháp lý minh bạch, sổ hồng từng lô và khả năng khai thác cho thuê cao, dự án tạo nên lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh nguồn cung biệt thự compound tại khu vực khan hiếm.

Theo các chuyên gia, trên thế giới, nhiều đô thị phát triển mạnh nhờ gắn liền với hệ thống cảng biển. Singapore chỉ rộng 735 km2, có cảng trung chuyển container lớn thứ hai toàn cầu, đã phát triển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất châu Á.

Trung Quốc, Thượng Hải cũng là minh chứng tiêu biểu cho mô hình kết hợp cảng biển và khu thương mại tự do. Khu Phố Đông (Pudong) nằm cạnh cảng Dương Sơn, một trong ba cảng nhộn nhịp nhất thế giới, đã đưa Thượng Hải trở thành một trong những trung tâm kinh tế toàn cầu. GDP khu vực này tăng hơn 200 lần trong ba thập niên, kéo theo sự phát triển của bất động sản thương mại và nhà ở cao cấp.

Tại Hàn Quốc, Busan, đô thị cảng lớn thứ sáu thế giới phát triển nhờ kết hợp công nghiệp đóng tàu, logistics và du lịch biển, duy trì giá trị bất động sản ven biển ở mức ổn định. Ở châu Âu, Rotterdam (Hà Lan), cảng biển lớn nhất châu lục, thu hút hơn 190.000 lao động và hàng chục tỷ euro vốn FDI mỗi năm, minh chứng cho mối liên hệ trực tiếp giữa hạ tầng logistics và giá trị bất động sản.

Điểm chung của các đô thị cảng này là khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế có tính kết nối toàn cầu. Dòng vốn, dòng người và dòng hàng hóa cùng vận hành, tạo nền tảng phát triển bền vững cho cả đô thị và thị trường bất động sản.

Tại Việt Nam, Phú Mỹ đang dần định hình, hướng tới mô hình phát triển tương tự. Trong quy hoạch vùng, Phú Mỹ được xác định phát triển mô hình đô thị cảng gắn với khu thương mại tự do (FTZ). Dự án FTZ Cái Mép Hạ có quy mô hơn 3.700 ha. Khi đi vào vận hành, khu vực này dự kiến tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm, mở rộng không gian kinh tế mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực Phú Mỹ cũng đang thu hút mạnh nguồn lực từ khối tư nhân. Gemadept đề xuất xây dựng Trung tâm Hàng hải quốc tế trị giá 10 tỷ USD tại Cái Mép - Cần Giờ, hướng đến mục tiêu hình thành "mắt xích thương mại toàn cầu".

Cùng với hạ tầng cảng, hệ sinh thái công nghiệp tại Phú Mỹ đang phát triển mạnh. Khu vực này hiện quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia và kỹ sư quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp và cụm cảng lớn, kéo theo nhu cầu cao về không gian sống an toàn, tiện nghi. Theo DKRA Consulting, tính đến tháng 9, phân khúc nhà phố và biệt thự tại Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ chiếm 7% tổng nguồn cung toàn vùng nhưng đạt tỷ lệ tiêu thụ 6,6%, phản ánh nhu cầu thực, nguồn cung hạn chế.

Theo VinaLiving, trong bối cảnh đó, Salacia Villas là dự án nhà ở cao cấp, tạo tài sản gắn liền với sự phát triển của đô thị cảng Phú Mỹ. Với vị trí trung tâm, hạ tầng kết nối hoàn thiện và tiềm năng khai thác dài hạn, dự án được kỳ vọng thu hút cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững trong chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản khu vực.

Salacia Villas - tổ hợp biệt thự bán compound tại trung tâm thương cảng của TP HCM mở rộng hiện đang mở bán. Dự án bao gồm 333 căn biệt thự giới hạn với 4 dòng sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85 m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110 - 112 m2), Garden Villa (diện tích đất 126 - 196 m2), Grand Villa (diện tích đất 297 - 412 m2). Dự án bàn giao biệt thự hoàn thiện bên ngoài, trong đó Town Villa có giá dự kiến là 4,8 tỷ đồng.

