Saigontourist tung ưu đãi đến 60%

Chương trình ưu đãi đến 60% được Saigontourist áp dụng áp dụng cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiệc cưới, hội nghị từ 1/7 đến 30/9.

Chương trình khuyến mãi lần này kỷ niệm 48 năm thành lập, đồng thời, góp phần khôi phục du lịch TP HCM và cả nước sau thời gian ảnh hưởng đại dịch Covid-19, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group cho biết.

2023 cũng là năm chứng kiến sự phục hồi đáng kể của lĩnh vực du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Saigontourist Group phục vụ 892.000 lượt khách, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 74,6% so với cùng kì năm 2019. Tổng lãi gộp đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 104,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83,1% so với cùng kì năm 2019.

Dịch vụ lưu trú giảm đến 60%

Tại TP HCM, khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn ưu đãi dành cho những khách hàng đặt tối thiểu 5 đêm liên tiếp và chọn gói khuyến mãi "Long Stay" trên website gồm: miễn phí một chiều đón hoặc tiễn sân bay trị giá 1,18 triệu đồng (50 USD), ưu đãi 15% giá thực đơn à-la-carte và ưu đãi 30% dịch vụ giặt ủi.

Các dịch vụ lưu trú giảm sâu đến 60%. Ảnh: Saigontourist Group

Khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn có gói doanh nhân chỉ từ 2,499 triệu đồng mỗi khách một đêm, tặng kèm dịch vụ đón hoặc đưa sân bay và miễn phí một thức uống tại tầng thượng dành cho những khách lưu trú từ 3 đêm.

Khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn mang lại cho khách cơ hội trải nghiệm một đêm phòng Colonial City Deluxe, miễn phí buffet sáng và một chiều chiều đưa, đón sân bay trong bán kính 7 km với gói "Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao" giá 4 triệu đồng dành cho hai khách. Khách sạn còn có gói phòng thương gia, giá từ 3,6 triệu đồng mỗi khách, bao gồm ăn sáng buffet, miễn phí một chiều đưa, đón sân bay khi khách đặt phòng từ hai đêm trở lên.

Khách sạn boutique cổ Continental Sài Gòn ưu đãi 10% giá phòng, tặng xe đón sân bay cho khách lưu trú liên tục từ năm đêm trở lên và tặng xe đưa, đón sân bay hai chiều cho khách lưu trú liên tục từ 10 đêm trở lên.

Khách sạn 4 sao Kim Đô tọa lạc trên đường đi bộ Nguyễn Huệ dịp này ưu đãi giá phòng chỉ còn từ 1,35 triệu đồng, tặng kèm ưu đãi 15% chi phí phòng hội nghị, tiệc liên hoan, ưu đãi 15% chi phí đón, tiễn sân bay. Cùng khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, khách sạn 3 sao Oscar Sài Gòn phục vụ mức giá phòng ưu đãi, còn 940.000 đồng một đêm, tặng ăn sáng miễn phí cho trẻ dưới 5 tuổi đi cùng.

Khách sạn 4 sao Đệ Nhất gần sân bay Tân Sơn Nhất dành cho khách hai lựa chọn với dịch vụ phòng theo ngày giá từ 900.000 đồng, hoặc combo phòng từ 1,3 triệu đồng gồm một bữa ăn buffet trưa hoặc tối mỗi ngày. Sử dụng các gói dịch vụ này, khách hàng còn được tặng miễn phí phòng họp trong một tiếng, ưu đãi 10% trên giá thực đơn nhà hàng Hoa Viên, ưu đãi 20% trên giá vé tại nhà hàng Buffet.

Khách sạn Đồng Khánh dịp này ưu đãi 10% trên giá phòng công bố, ưu đãi 50% giá bánh tại Đồng Khánh Bakery sau 17 giờ hàng ngày, đồng thời giảm 5% cho khách phòng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Đồng Khánh ở tầng trệt.

Khách sạn Thiên Hồng giới thiệu chương trình "Deal chồng Deal" với mức ưu đãi 5% lần lượt cho khách đặt phòng trực tuyến qua đại lý trong hai khung giờ từ 12-14 giờ và 19-21 giờ hàng ngày, và dành cho khách đặt phòng trực tiếp trên website khách sạn.

Làng Du lịch Bình Quới giới thiệu combo thư giãn trong ngày "Nam Bộ giữa lòng Sài Gòn" chỉ 499.000 đồng. Ảnh: Saigontourist Group

Làng Du lịch Bình Quới có combo thư giãn trong ngày "Nam Bộ giữa lòng Sài Gòn" chỉ 499.000 đồng mỗi khách và combo nghỉ dưỡng trọn gói chỉ với 1,45 triệu đồng cho hai khách tại Khu du lịch Bình Quới 2.

Tại khu vực miền Nam, khách sạn 4 sao Sài Gòn – Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi giá phòng còn từ 900.000 đồng. Khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn – Phú Quốc (Kiên Giang) áp dụng mức giá ưu đãi đối với các hạng phòng Panorama, Starcruise, VIP bungalow từ 1,2- 1,8 triệu đồng trong tháng 11 và từ 1,55- 2,36 triệu đồng trong tháng 12.

Tại khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn – Ninh Chữ (Ninh Thuận) ưu đãi đến 60% giá phòng, chỉ còn từ 950.000 đồng mỗi đêm dành cho hai khách và hai trẻ em dưới 6 tuổi, gồm ăn sáng, trà chiều, kèm ưu đãi 5% dịch vụ ẩm thực, ưu đãi 20% phí giặt ủi. Đặc biệt, khách ở 10 phòng sẽ được miễn phí 1 phòng. Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Phú Yên (Phú Yên) giá phòng chỉ từ 750.000 đồng một đêm.

Khách sạn 4 sao Yasaka Sài Gòn – Nha Trang (Nha Trang) tung gói combo 3 ngày 2 đêm giá 950.000 đồng mỗi khách, bao gồm ăn sáng cho hai khách, một suất ăn chính, kèm ưu đãi 10% cho các dịch vụ ẩm thực, giặt ủi và giảm 30% dịch vụ massage, spa.

Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Ban Mê (Buôn Ma Thuột) có chương trình ưu đãi giá phòng siêu tiết kiệm, chỉ 550.000 đồng dành cho 2 khách, bao gồm 1 đêm phòng hạng sang và ăn sáng buffet, áp dụng cho đêm đặt phòng thứ 3 của khách hàng.

Ở khu vực Đà Nẵng, khách sạn Saigontourane giá phòng chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho phòng đơn và từ 550.000 đồng đến 1,1 triệu đồng cho phòng đôi. Tại Huế, khách sạn cổ 4 sao Sài Gòn – Morin giá phòng chỉ 1,2 triệu đồng/đêm phòng Colonial Deluxe, kèm ưu đãi 10% phí sử dụng dịch vụ massage.

Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà (Quảng Trị) giá phòng chỉ từ 750.000 đồng mỗi đêm. Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên (Vinh) giá phòng chỉ từ 600.000 đồng một đêm, kèm ưu đãi 15% cho dịch vụ giặt ủi.

Tại khu vực miền Bắc, khách sạn 4 sao Sài Gòn – Phú Thọ (Phú Thọ) ưu đãi giá phòng đến 50%, còn 1 triệu đồng một đêm. Khách lưu trú từ 3 đêm liên tiếp sẽ được ưu đãi thêm 5% giá phòng. Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hạ Long (Quảng Ninh) giá phòng còn từ 1,3 triệu đồng mỗi đêm. Khách sạn 5 sao Majestic – Móng Cái (Quảng Ninh) giá phòng còn 1,2 triệu đồng mỗi đêm dành cho hai khách, bao gồm ăn sáng, kèm miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi, phòng gym, sân tennis.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ba Bể (Bắc Kạn) ưu đãi 30% trên giá phòng công bố, kèm ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Bản Giốc (Cao Bằng) giá phòng ưu đãi chỉ còn từ 750.000 đồng một đêm dành cho hai khách. Đặc biệt, khách lưu trú sử dụng dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng Sài Gòn – Bản Giốc có giá trị hóa đơn từ 250.000 đồng mỗi khách sẽ nhận ưu đãi 10% tiền phòng trên giá phòng khuyến mãi.

Giảm sâu với dịch vụ ẩm thực, tiệc cưới và hội nghị

Tại TP.HCM, khách sạn Rex Sài Gòn ưu đãi bia "mua 1 tặng 1", thời gian áp dụng từ 11g-18g hằng ngày tại nhà hàng tầng trệt và nhà hàng lầu 5.

Khách sạn Grand Sài Gòn có gói tiệc cưới đẳng cấp chỉ từ 5,8 triệu đồng mỗi bàn với các dịch vụ tặng kèm gồm nước giải khát suốt tiệc, trang trí hoa tươi, màn hình led cùng cơ hội tận hưởng hai đêm nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Nha Trang hoặc Ninh Thuận. Khách sạn đồng thời cung cấp dịch vụ hội nghị trọn gói chỉ từ 399.000 đồng mỗi khách với một tea break cùng trang thiết bị hiện đại.

Khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ buffet BBQ hải sản tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần tại Sky bar với giá từ 1,2 triệu đồng một người lớn, bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu vang Pháp cao cấp suốt tiệc.

Ẩm thực được phục vụ đa dạng tại chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng Saigontourist Group. Ảnh: Saigontourist Group

Khách sạn Continental Sài Gòn ưu đãi 10% giá thuê phòng họp kèm ăn trưa, tặng phòng tân hôn cho các booking tiệc cưới trên 30 bàn, đồng thời, ưu đãi 20% dành cho khách mua bánh Trung thu của khách sạn.

Khách sạn Kim Đô phục vụ tiệc cưới với giá từ 5 triệu đồng mỗi bàn, tặng một đêm phòng tân hôn tại khách sạn hoặc tặng bia, nước ngọt, nước suối trong 2,5 giờ. Khách sạn Đệ Nhất có gói tiệc cưới giá từ 4,19 triệu đồng mỗi bàn, kèm ưu đãi 5% giá thực đơn trọn gói; mỗi 10 bàn chính thức tặng miễn phí một bàn, áp dụng cho thực đơn chọn món.

Khách sạn Oscar Sài Gòn ưu đãi "mua 10 tặng 1 vé" đối với buffet trưa và buffet tối thứ 7 và chủ nhật. Khách sạn Thiên Hồng ưu đãi buffet chay (mùng 1, 14, 15 và 29 hoặc 30 âm lịch hàng tháng) khi khách mua 10 vé tặng một vé cùng loại hoặc giảm 10% trên hóa đơn khi khách mua từ 10 vé; ưu đãi 20% trên giá thuê sảnh hội nghị khi khách đặt dịch vụ ăn uống tại khách sạn.

Làng Du lịch Bình Quới ưu đãi "đặt 16 bàn tặng ngay 1 bàn" cho khách đặt tiệc liên hoan, họp mặt, sinh nhật, hội nghị. Đồng thời, khu du lịch tung khuyến mãi mua 10 tặng 1 khi khách mua trước vé buffet "Khẩn hoang Nam Bộ"...

Tại khu vực miền Nam, khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long ưu đãi 10% giá dịch vụ phòng hội nghị, ưu đãi 10% giá thuê sảnh, phòng hội nghị và tặng âm thanh karaoke sử dụng trong 2 tiếng dành cho khách đặt hội nghị kèm tiệc từ 50 đến dưới 100 khách.

Tại khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ninh Chữ ưu đãi 20% giá thuê phòng họp. Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên giảm ngay 1 triệu đồng giá thuê hội trường dành cho khách đặt tiệc từ 10 bàn trở lên, với giá thực đơn từ từ 190.000 đồng một suất. Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang tặng ngay voucher tặng món cho khách sử dụng dịch vụ ăn uống; đoàn từ 10 khách trở lên khi đặt ăn tại nhà hàng sân vườn cứ 10 suất được tặng thêm hai suất miễn phí. Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê tặng ngay voucher một đêm phòng tân hôn tại một khách sạn cao cấp thuộc Saigontourist Group khi khách đặt tiệc cưới tại khách sạn.

Khách sạn Saigontourane ưu đãi 10% đối với thực đơn cơm đoàn, tiệc gala đồng thời, 30% dịch vụ thuê phòng họp với giá chỉ từ 1,05 triệu triệu đồng. Khách sạn Sài Gòn – Morin phục vụ thực đơn tiệc gala giá chỉ từ 270.000 đồng mỗi khách.

Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà có chương trình giờ vàng, từ 13-17 giờ "mua 2 tặng 1" tại Sài Gòn Lounge và hồ bơi, tặng một đêm phòng cao cấp tại khách sạn thuộc Saigontourist Group dành cho khách đặt tiệc cưới trọn gói với số lượng từ 500 khách. Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên ưu đãi 20% chi phí thuê hội trường và giảm 10% giá dịch vụ vận chuyển loại xe Fortuner 7 chỗ.

Tại khu vực miền Bắc, khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ ưu đãi 20% giá phòng hội nghị, hội thảo từ 3,2-12 triệu đồng (nửa ngày) và từ 4,8-20 triệu đồng (cả ngày).

Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long ưu đãi gói tiệc cưới cho tiệc từ 150-200 khách với quà tặng gồm gói trang trí cơ bản, một MC tiếng Việt, rượu champagne, tháp ly, đá khói, pháo kim tuyến, đội khánh tiết, trình diễn khai vị, chụp ảnh ngoại cảnh. Khách sạn còn ưu đãi 25% giá phòng họp khi khách đặt các dịch vụ phòng ngủ, ăn uống.

Khách sạn Majestic – Móng Cái tặng tối đa 20 phòng nghỉ dành cho khách của gia đình khi khách hàng tổ chức hoặc đặt cọc dịch vụ cưới trong quý III năm 2023.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ba Bể ưu đãi 10% giá dịch vụ văn nghệ, lửa trại kết hợp chương trình ăn uống dành cho khách đến từ các Sở ban ngành, đoàn thể tại tỉnh Bắc Kạn và địa phương lân cận. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Bản Giốc ưu đãi 20% các dịch vụ giặt ủi, thuê xe môtô cho khách có hóa đơn của các đơn vị thuộc hệ thống Saigontourist Group trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ.

Ngoài dịch vụ ăn uống và lưu trú, Saigontourist Group cũng giới thiệu các gói lữ hành giảm giá sâu. Ảnh: Saigontourist Group

Dịch vụ lữ hành ưu đãi đến 10 triệu đồng

Từ 1/7 đến 30/9, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist ưu đãi 10 triệu đồng một khách khi đặt mua sớm các tour đi Anh, Scotland, Wales. Tương tự, mức ưu đãi là 5 triệu đồng áp dụng với chùm tour Bắc Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý, New Zealand; ưu đãi 3 triệu đồng khi mua sớm các tour Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Úc, Hungary, Áo, Séc, Nam Phi, Morocco, Jordan, Israel.

Công ty cũng khuyến mãi 1 triệu đồng mỗi khách mua sớm các tour Nhật Bản, Brunei, Dubai, Trung Quốc và một số tour Đông Nam Á, ưu đãi 500.000 đồng mua sớm các tour Đài Loan. Đặc biệt, chùm tour Campuchia, Campuchia – Lào đường bộ lịch trình 4 ngày giá chỉ từ 4,979 triệu đồng.

Các mức ưu đãi trên áp dụng cho chùm tour du lịch nước ngoài khởi hành từ TP HCM.

