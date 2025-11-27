Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt tại hai hội nghị Tô Châu

Saigontourist Group dự hội nghị Giá trị Thương hiệu Dịch vụ Khách sạn Trung Quốc và hội nghị Đầu tư, Hợp tác Du lịch - Khách sạn Trung Quốc 2025 để mở rộng mạng lưới đối tác.

Hai hội nghị diễn ra cuối tháng 11 tại Tô Châu quy tụ nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Nội dung tham luận chủ yếu nói về các xu hướng, thách thức và cơ hội của ngành khách sạn - du lịch, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Các chủ đề như chuyển đổi mô hình kinh doanh, nâng tầm điểm lưu trú thành điểm trải nghiệm văn hóa hay mở rộng hệ sinh thái dịch vụ... được xem là định hướng nổi bật.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham gia các phiên thảo luận chuyên đề và hoạt động kết nối B2B với đối tác trong chuỗi cung ứng khách sạn - nhà hàng, hiệp hội du lịch - khách sạn, nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế. Sự kiện còn là cơ hội để tập đoàn giới thiệu mô hình phát triển du lịch bền vững, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đồng thời tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực khách sạn, lữ hành và đầu tư.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam tham gia sự kiện cuối tháng 11 tại Trung Quốc. Ảnh: Saigontourist Group

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group nhận định việc tham dự hai hội nghị là hoạt động xúc tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Trung Quốc hiện là một trong những thị trường trọng điểm và có tốc độ phục hồi mạnh sau đại dịch, đóng góp lớn vào nguồn khách của tập đoàn.

"Sự kiện là cầu nối để chúng tôi tiếp cận đối tác tiềm năng, quảng bá thế mạnh của chúng tôi, đồng thời hiểu rõ hơn nhu cầu, xu hướng của thị trường Trung Quốc để có sản phẩm, dịch vụ phù hợp", ông Hùng cho biết.

Theo đó, công ty xác định ưu tiên ba phân khúc tiềm năng tại thị trường này: khách cao cấp, khách thương nhân (MICE) và khách tàu biển. Lữ hành Saigontourist, đơn vị thành viên của tập đoàn, hiện là một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu về thu hút khách Trung Quốc. Đơn vị cho biết phục vụ hàng vạn lượt khách mỗi năm thông qua tour hàng không, charter và du lịch tàu biển.

Gian hàng đại diện quảng bá du lịch Việt tại hội nghị Ảnh: Saigontourist Group

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đưa hơn 11.000 lượt khách Việt Nam đến Trung Quốc trong năm 2024 và hơn 11.600 lượt trong 10 tháng đầu năm 2025. Theo đại diện công ty, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò thị trường quốc tế lớn nhất của Việt Nam với hơn 4,32 triệu lượt khách tới dải đất chữ S trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 43,7% so với cùng kỳ 2024. Tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và trung tâm hội nghị của Saigontourist Group trên toàn quốc, lượng khách Trung Quốc và khách nói tiếng Hoa cũng chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp doanh thu đáng kể.

Ngoài hai hội nghị tại Tô Châu, Saigontourist Group thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến quốc tế tại Trung Quốc như phát động điểm đến Việt Nam, kỷ niệm 30 năm đường bay Việt - Trung tại Bắc Kinh và tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế - đầu tư tại Thượng Hải. Các hoạt động này đều nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế và mở rộng mạng lưới đối tác của đơn vị.

Trong quý IV/2025, Saigontourist Group sẽ tiếp tục tham gia các hội chợ, lễ hội và chương trình quảng bá tại Singapore, London, Qatar, Nhật Bản, châu Âu và Bắc Âu. Mục tiêu nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch Việt trên thị trường quốc tế. Công ty hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, lữ hành, giải trí, đào tạo, hội nghị - hội thảo và sân golf trên toàn quốc.

Đan Minh