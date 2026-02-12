Saigontourist Group tạo thêm động lực cho ngành du lịch Việt

Chuyên gia quốc tế đánh giá Saigontourist Group có tiềm lực về nghiên cứu thị trường, số hóa, bền vững, góp phần nâng sức cạnh tranh cho ngành du lịch Việt trong thời kỳ mới.

Nhận định trên được các chuyên gia quốc tế đưa ra tại hội thảo "Saigontourist Group - Chiến lược phát triển đến 2035: Cơ hội vàng để chuyển đổi, phát triển và đột phá", diễn ra ngày 6/2 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia kinh tế - du lịch trong và ngoài nước, cùng tham gia góp ý cho lộ trình dài hạn đến năm 2035. Saigontourist Group vừa là ban tổ chức, vừa là đại diện cho ngành du lịch Việt, nhận về nhiều đánh giá tích cực từ các diễn giả.

Du lịch toàn cầu phục hồi

Với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho du lịch và điểm đến, ông John Low, Tổng giám đốc Roland Berger khu vực Đông Nam Á, cho biết du lịch thế giới đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sự thay đổi mang tính cấu trúc thể hiện ở việc chuyển trọng tâm từ số lượng sang giá trị, kéo theo biến chuyển rõ rệt về hành vi và kỳ vọng của du khách.

Gian hàng của Saigontourist Group tại một sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Saigontourist Group

Theo ông, thị trường Trung Quốc - nguồn khách từng dẫn đầu, đang quay lại thận trọng hơn, chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu chú trọng giá trị. Nhóm Hàn Quốc phục hồi gần như hoàn toàn nhờ dòng khách tự túc và mạng bay thuận lợi. ASEAN tăng trưởng nhanh nhờ các chính sách miễn thị thực, tỷ lệ quay lại cao và năng lực hàng không mở rộng. Trong khi khách Ấn Độ nổi lên như thị trường giàu tiềm năng cho nghỉ dưỡng, MICE, du lịch cưới và phân khúc cao cấp.

"Doanh nghiệp không nên chỉ nhìn vào lượng khách mà phải đọc được dịch chuyển về chất, hành vi và kỳ vọng. Đây là lúc tập trung vào du lịch xanh, trải nghiệm cao cấp, chuyển đổi số và quản trị bền vững để tạo đột phá", ông John Low nói.

Du khách tham gia Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2025 tại Khu du lịch Văn Thánh. Ảnh: Saigontourist Group

Cùng ý kiến với Tổng giám đốc Roland Berger, bà Jessie F. McComb, chuyên gia du lịch bền vững của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhận định du khách hiện nay tìm kiếm những trải nghiệm có trách nhiệm. Theo đó, điểm đến và doanh nghiệp cần chủ động phát triển sản phẩm bền vững, đồng thời khiến các lựa chọn này dễ tiếp cận, minh bạch, thuận tiện hơn trong bối cảnh thị trường số hóa, đề cao cá nhân hóa.

Động lực chuyển đổi để đón đầu xu thế

Sự phục hồi này cũng tác động mạnh mẽ lên ngành du lịch Việt với sự trở lại ồ ạt của loạt khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Lượng khách gia tăng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và gia tăng sức cạnh tranh.

Là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu ngành du lịch Việt, Saigontourist Group được các chuyên gia tại sự kiện đánh giá cao việc tích cực tiếp cận chiến lược mới với tầm nhìn đến năm 2035 thay vì chỉ tập trung phục hồi ngắn hạn. Tập đoàn sở hữu di sản thương hiệu 50 năm cùng hệ sinh thái trải rộng từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, ẩm thực đến đào tạo nhân lực. Quy mô và năng lực vận hành là cơ sở để đơn vị chủ động thử nghiệm những mô hình mới, thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai du lịch xanh và bền vững.

Khách sạn Majestic, đơn vị thành viên của tập đoàn. Ảnh: Saigontourist Group

Ông John Low cho rằng cấu trúc của Saigontourist Group có nhiều điểm tương đồng các tập đoàn du lịch lớn trên thế giới như TUI Group (Đức) khi nắm cả phân phối lẫn hạ tầng, tạo sức mạnh cộng hưởng để tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng. Trong bối cảnh thị trường biến động, uy tín thương hiệu lâu năm là lợi thế, giúp đáp ứng yêu cầu của nhóm khách cao cấp từ Âu - Mỹ.

Song chuyên gia cũng lưu ý thách thức hiện tại nằm ở xu hướng dịch chuyển từ mô hình sở hữu nhiều tài sản (asset-heavy) sang điều phối linh hoạt (asset-light). Khi đó, tập đoàn cần đóng vai trò nền tảng, quy tụ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia dưới sự bảo chứng chất lượng, từ đó tạo ra trải nghiệm có giá trị, chi phí cạnh tranh và bền vững.

Từ góc độ ADB, bà Jessie F. McComb cho rằng thế hệ khách mới như Gen Z hay Millennials (Gen Y), ưu tiên các lựa chọn xanh, bền vững. Theo bà, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ năng lực để thực thi nguyên tắc "phát triển đi đôi với hoàn trả".

"Với vị thế hiện tại, Saigontourist Group được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực về môi trường cho toàn ngành, từ vận hành đến hỗ trợ chuỗi giá trị liên quan", chuyên gia ADB nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, phát biểu tại sự kiện ngày 6/2. Ảnh: Saigontourist Group

Đáp lại kỳ vọng và đánh giá của các chuyên gia quốc tế, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết tập đoàn quyết tâm chuyển đổi toàn diện từ tư duy, mô hình quản trị đến cách tạo ra giá trị, hướng tới vai trò dẫn dắt thị trường. "Chúng tôi sẵn sàng thay đổi, không tự mãn với những gì đã đạt được, luôn lắng nghe phản biện, tiếp thu tri thức bên ngoài và cam kết với tầm nhìn dài hạn", bà nói.

Đan Minh