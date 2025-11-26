Saigontourist mở rộng thị trường Trung Đông

Saigontourist Group phát triển hai mũi nhọn: MICE và du lịch văn hóa - sức khỏe nhằm đẩy mạnh thị trường Trung Đông, thông qua sự kiện Qatar Travel Mart 2025.

Qatar Travel Mart (QTM) 2025 là sự kiện du lịch - lữ hành thường niên lớn nhất tại Qatar, quy tụ hơn 300 đơn vị từ hơn 60 quốc gia. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 12.000 khách tham quan trong ba ngày 24-26/11. Tham gia sự kiện, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar tổ chức gian hàng chung.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, hội chợ tạo cơ hội tiếp cận thị trường ngách với tiềm năng chi tiêu cao, đặc biệt cho sản phẩm du lịch cao cấp, MICE (du lịch kết hợp họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện) và du lịch Halal. Nhóm sản phẩm này là thế mạnh của các đơn vị thành viên Saigontourist Group như Lữ hành Saigontourist, Khách sạn Rex, Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Để tiếp cận thị trường Trung Đông, ba đơn vị thành viên Saigontourist Group giới thiệu các gói sản phẩm đặc thù. Trong đó, Lữ hành Saigontourist quảng bá dịch vụ MICE đa dạng, gồm sự kiện doanh nghiệp, gala dinner, teambuilding cao cấp. SECC giới thiệu năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, quy mô hàng nghìn người tham dự để tăng cường hợp tác với các trung tâm triển lãm lớn như DECC, hút thêm sự kiện quốc tế về Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Hiệp (thứ 4 từ phải sang), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar và phu nhân thăm gian hàng Saigontourist Group tại QTM 2025. Ảnh: Saigontourist Group

Lãnh đạo Saigontourist Group phân tích, du lịch MICE là một trong những xu hướng có thể giúp nâng tầm du lịch Việt. Mordor Intelligence dự báo MICE tại Việt Nam sẽ vượt 7 tỷ USD vào năm 2025 nhờ kết hợp các trải nghiệm "bleisure" (business + leisure, công việc với giải trí), và chính sách hỗ trợ của chính phủ về hạ tầng. Báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng cho thấy tỷ lệ tìm kiếm quốc tế về lưu trú tại Việt Nam tăng 15-30% từ cuối 2024 đến đầu 2025, chủ yếu từ các gói kết hợp hội nghị với nghỉ dưỡng sức khỏe và di sản.

Mô hình trên cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xem là định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030. Vì vậy những năm gần đây Saigontourist Group tăng cường quảng bá du lịch MICE, tận dụng lợi thế mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng đa dạng để thiết kế gói trải nghiệm kết hợp khám phá di sản, ẩm thực với spa, trị liệu hoặc thể thao nhẹ...

Gian hàng Saigontourist Group mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ gắn liền di sản, văn hóa Việt Nam. Ảnh: Saigontourist Group

Saigontourist Group thành lập năm 1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, vui chơi giải trí, trường đào tạo, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

Hội chợ QTM thuộc chuỗi hoạt động xúc tiến quốc tế của Saigontourist Group giai đoạn cuối năm. Trước đó, tập đoàn tích cực quảng bá du lịch Việt qua nhiều lễ hội như Vietnam Phở Festival, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025 (Singapore), Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025 (Anh), Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Aichi (Nhật Bản)... Đơn vị còn triển khai nhiều chương trình liên kết đối tác trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương hiệu, du lịch Việt Nam.

Đan Minh