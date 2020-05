Saigontourist Group tăng tốc khai thác du lịch nội địa

Saigontourist Group đang tập trung kích cầu tour du lịch trong nước bằng các khuyến mãi dịch vụ lưu trú, lữ hành quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chia sẻ cách đơn vị này chuyển mình ứng phó với Covid-19 và phục hồi kinh doanh.

- Phương án kinh doanh của Saigontourist Group trong bối cảnh Covid-19?

- Tiên lượng về diễn biến khó lường của Covid-19, Saigontourist Group đã đưa ra 5 kịch bản cho 5 giai đoạn khác nhau để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

5 kịch bản được vận dụng tùy vào diễn biến dịch, bao gồm: kịch bản 1 - vẫn còn giãn cách xã hội; kịch bản 2 - dỡ bỏ giãn cách xã hội, "sống chung an toàn với dịch"; kịch bản 3 - khi Việt Nam công bố hết dịch; kịch bản 4 - khi Việt Nam và một số nước công bố hết dịch; kịch bản 5 - khi thế giới công bố hết dịch.

Tuy nhiên, do hiện nay, Chính phủ đã dỡ bỏ giãn cách xã hội nên Saigontourist Group tập trung toàn lực để thực hiện tốt 4 kịch bản còn lại.

- Cụ thể 4 kịch bản của Saigontourist Group sẽ diễn ra như thế nào?

- Bốn kịch bản của Saigontourist Group được cụ thể hóa bằng nhiều nhóm giải pháp áp dụng cho các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí - sự kiện và đào tạo.

Trong bối cảnh Chính phủ chưa cho phép nhập cảnh khách du lịch quốc tế, hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên Saigontourist Group chủ yếu tập trung vào thị trường khách nội địa, dòng khách công vụ và dòng khách lẻ đi công việc cá nhân.

Diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường và mặc dù cả nước chỉ mới trở lại trạng thái sinh hoạt gần như bình thường sau giãn cách xã hội, nhưng Saigontourist Group đã sẵn sàng cho giai đoạn hậu dịch, với các kịch bản ứng phó tiếp theo.

Saigontourist Group sẽ vận hành hệ thống kinh doanh một cách thận trọng và vững chắc từng bước một, chuyển dần trạng thái từ sống chung an toàn với dịch sang giai đoạn Việt Nam công bố hết dịch, khi Việt Nam và một số nước công bố hết dịch cho đến lúc thế giới công bố hết dịch.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group.

- Kịch bản của Saigontourist Group trong giai đoạn hiện nay là gì?

- Trong giai đoạn xã hội bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh mới, Saigontourist Group tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền các tỉnh, thành phố và chỉ kinh doanh những loại hình được phép theo quy định của từng địa phương.

Đồng hành cùng chiến dịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động, chương trình kích cầu du lịch do TP HCM triển khai, Saigontourist Group tập trung khai thác thị trường khách du lịch trong nước với chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đợt đầu tiên diễn ra từ nay đến hết tháng 5, đợt 2 từ tháng 6 đến hết tháng 9.

Saigontourist Group hiện tham gia vào chương trình kích cầu của du lịch Việt Nam và TP HCM. Cụ thể, khoảng 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, công ty lữ hành, trung tâm hội nghị hội thảo... của Saigontourist Group tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt, với nhiều mức hấp dẫn. Trong đó có những dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tour du lịch khuyến mãi trên 50%. Đây là một trong những thời điểm Saigontourist Group áp dụng chương trình khuyến mãi, kích cầu đặc biệt nhằm góp phần cùng du lịch Việt Nam, TP HCM khôi phục thị trường. Hoạt động này còn tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 (1/8/1975 - 1/8/2020) của Saigontourist Group, đánh dấu giai đoạn đồng hành, phát triển cùng TP HCM và cả nước.

Bên cạnh hình thức khuyến mãi các dịch vụ riêng, tour trọn gói, Saigontourist Group còn có những chương trình khuyến mãi mang tính khác biệt. Đơn cử, những khách sạn 4-5 sao thuộc Saigontourist Group tại trung tâm TP HCM như khách sạn Rex, Majestic, Grand, Caravelle, New World, Continental... sẽ được giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt. Đó là "Trải nghiệm cùng khách sạn 5 sao" tại khách sạn Rex, Majestic, Grand, Caravelle...

Ngoài ra, một chương trình khuyến mãi khác là "Trải nghiệm cùng khách sạn cổ cao cấp" sẽ áp dụng tại khách sạn Continental, Majestic, Grand. Đây là 3 trong những khách sạn cổ ở Việt Nam, trong đó Continental năm nay tròn 140 năm, Majestic tròn 95 năm và Grand tròn 90 năm. Các gói khuyến mãi này không chỉ Saigontourist Group cung cấp chương trình trải nghiệm tất cả sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi, mà còn kể cho du khách nghe câu chuyện khách sạn cổ gắn liền với lịch sử, văn hóa Sài Gòn - TP HCM.

- Saigontourist Group sẽ xoay chuyển hoạt động kinh doanh theo hướng nào khi Việt Nam công bố hết dịch?

- Khi Việt Nam công bố hết dịch mà các nước vẫn chưa kiểm soát được tình hình, Saigontourist Group vẫn tiếp tục tập trung khai thác thị trường khách nội địa do khả năng cao sẽ chưa cho nhập cảnh khách du lịch quốc tế. Để tăng dần "sức mua", Saigontourist Group tiếp tục mang đến cho khách hàng cơ hội sử dụng nhiều dịch vụ chất lượng với mức ưu đãi cao.

Giai đoạn này, các đơn vị thành viên ở lĩnh vực lữ hành sẽ triển khai chương trình du lịch nội địa trọn gói với giá tốt, nhờ liên kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc Saigontourist Group và giá khuyến mãi từ các dịch vụ liên quan như hàng không, điểm tham quan.

Ở lĩnh vực lưu trú, dự kiến công suất phòng vẫn chưa cao, nên các đơn vị sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, với nhiều dịch vụ đang triển khai như "take away", phục vụ các món ăn tăng cường sức khỏe, phát hành coupon sử dụng dịch vụ theo hình thức thu tiền trước.

Các dịch vụ tiệc, tiệc cưới, hội nghị cũng sẽ được đẩy mạnh nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch.

Khách sạn 5 sao Rex Saigon thuộc Saigontourist Group.

- Saigontourist Group sẽ làm gì với thị trường khách du lịch quốc tế?

- Đây là kịch bản số 3 của Saigontourist Group, ứng với giai đoạn Việt Nam và một số nước công bố hết dịch. Dự kiến các nước trong khu vực châu Á có khả năng hết dịch sớm hơn phần còn lại, nên Saigontourist Group sẽ tái khởi động các chương trình du lịch hai chiều dành cho khách trong nước du lịch ra nước ngoài (tour outbound) và dành cho khách quốc tế thuộc khu vực này du lịch vào Việt Nam (tour inbound).

Đặc biệt, phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, du lịch công vụ, khách công ty sẽ là những thị phần quan trọng trong nỗ lực từng bước phục hồi thị trường khách outbound và inbound vốn bị ngưng trệ trong suốt thời gian giãn cách xã hội.

Tổng công ty và các đơn vị sẽ tiên phong hưởng ứng cùng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân TP HCM... tích cực quảng bá Việt Nam, TP HCM, nhiều địa phương là điểm đến an toàn trên các kênh thông tin tới khách hàng, đối tác tại một số nước thuộc khu vực châu Á, nước sớm công bố hết dịch. Công tác quảng bá này sẽ còn được Saigontourist Group đẩy mạnh khi tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch tại các nước công bố hết dịch Covid-19.

- Kế hoạch của Saigontourist Group khi thế giới công bố hết dịch?

- Đây sẽ là thời kỳ cả thế giới mong muốn hướng tới để dần ổn định xã hội sau thời gian gồng mình chống chọi với cuộc khủng hoảng do Covid-19. Trong giai đoạn đầu khi du lịch quốc tế hồi phục chậm, Saigontourist Group sẽ vẫn tiếp tục tập trung khai thác thị trường nội địa. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành với nhiều đối tác quốc tế truyền thống, thị trường gần sẽ được nối lại từng bước. Đối với các thị trường xa như châu Âu, Mỹ, Australia, Saigontourist Group sẽ ưu tiên phục vụ trở lại khách du lịch đến từ các khu vực an toàn và ngược lại.

Với vị thế của mình, Saigontourist Group sẽ chung tay hưởng ứng cùng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, TP HCM, các địa phương tích cực quảng bá Việt Nam, TP HCM, nhiều địa phương là điểm đến an toàn trên tất cả kênh thông tin tới khách hàng và đối tác. Công ty sẽ tăng cường công tác xúc tiến quảng bá tiếp thị đối với cả thị trường nội địa và quốc tế.

Một góc khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc thuộc Saigontourist Group.

- Ông đánh giá thế nào về khả năng ứng phó của Saigontourist Group từ Covid -19?

- Tình trạng gián đoạn thương mại thời Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoat động kinh doanh. Cũng chịu tác động như nhiều doanh nghiệp khác nhưng với Saigontourist Group, chúng tôi xem đây như "thuốc thử" để đánh giá lại sức mạnh nội lực, thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt trước sự thay đổi của hoàn cảnh.

Khi vẫn còn giãn cách xã hội, Saigontourist Group tập trung giải quyết bài toán tiết kiệm tối đa chi phí, tạm dừng các hạng mục đầu tư không cấp thiết. Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, doanh nghiệp áp dụng giải pháp phục vụ khách tập trung về một số khách sạn trọng điểm nhằm tiết giảm chi phí và thuận lợi trong việc phục vụ khách, đảm bảo các quy định mùa dịch. Dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng trong khách sạn đẩy mạnh hình thức giao hàng tận nơi (take away), giới thiệu thực đơn các món nâng cao sức khỏe mùa dịch và sẽ tiếp tục duy trì ở mức độ hợp lý từ thời điểm gỡ bỏ giãn cách xã hội trở đi.

Tận dụng thời điểm còn vắng khách, các đơn vị thành viên Saigontourist Group thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh cơ sở vật chất, công cụ lao động; củng cố hoặc xây dựng quy trình, tiêu chuẩn làm việc, phục vụ khách, kiểm soát chất lượng để sẵn sàng vận hành hiệu quả khi thị trường phục hồi.

Giai đoạn từ nay cho đến khi công bố hết dịch, các đơn vị còn chủ động tận dụng thời gian để thực hiện nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, đào tạo chéo. Ví dụ, đơn vị tổ chức đào tạo kỹ năng kinh doanh cho nhân viên phục vụ sảnh, hoặc kỹ năng phục vụ sảnh cho nhân viên kinh doanh. Mục đích của giải pháp này nhằm đa dạng hóa kỹ năng cho người lao động, có thể hỗ trợ hoặc thay thế vị trí lẫn nhau trong trường hợp nhân viên bộ phận khác nghỉ việc.

Giai đoạn giãn cách xã hội cũng chính là thời gian để doanh nghiệp tập trung sâu vào các chương trình chăm sóc khách hàng, nâng cao các giá trị cộng thêm vào từng sản phẩm, dịch vụ. Saigontourist Group cũng tận dụng tối đa công cụ quảng bá, tiếp thị trực tuyến trên website hoặc thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber... đến những thị phần mục tiêu cũng như các thị trường cũ và mới.

Bốn kịch bản đi kèm với nhiều nhóm giải pháp tình huống được xem là kim chỉ nam cho nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng đối với một tập đoàn du lịch đa lĩnh vực như Saigontourist Group, nhằm ứng phó tốt nhất với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đây là bước chuẩn bị cần thiết, kịp thời của doanh nghiệp trong nỗ lực đón đầu kinh doanh cho các giai đoạn tiếp theo thời hậu dịch.

