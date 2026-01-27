Sailun mở nhà máy sản xuất lốp ở Indonesia

Tập đoàn Sailun khai trương nhà máy sản xuất lốp đầu tiên ở Indonesia, tăng tốc độ hiện diện ở thị trường Đông Nam Á, hôm 18/1.

Nhà máy sản xuất của tập đoàn Sailun ở thành phố Semarang Indonesia có tổng diện tích 23 ha, cho ra đời các dòng sản phẩm lốp dành cho xe con PCR, xe thương mại TBR, xe mỏ chuyên dụng OTR và săm. Đây là nhà máy thứ ba của Sailun ở Đông Nam Á, sau Việt Nam và Campuchia, đánh dấu chiến lược mở rộng năng lực của hãng và củng cố chuỗi cung ứng trong khu vực.

Không gian sự kiện ra mắt nhà máy đầu tiên của Sailun ở Indonesia. Ảnh: Sailun Group

Theo Sailun, nhà máy này có khả năng sản xuất đầy đủ các chủng loại, phục vụ thị trường nội địa và từng bước hướng đến xuất khẩu. Hãng đánh giá Indonesia là thị trường lớn, quy mô dân số hơn 280 triệu người, doanh số ôtô khoảng 1 triệu chiếc mỗi năm, là điểm đến của nhiều hãng xe lớn.

"Sở hữu nhà máy tại địa phương giúp Sailun rút ngắn thời gian cung ứng, tối ưu chi phí logistics và nâng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ giao hàng cho đối tác", đại diện tập đoàn Sailun nói. Ngoài cung ứng cho đối tác là các hãng xe, hãng này cũng hướng đến mảng lốp thay thế, khi nhu cầu thay lốp chính hãng được dự báo sẽ tăng, cùng sự tăng trưởng của thị trường ôtô.

Ông Xie Xiaohong – Tổng giám đốc tập đoàn Sailun chia sẻ về chiến lược phát triển của tập đoàn tại lễ khai trương nhà máy Indonesia. Ảnh: Sailun Group

Tại Indonesia, thị trường lốp mỏ chuyên dụng OTR cũng hứa hẹn tiềm năng, nhờ ngành khai khoáng và xây dựng phát triển. Đây cũng là một trong những phân khúc thế mạnh của Sailun trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Sailun đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường nền tảng trong chiến lược mở rộng của hãng, có vai trò trung tâm sản xuất, hợp tác cung ứng OE cho các hãng như VinFast. Đây cũng là nền tảng để hãng này mở rộng mô hình hợp tác, phát triển ở Indonesia và khu vực.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, tập đoàn Sailun cũng tôn vinh các nhà phân phối có đóng góp doanh số lớn nhất khu vực. Ảnh: Sailun Group

"Việc khánh thành nhà máy tại Semarang không chỉ giúp Sailun gia tăng năng lực sản xuất, mà còn hoàn thiện mạng lưới hiện diện tại Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu lốp xe có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực trong giai đoạn tới", đại diện hãng nói.

Quang Anh